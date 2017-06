L’attaque sur le camp de la MINUSMA de Kidal et sa revendication par le Jamaat Nosrat al-islam wal-Mouslimin remettent encore une fois Iyad ag Ghaly à la une de l’actualité malienne. Plus que jamais, il est inconcevable que, malgré ces démonstrations de cruauté, certains envisagent encore sa réhabilitation !

La situation à Kidal est en train de changer. La mise en place du MOC, prévue pour le 20 juin, modifie l’horizon pour la ville et la région. C’est une étape de plus vers la paix qui ne pouvait pas plaire au terroriste Iyad ag Ghaly. Il s’est empressé d’attaquer le camp de Kidal, faisant quatre morts et plusieurs blessés au sein de la MINUSMA, sans que la CMA ne puisse l’en empêcher.

Mais en faisant des dégâts collatéraux dans la ville de Kidal, Iyad ag Ghaly nous montre qu’il n’a plus aucune morale ! Il n’a plus aucun respect pour le code d’honneur des Ifoghas, qu’Alghabass ag Intallah n’honore pas davantage par son inaction. Le chef d’Ansar Dine et du JNIM n’hésite pas à tuer ses frères pour son intérêt personnel. Aujourd’hui, par manque d’appui de ses congénères qu’il a essayé de pousser au sein des groupes armées signataires, par manque de soutien de la population surtout, il tente de reprendre le pouvoir par la terreur sous le prétexte fallacieux de la religion.

Comment peut-on imaginer qu’un homme comme lui prenne des responsabilités au sein des institutions maliennes ? Quel effarement à l’idée que des gens influents veuillent intégrer ce djihadiste dans les pourparlers pour la paix ! Ces gens salissent les mouvements et les responsabilités qu’ils portent : Mahmoud Dicko, président du HCIM, Mohamed ag Intallah, l’aménokal de Kidal, le colonel Idriss Hamaha de la CMA, Tiébilé Dramé, président du PARENA … Ces soutiens deviennent des complices de l’attaque de Kidal tant qu’ils ne reviennent pas sur leurs positions.

Messieurs, ne serait-il pas temps de prendre vos responsabilités vis-à -vis de Kidal plutôt que de continuer à en soutenir le bourreau ?

Auteur : Boubacar Samba

