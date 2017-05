« Rien de grand ne s’accomplit dans la vie, sans la complicité des grands hommes ». Cet adage sied bien au maire de la commune urbaine de Diré Kalil Ibrahim Touré. Un homme intègre, un bâtisseur au service de sa communauté.

« La récompense du devoir, c’est le devoir même », dit-on. Kalill a fait du développement du cercle de Diré son cheval de bataille. C’est force de cela qu’il est à la tête de la Mairie de Diré depuis 2004 jusqu’à nos jours.

Homme assidu de terrain et de grand dossier, Kalil Ibrahim Touré n’a jamais baissé les bras pour la défense des intérêts de la population de Diré. Directeur Général de l’Entreprise pour l’Assainissement et les travaux publics EATP-SARL, il a démontré qu’il a la capacité de résister à l’oppression, à faire valoir la justice sur l’inégalité, le pardon sur la haine. Engagé à 100% pour Djré, Kalil a mis l’accent sur la préservation et la consolidation du lien social, sur la nécessité de la concertation, sur le respect des valeurs communes s’imposant à chaque fils et fille de Diré. Il a contribué à l’électrification de certains domaines stratégiques de la ville. Ces actions sont rallongées par des aménagements de plusieurs ouvrages de terres irriguées.

Une fierté

Khalil Ibrahim Touré est un homme qui fait la fierté de Diré. « Parmi les maires dans ce pays qui se battent corps et âmes pour le bonheur des populations, nous pouvons sans risque de nous tromper, citer Kalil Ibrahim Touré, maire de la commune urbaine de Diré. Il a fait de Djiré une commune urbaine enviable et conviviale », indique un habitant de Diré sous notre micro. Un autre de répliquer : « Kalil est un homme qui fait incontestablement la fierté de la région de Tombouctou, en général, et du cercle de Diré, en particulier ».

Connu par son courage, sa disponibilité, sa bravoure, sa probité morale et l’amour du travail bien fait, Kalil est une lueur qui éblouit Diré de bonheur et de prospérité.

L’ambition de l’agence IDS Communication est seulement de reconnaître, à sa juste valeur, le mérite du maire Kalil Ibrahim Touré. Car, comme le dit une assertion assez populaire : «Il faut rendre à César, ce qui est à César». Outre sa générosité, cet homme a su gagner la confiance de ses électeurs en 2016. Avant d’être Maire, son premier soucis était le développement local de la santé, de l’éducation et de l’agriculture pour un bien être, en dotant la ville de Diré d’une pharmacie à l’époque, facilitant l’accès des documents aux élèves, dotant plusieurs écoles d’adduction d’eau potable avec des remises de prix d’encouragement aux meilleurs élèves de tous bords et des formations en informatique pour rendre compétitif la jeunesse de son cercle, Diré.

Bâtisseur très engagé auprès de sa population, M. Touré a réalisé au cours de ces dernières années, à la tête de la mairie, un bilan plus que positif. Et cela, malgré les maigres moyens dont dispose cette structure pour faire face à ses charges. C’est pourquoi, pour y parvenir, le maire Touré, depuis 2004 à nos jours, a décidé d’injecter une partie de ses fonds propres dans la réalisation de plusieurs infrastructures, projets et activités de développement. Ainsi dès sa prise de fonction le 06/01/2016, le maire Touré a décidé de prendre le taureau par les cornes en montant de nouveaux projets.

Un trophée de mérite et de reconnaissance

Pour ses loyaux services rendus à la commune urbaine de Diré, l’agence IDS Communication a décerné un trophée de mérite et de reconnaissance au maire Khalil Ibrahim Touré le 24 Mars 2016. La distinction de cette médaille fait suite, à une enquête menée dans la commune de Diré. Il en ressort, selon l’enquête, que le maire Khalil Ibrahim Touré a posé plusieurs actes dans divers domaines (éducation, santé, écoles…), pour développer la commune de Diré. Selon des témoignages recueillis sur place, il ressort que le maire Touré s’est donné corps et âme pour développer la commune de Diré. Plus de quatre-vingt pour cent (80%) des personnes sondées sont satisfaites de sa gestion. «Le maire Touré est un maire pas comme les autres. Son élection en 2004 était le fruit de ses œuvres reconnues par la population de Diré », indique un vieux notable de la commune de Diré.

Dès sa brillante élection, Kalil s’est aussitôt mis au travail en renforçant les acquis dans tous les domaines, avec des constructions de CSCOM équipés dans certains quartiers et villages. L’Éducation se voit renforcée par la construction de plusieurs salles de classes dans beaucoup d’écoles équipées de forages. L’Agriculture est boostée pour l’aménagement de plusieurs terres irriguées.

Socialement, il est sans pareil, nous a confié un habitant sur place. Le maire Touré est très soucieux pour le développement de sa commune. C’est donc pour l’ensemble de ces travaux que l’agence IDS Communication a décidé de lui décerner un trophée de mérite et de reconnaissance au GTR.ME.MALI, qui a su s’imposer par le travail et gagner la confiance de sa population.

Maiga Idrissa