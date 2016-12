Welcome! Log into your account

Si Carlos Tevez a rejoint l’Asie pour un salaire avoisinant les 40 millions d’euros par an, l’offre formulée pour Cristiano Ronaldo est encore bien plus hallucinante. “En Chine, ils ont offert 300 millions à Madrid et 150 par an au joueur”, a révélé Jorge Mendes à Sky Sport. Une proposition qui n’a pas retenu l’attention du clan Ronaldo.”L’argent ne fait pas tout, le Real Madrid est le club de sa vie”. Pour rappel, Cristiano Ronaldo a récemment prolongé au Real jusqu’en 2021.

Jorge Mendes, agent de Cristiano Ronaldo, a confié que son client avait fait l’objet d’une offre de transfert de 300 millions d’euros. En Chine, le Portugais aurait pu percevoir 150 millions d’euros par an. La Chine compte occuper une place importante sur l’échiquier du football mondial et est prête à débourser des sommes astronomiques pour attirer les meilleurs joueurs de la planète.

You are going to send email to