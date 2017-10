C’est une alliance électorale que l’Union pour la République et la démocratie (URD) de Soumaïla Cissé et la Convergence d’actions pour le peuple (CAP) de Racine Thiam, l’ex-Directeur de la Communication de la présidence de la République, viennent de signer sauf que cet accord va aboutir bientôt à une fusion entre les deux partis.

– Maliweb.net – Cet accord politique a donné lieu à une cérémonie le samedi dernier au siège de l’URD à Badalabougou en présence des deux leaders et de plusieurs responsables de leurs partis respectifs. Il s’agit, entre autres, des vice-présidents et cadres Mmes Coulibaly Kadiatou Samaké, Wadidié Salimata, Amadou Cissé, Gouagnon Coulibaly, Mahamadou Hawa Gassama, Me Demba Traoré, Abdramane Diaarra du côté de l’URD et des vice-présidents Kader Thiam, Djibril Doucouré, Demba Traoré, Amadou Diawara côté CAP.

Après avoir présenté sa délégation, l’ancien patron de la communication de Koulouba, Racine Thiam, visiblement heureux de faire « ce choix politique stratégique » a remercié Soumaïla Cissé pour sa disponibilité avant de se féliciter de l’accord électoral ainsi scellé. Il permettra d’abord aux deux partis d’avoir des listes communes pour les prochaines élections régionales, locales et du district avant de conduire très bientôt à une fusion entre ces deux formations politiques. Et de souligner « l’identité de vue entre les deux partis lors des discussions entre les responsables et surtout les propositions concrètes de solutions faites par le président Soumaïla Cissé par rapport aux problèmes de notre pays».

Pour Racine Thiam, cette plateforme politique va offrir au peuple malien des solutions concrètes pour aller à son mieux-être. « Nous sommes concrets, nous sommes disposés, nous sommes dans l’avenir et convaincu que cet avenir sera bâti avec l’URD », a-t-il indiqué.

Pour sa part, le leader de l’URD et chef de file de l’opposition, Soumaïla Cissé a remercié le président du CAP pour cette marque de confiance, cette preuve d’honnêteté avant de plaider pour l’audace et la détermination des responsables de ce parti pour la plupart des jeunes. Et de souligner que l’URD est un parti ouvert qui se réjouit de cet apport politique de qualité.

Il n’a pas manqué de préciser qu’au sein de l’URD, il n’y a ni ancien ni nouveau militant et que les responsables et militants du CAP n’ont à redouter aucune frustration et comme pour imiter « le grand-frère, inch allah, ils ne seront pas déçus ».

Boubou SIDIBE/Maliweb.net

