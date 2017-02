Dans une tribune du site onusien pour les femmes, que Confidentiel Afrique a visité, la journaliste Aminata Ibrahim Maiga donne de la voix pour libérer les énergies féminines africaines. Dans sa tête pleine d’idées, trotte de l’ambition et des projets futuristes. Coup de projecteur sur cette pépite icône du journalisme féminin en Afrique.

« Aujourd’hui, je vis mon rêve, parce que j’ai eu une seconde chance >> tonne dans un brin de ténacité cette pépite icône du journalisme féminin en Afrique.

Aissata Ibrahim Maiga explique pourquoi la représentation des femmes dans les média

Je voulais être dans les médias depuis mon enfance. Mais j’étais enceinte à 14 ans et à 15 ans, j’étais mariée. Mes parents m’ont soutenue pour que je puisse continuer mes études et j’ai obtenu mon diplôme, contre toute attente.

Les contributions que les femmes font à tous les niveaux de notre société doivent être vues et entendues. C’est ce qui me m’encourage dans mon travail de journaliste – les jeunes filles doivent être capables de comprendre que les femmes maliennes sont pleinement capables de contribuer au développement de notre pays quand on leur donne l’occasion.

Être une femme dans les médias signifie que vous devez prouver vos compétences professionnelles en permanence, de sorte que vous ne soyez pas mal jugée pas jugée parce que vous êtes une femme. Pour la plupart, au Mali, les hommes perçoivent les femmes comme faibles et ne voient pas leurs compétences. Il est important de changer cette perception.

Pas de tabou sur le site web

J’ai créé un site web – www.maliennemoi.org – pour raconter des histoires de femmes, et mettre en exergue les compétences des femmes malienne en particulier et africaines en général.

Il n’y a pas de «tabous» sur mon site Web. Il couvre toutes les questions qui concernent les femmes et les filles et promeut les initiatives des femmes. Nous nous efforçons de présenter des histoires positives de femmes leaders en politique, en économie et en consolidation de la paix, pour briser les stéréotypes et inspirer d’autres femmes.

Je suis une féministe et fière de fais partie de ce groupe de femmes et d’hommes qui croient que tout est possible et réalisable pour une femme.

Égalité entre les sexes

Aissata Ibrahim Maiga est une journaliste présentatrice de 37 ans à la télévision malienne, Elle plaide en faveur de l’égalité entre les sexes et saisit toutes les occasions possibles pour faire de cette question l’avant-scène de son journalisme. Récemment, elle a dirigé un atelier visant à renforcer les capacités de communication du personnel de bureau d’ONU Femmes Mali pour améliorer la visibilité de leur travail sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. Le travail de Mme Maiga visant à accroître la représentation et la participation des femmes dans les médias contribue à l’objectif 5 du développement durable sur l’égalité des sexes.

Ismael AIDARA

Afrique Confidentiel

http://confidentielafrique.com/