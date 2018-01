Plus rien ne va entre le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Samba SOW et le Directeur Général du Centre hospitalier universitaire du Point G. et pour cause, le dernier a décidé d’attaquer en justice une décision de son patron.

L’ex-Directeur général du CHU Point G récemment relevé, mais toujours en poste, a décidé de remettre en cause devant la justice la décision du ministre de la Santé relevant son adjoint sans demander son avis. Ce dernier a été remplacé un médecin cardiologue. Il estime que le ministre est certes compétent pour révoqué le Directeur général adjoint de l’hôpital. Cependant, il trouve qu’aucune sorte de formalisme n’a été donnée à la décision. Tout serait parti d’un arrêté signé des mains du ministre pour révoquer le DGA du CHU Point G notifiée au Directeur général. Ce dernier décida de convoquer une réunion extraordinaire pour informer l’administration de la nouvelle. Au cours de cette réunion, il a véhément condamné la manière dont le ministre a procédé. Le DG informe ses collaborateur de son désaccord non seulement de révoquer son adjoint pour plusieurs raisons. Il a les rassuré également qu’il ne restera pas les bras croisés. Donc, il a écrit une correspondance, selon nos sources dans laquelle, il a notifié à qui de droit tout le mal qu’il pense de sa décision. Il a aussi décidé d’attaquer la décision du ministre devant la section administrative de la Cour suprême pour vice de forme. Ce qui naturellement devait suspendre les effets de l’Arrêté en attendant que la Cour se prononce. Pressé de voir le DGA partir, une commission dudit département a voulu procédé à la passation de service entre le nouveau et le sortant.

Le DG est revenu à la charge pour s’y opposer indiquant qu’il n’a reçu aucune notification expresse de la justice dans ce sens. Alors la commission a décidé de surseoir à la passation de service en attendant la décision de la justice. Sur ces entrefaites, le DG lui-même a été emporté par le vent qui a soufflé à la tête des hôpitaux du Mali, il y a quelques temps. Avant l’arrivée du nouveau DG, un autre événement est venu retarder le départ du DG qui continue de gérer les affaires de l’hôpital. En tous cas jusqu’à ce que nous mettions sous presse, le DG et son adjoint sont encore à leurs postes.

En attendant, la décision de la justice quant à la nomination d’un nouveau DGA, pour le DG le Conseil des ministres a déjà pris sa décision. Il ne reste plus que des formalités administratives pour que le nouveau prenne les rennes de l’Hôpital. D’ici là, le bras de fer entre le ministre et le DG continue. Et le personnel de l’hôpital, selon nos sources, soutient la décision du DG de s’opposer à la nomination du nouveau DGA. Et cause, il pense que deux médecins à la tête de la structure rendra l’administration très lourde. L’actuel en poste est un inspecteur des services économiques.

Harber MAIGA

