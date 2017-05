Au rendez-vous de toutes les rencontres nationales et internationales, Oumou Sall Seck, femme de référence et de pertinence, continue de nourrir les relations à tous les niveaux. Festivals, ateliers, forums ou conférences, elle force pour être partout afin que ses mots de cohésion qu’elle porte soient partagés et acceptés. L’ardente crise s’est quelque peu atténuée en certaines localités, et là où des hommes n’osent pas y aller, le Maire de Goundam, (région de Tombouctou) brave et réussit.  Ses réflexions sont basées sur la cohésion nationale, un facteur essentiel pour toute nation.

« Notre pays, le Mali n’a pas besoin de guerre civile. Il a par contre besoin d’unité et de solidarité de ses enfants pour faire face aux grands défis de développement.

Ceux qui cultivent la haine entre sonrhaï et touareg, en espérant en tirer un avantage politique personnel sont à côté de la plaque. Ceux qui veulent créer le chaos au nord pour obtenir des postes à Bamako seront les premières victimes de ce conflit. Ceux de tous bords qui pensent que le nord leur appartient plus qu’aux autres maliens sont dans l’illusion.

Gardons donc notre calme et travaillons à la paix entre nos populations. Unissons-nous pour briser le rêve irresponsable de politiciens en mal de popularité et qui sont l’image du retard accusé par nos régions malgré les ressources énormes que l’Etat y a injectées.

Disons non à ces revenants qui ont occupé toutes les responsabilités dans ce pays et qui aujourd’hui, ne voient une possibilité de revenir au-devant de la scène qu’en créant la zizanie entre les populations.

Que Dieu sauve notre pays. Amin

Oumou Sall Seck

Maire de Goundam