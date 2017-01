C’est un président très confiant et déterminé qui s’est adressé à la presse à l’occasion de la traditionnelle présentation de vœux du parti au peuple malien. Devant les hommes de média, le Pr Tiémoko Sangaré a été très clair sur toutes les questions d’intérêt national : l’insécurité, la gouvernance, la candidature du parti aux présidentielles de 2018, etc.

Le 28 janvier dernier, au siège du parti sis à Bamako-coura, l’Alliance pour la Démocratie au Mali, Parti africain pour la solidarité et la justice (ADEMA-PASJ), a procédé à la présentation des vœux de la nouvelle année 2017 à l’ensemble de la presse malienne et à travers elle, au peuple malien. L’occasion était bonne pour le président du parti, le Pr. Tiémoko Sangaré, entouré des membres du Comité Exécutif et du président d’honneur, le Pr Dioncounda Traoré, de présenter ses vœux au peuple du Mali avant de passer au peigne fin les grands évènements ayant marqué la vie du parti et de la nation malienne l’année écoulée.

“L’année qui s’est éteinte nous a permis, non pas sans difficultés, de nous acquitter, tant bien que mal, des missions confiées, en mai 2015, par le 5ème congrès ordinaire pour un mandat de 5 ans. A savoir, œuvrer à la refondation du parti dans l’unité et la cohésion en vue d’assurer le réveil des valeurs qui ont précédé à sa création “, a souligné le Pr. Tiémoko Sangaré. Pour lui, en dépit des difficultés inhérentes à la vie de toute formation politique, l’ADEMA-PASJ a toujours eu le mérite de pouvoir disposer de ressorts nécessaires pour mobiliser son potentiel de ressources humaines afin de continuer sa marche en avant dans le combat pour le renforcement de la démocratie, la reconstruction de notre pays, le retour définitif de la paix indispensable au développement, l’amélioration de la gouvernance afin de bâtir un avenir radieux.

Partant delà, il a remercié l’ensemble des militants et sympathisants du parti pour leur engagement et leur capacité de résilience face aux difficultés et les a invité par la même occasion, à continuer à croire en eux-mêmes, en leurs forces, en notre pays, le Mali. “Chaque fois que nous avons travaillé ensemble, dans la cohésion, nous avons obtenu des succès et beaucoup de choses nous ont réussi “, a-t-il expliqué.

Sur le plan politique, le Président Tiémoko Sangaré dira que l’année 2016, a surtout été marquée par des élections communales à la suite desquelles, le parti s’est classé 2ème force sur l’échiquier politique national avec 142 maires et 1870 conseillers. Condamnant l’attaque terroriste du camp du Mécanisme opérationnel de coordination (MOC), qui a fait des morts et des blessés, le Pr Sangaré a souligné que la riposte dans un élan de solidarité nationale doit être impitoyable pour tous les démocrates et toute la chaîne de solidarité tissée autour de notre pays face aux hordes terroristes.

Parlant des perspectives, il dira que l’année 2017 s’annonce assez décisive, au plan politique pour le parti. A une année de la présidentielle de 2018, les uns et les autres, à tous les niveaux, s’interrogent sur leur choix et l’offre politique y associée. “Cette question qui soulève déjà des débats, mérite d’être abordée avec clairvoyance et sérénité et nous nous y attelons depuis un certains temps. Le moment venu, l’ADEMA prendra toutes ses responsabilités “, a-t-il conclu.

Kissima Diarra