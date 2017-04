Après des moments de tractation suite à la démission du Premier ministre Modibo Keita, la liste du nouveau gouvernement du Mali a été rendue publique le mardi 11 avril dernier par le ministre-secrétaire général de la Présidence de la République Soumeylou Boubèye Maïga. Mais cela a créé plusieurs postes vacants au niveau de l’administration, des entreprises d’Etat ou des organisations de la société civile.

Parmi ces postes vacants créés par ce remaniement ministériel, il y’a celui de Directeur Général du Pari Mutuel Urbain (PMU-Mali) dont le DG, Arouna Modibo Touré a été nommé ministre de l’Economie Numérique et de la Communication. Aussi, le CNAM et CVD-Mali (Centre National de Lutte contre la Maladie et le Centre des Vaccins en Développement) jusque-là dirigés par le Pr Samba Ousmane Sow se retrouvent sans directeur. Car ce dernier a été nommé ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique. La Coordination des Associations et ONG Féminines (CAFO) est aussi sans présidente depuis la nomination de Mme Traoré Oumou Touré à la tête du Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille dans le nouveau gouvernement. Il en est de même pour le SNEC qui est sans secretaire général et l’UNTM qui est sans Secrétaire Général Adjoint après la nomination de Maouloud Ben Kattra comme ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

Le nouveau ministre de la Décentralisation et de la Fiscalité Locale, Alhassane Ag Hamed Moussa laisse aussi son poste de Directeur National du Contrôle Financier vacant. Tout comme lui, Tiénan Coulibaly, nouveau ministre de la Défense et des Anciens Combattants laisse son poste d’Ambassadeur du Mali aux Etats-Unis d’Amérique vacant aussi.

Modibo Dolo