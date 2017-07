Ce n’est pas la première fois que la Cma foule aux pieds ses engagements. Avant les dates du 20 juin et 20 juillet, elle a fait Ă©chec au Forum de Kidal entièrement financĂ© par le gouvernement, qui devrait faciliter la cohabitation entre la Cma et la plateforme et permettre le  retour de l’administration.

Pour des problèmes d’organisation supposĂ©s, la Coordination des mouvements de l’Azawad (Cma) a trouvĂ© le moyen d’avorter le retour de l’administration Ă Kidal. Ă€ cet Ă©chec, s’ajoutent les 20 juin et 20 juillet 2017. Tenez-vous bien, la date du 20 juin avait Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©e de commun accord avec Ould Sidatty, mandatĂ© par la Cma, en prĂ©sence du gouvernement et de la communautĂ© internationale. Les raisons invoquĂ©es Ă l’ajournement du retour de l’Etat Ă Kidal, le 20 juin, tiendraient au fait que M. Ibrahim Ould Sidatty n’est pas habilitĂ© Ă signer le retour de l’Etat Ă Kidal. Du moins, selon Alghabass Ag Intalla. MĂŞme en Ă©tant le prĂ©sident de la Cma.

Un report d’un mois a été obtenu : la date du 20 juillet 2017 pour le retour du Mali à Kidal. Retour renvoyé aux calendes grecques, puisque des affrontements entre la Cma et la plateforme sont survenus entre-temps. À l’analyse, il est très clair que chaque fois que la situation est susceptible de se normaliser à Kidal, la Cma, en parfaite harmonie avec la communauté internationale et la force Barkhane, trouve des arguments pour briser le rêve de 17 millions de Maliens.

Pourtant, par ailleurs, il n’y a guère eu de problème. Dans la mise en Ĺ“uvre du Moc Ă Gao, par exemple, oĂą il n’y a eu aucune difficultĂ©. Il n’y a pas eu grand problème pour l’installation du MĂ©canisme opĂ©rationnel de coordination (Moc) dans les autres rĂ©gions. Mais chaque fois qu’il en est question Ă Kidal, la Cma crĂ©e des circonstances pour contrarier l’installation du Moc. Evidemment que la Cma, notamment Alghabass Ag Intalla, reçoit des ordres sans rĂ©flĂ©chir d’une main invisible.

Question : qui n’a pas intĂ©rĂŞt Ă voir le Moc Ă Kidal ? La Cma Ă©tant partie prenante de l’accord d’Alger est certainement soutenue par la force Barkhane et le groupe terroriste dirigĂ© par Iyad Ag Rhly. Chacun de ses groupes a sa part de responsabilitĂ©. Pour la Cma, cette situation lui est favorable pour la simple raison qu’elle gère tout ce qui est destinĂ© aux populations de la ville : vivres et produits pharmaceutiques. En un mot, tout ce que les ONG donnent. MĂŞme les emplois Ă la Minusma. Elle gère politiquement et militairement la ville de Kidal sans le consentement de qui que ce soit.

Grâce Ă ce business prolifique, des responsables de la Cma sont en train de construire des villas ; ils envoient Ă©tudier ailleurs leurs enfants. Ce sont ces mĂŞmes responsables de la Cma qui bloquent, par tous les moyens, la reprise de l’Ă©cole Ă Kidal. La force Barkhane, faut-il le prĂ©ciser, est impliquĂ©e Ă 80% dans l’Ă©chec des opĂ©rations des forces armĂ©es maliennes Ă Kidal, notamment la formation et l’Ă©quipement d’une unitĂ© dite antiterroriste Ă Taglit, situĂ©e Ă 35 Km d’Aguelhok et composĂ©e Ă 100% d’élĂ©ments du Mnla.

Le 21 mai 2014, après la dĂ©faite de la Cma Ă Kidal, une unitĂ© de Serval dirigĂ©e par le commandant Eric, au cours d’un appel tĂ©lĂ©phonique, a reçu des ordres qui lui Ă©taient transmis par le gĂ©nĂ©ral qui commande la force Serval Ă Bamako. Celui-ci demandait au gĂ©nĂ©ral Didier Dakouo, Ă l’Ă©poque chef d’Ă©tat-major gĂ©nĂ©ral adjoint des armĂ©es, d’arrĂŞter les hostilitĂ©s avec les combattants du Mnla pour permettre aux civils de quitter la ville, «ou on ne va pas passer par autre chose». Passer par autre chose : est-ce que cela confirme les bruits des armes d’amateurs devenus professionnels, la location des positions des gĂ©nĂ©raux Didier Dakouo et El Hadj Gamou, et les hĂ©licos qui survolaient les positions des Fama ? Étaient-ils en mission ? Et les renforts de jihadistes de la Mauritanie, du Niger et de l’AlgĂ©rie, ont-ils eu l’aval de Serval avant d’apporter main-forte Ă la Cma et faciliter le dĂ©part de l’armĂ©e malienne de Kidal ?

Le retour de l’administration et de l’armĂ©e maliennes Ă Kidal serait un blocage aux missions que Barkhane mène actuellement dans la rĂ©gion, sans aucune communication. Le retour de l’Etat mettrait fin Ă la naissance d’un autre Etat au Mali. Pour ce qui est des jihadistes, ce groupe ne saurait accepter le retour de l’administration Ă Kidal, Ă cause de la laĂŻcitĂ© de l’Etat. Ils ne veulent pas ĂŞtre combattus par l’armĂ©e, ce qui n’augure aucune chance d’application de la charia.

Comme dans une sorte de jeu Ă trois, la règle simple : la Cma attaque la plateforme, Iyad et ses terroristes apportent main-forte Ă la Cma, la force Barkhane ferme les yeux. En somme, cette situation ne permet pas Ă l’Etat malien de revenir Ă Kidal. Ce qui veut dire que la Cma peut prendre mille engagements qu’elle ne pourra jamais les honorer sans l’aval des mains cachĂ©es comme Barkhane et Iyad.

De ce fait, il appartient Ă l’Etat d’ĂŞtre plus intelligent et savoir piĂ©ger la Cma. L’Etat doit se doter de techniciens qui maĂ®trisent la situation afin d’imposer le retour de l’armĂ©e rĂ©publicaine sur toute l’Ă©tendue du territoire national. L’Etat ne doit pas ĂŞtre le seul bon Ă©lève dans l’application de l’accord, sinon de 20 en 20, nous risquons d’aller en 2020.

Sidi El Mehdi Ag ALBAKA