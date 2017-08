Depuis quelques années, certaines personnalités religieuses de premier plan se trouvent très au souvent trop mêlées aux grandes prises de décision de notre pays. L’accentuation est notoire en ces temps. Bon ou mauvais, de bonne augure ou de mauvaise augure, les avis sont partagés. Il est facile de se convaincre que ce sont les hommes politiques qui pour des besoins électoralistes courtisent ces religieux qui pour peu qu’ils donnent des consignes de vote à leurs adeptes, le pari peut-être gagné. Certains religieux conscients de leur influence et de leur aura sont devenus si présomptueux qu’ils pensent qu’ils sont incontournables. Et pourtant, à travers une simple analyse, on se rend compte que la puissance qu’ils croient avoir en eux, cette puissance est bâtie sur la faiblesse de l’Etat ou tout au moins de ceux-là qui arpentent les escaliers de leurs maisons.

En politique, la religion n’est pas bonne conseillère surtout dans un pays tel que le nôtre où les passions sont très vite exacerbées. Au Mali, il n’ya pas très longtemps, au cours d’une certaine élection, certains candidats ou tout au moins un certain candidat nous a été présenté comme un messie alors que d’autres ont été diabolisés. Certains même dans leur joute verbale acerbe ont fait croire que tous ceux qui s’opposent à leur choix étaient des impies voués au pandémonium.

En politique, la religion est encore mauvaise conseillère parce que la passion qu’elle déclenche est aveuglante, stigmatisante et imprévisible. Il faut vite savoir s’en départir, autant il faut combattre la politique de l’ethnicité, autant il faut savoir s’en extraire du carcan religieux. La corde est trop sensible pour qu’on s’y accroche. L’immixtion des religieux dans les hautes sphères de décision de la vie de la nation ne doit pas être encouragée par quelque politicien que ce soit par quelque motif que ce soit c’est le saut dans l’inconnu. Or l’inconnu, c’est ce que l’on ne maitrise pas.

La religion est bien céans. Le mérite des religieux, c’est d’apprendre aux hommes à aimer Dieu, à croire à son prophète Paix Salut Sur Lui, à aimer son prochain, faire le bon et éviter le mal. A cause du rôle social qu’il joue pour l’équilibre de la société, les religieux méritent tout le respect dû à leur rang, ils doivent toujours être élevés. Vouloir s’impliquer dans les débats politiques, vouloir se mettre au devant de tout peut amener au rabaissement. Les religieux ne méritent pas ça parce que leur importance est inégalable.

Alors nos politiciens véreux, laissez les religieux aller à la mosquée, à l’église ou à l’autel. Ne soyez pas pour eux des motifs de scandales parce que la tentation sur cette terre est grande et n’engagez pas dans ce corridor. Il faut creuser le puits parce qu’un jour on en boira l’eau. Ne creusons pas le fossé pour qu’un jour on ne s’y précipite.

Yérélé