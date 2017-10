L’information a été donnée par les initiateurs, le samedi 07 octobre 2017, lors d’une conférence de presse tenue à l’hôtel Radisson, co-animée par le Directeur du projet, Aly Traoré non moins Directeur associé du SUD SVA (Services à valeur ajoutée télécom et e-logistique) ; Mama Diarra chargé de communication du projet. Ils étaient également accompagnés par leurs camarades. Des grands chantiers de développement réalisés par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keita seront présentés lors de la nuit ‘’IBK Ni tché’’ qui se tiendra le 21 octobre 2017 à l’hôtel Radisson blu.



Indiquons que le but principal de cette nuit « IBK Ni tché » est de faire connaître au grand public les actes posés par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keita en terme de développement économique. Pour l’occasion, l’événement sera retransmis en directe sur l’ORTM ainsi que quelques radios de la place. Au cours de la nuit, des attentions particulières seront adressées à l’endroit des personnes qui ont soutenu les projets du Chef de l’Etat dans un contexte d’accompagnement institutionnel dont l’objectif premier était de donner un nouveau souffle à l’économie Malienne.

Nous pouvons dire que nous n’aimons pas la tête du président de la République, Ibrahim Boubacar Keita ou sa personne, mais dire que cet homme qui depuis la nuit des temps n’a fait qu’honorer notre pays, n’a pas fait des réalisations depuis sa prise de fonction présidentielle n’est pas du tout raisonnable. Parce qu’il faut un peu réfléchir en voyant dans le contexte qu’il a accepté la commande du bateau du Mali qui tanguait. Et, en jettant un regard sur l’état actuel de notre pays, nous nous rendons aisément compte que sur énormes secteurs beaucoup de réalisations de grands projets ont été faits. Et c’est pour donner à césar ce qui l’appartient que ces jeunes citoyens sans appartenir d’aucuns partis politiques ont eu cette initiative.

Pourquoi une telle soirée, selon le Chargé de communication, Mama Diarra, le Chef actuel de l’État, IBK a été élu en 2013 par une majorité écrasante des Maliens. A ses dires, les raisons de ce choix étant multiples, les Maliens voulaient avant tout un changement majeur à la tête de l’exécutif suprême afin de donner une nouvelle orientation à la gestion des affaires publiques. Il a soutenu que de 2013 à nos jours, malgré un climat de crise persistant, le président IBK a réussi à mettre en place plusieurs infrastructures de premier plan au bénéfice des populations. Pour lui, la paix sera au cœur de l’événement, car la crise sécuritaire et la paix restent l’une des grandes préoccupations du Gouvernement et des populations, ce qui a amené le président IBK à créer pour la première fois dans notre pays, un Ministère dédié à la cause. Et de souligner qu’en dehors de la présentation des infrastructures déjà acquises, un accent singulier abordera les avancés et les solutions orchestrées par le Gouvernement en ce qui concerne le retour à la paix de façon définitive par le premier Ministre ou le ministre de la Réconciliation.

Pour le Directeur du projet, Aly Traoré, au vu des nombreuses actions de développement déjà réalisés dans les différents secteurs d’activités, nous estimons convenablement d’organiser une telle soirée de présentation qui mettra en lumière les efforts déployés par le Chef de l’Etat et les membres de son Gouvernement. A l’en croire, au regard de la nature de notre démarche, nous avons dénommé cette nuit ‘’IBK Ni tché’’ qui veut dire IBK merci en Bambara. Il a ainsi fait savoir qu’en termes de sociabilité, une collecte de fonds sera organisée pendant la cérémonie afin de venir en aide aux familles des soldats tombés sur les champs d’honneur.

Retenons que lors de la soirée un magazine de 120 pages tiré à 1000 exemplaires en phase avec l’événement et une projection écran géant de tous les chantiers déjà réalisés et ceux en cours d’exécution seront présentés aux invités présents sur les lieux ainsi qu’aux téléspectateurs.

Basseydou KONE