Marier une femme dont il a tué le mari, voila ce que rapportent nos confrères de la radio Klédu. C’est ce qu’a fait l’un des célèbres terroristes maliens. Quelle est la vraie motivation de ces pseudos musulmans ? Amadou Kouffa a tué un chef de village avant de marier sa femme.

Cette histoire incroyable serait passée la semaine dernière à Dogo, un village situé au centre du Mali, selon nos confrères de la radio Klédu. Il aurait tué le mari de sa nouvelle conquête l’année dernière et après avoir éliminé son concurrent avant de convoler avec sa nouvelle dulcinée une certaine Aissata Modido. C’est le comble ! Voila comment un homme est prêt à tout pour satisfaire sa libido.

En plus de cette salle besogne, c’est au nom d’une idéologie islamique qu’ils entendent dire qu’ils ont pris des armes. En plus de cette situation misérable qui met à nu les vraies raisons de la prise des armes par ces terroristes, cela suscite aussi des polémiques du fait qu’on tente de se poser la question pourquoi cette information n’est pas relevée par nos services de renseignements. Un terroriste qui se marie et là où il a déjà tué un chef de village sans que nos services de renseignements n’ont pas eu l’information cela relève de l’incompétence de nos services de renseignements ou alors que l’Etat est vraiment prêt à négocier avec cet obsédé sexuel qui ne tue que pour satisfaire son libido.

Les personnes au Mali qui prennent les Amadou Kouffa et consorts comme des patriotes doivent se réjouir que non malheureusement ils ne sont pas des héros ce sont des terroristes en panne d’amour qui tuent et que certaines personnes au Mali pensent qu’il faut négocier avec ces obsédés sexuels. Si non comment un musulman pieu peut se coucher avec une femme qui a perdu son mari par le fait de ce même gent sans loi ni foi qui ne pensent qu’à satisfaire leur désir sexuel. C’est clair maintenant Amadou Kouffa ne défend les causes personnelles un rejeté de la société qui veut se faire un nom sur la tombe des pauvres maliens. Tous ceux qui pensent que négocier avec Amadou Kouffa est la solution savent maintenant qu’on ne peut négocier avec un aliéné mental prêt à tout pour conquérir ces femmes y compris de tuer leurs maris.

Kamba Sékou Traoré