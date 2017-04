C’est en début de soirée que l’avion du président de la République, Ibrahim Boubacar Keita, a atterri sur le tarmac de l’aéroport international de Riyad. A sa descente d’avion, le chef de l’Etat a été accueilli par le prince Fayçal Bin Bandar Bin Abdul Aziz Alsaud, gouverneur de la région de Riyad. Le président Keita est accompagné de son épouse, Mme Keita Aminata Maiga et d’une forte délégation comprenant notamment le général Salif Traoré, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Thierno Amadou Omar Hass Diallo, ministre des Affaires religieuses et du Culte, Pr Baba Akhib Haidara,

MĂ©diateur de la RĂ©publique.

Juste après les formalités d’accueil, le chef de l’Etat a déclaré à la presse que l’Arabie et le Mali sont des pays amis. Ibrahim

Boubacar Keita a rappelé que l’histoire a retenu le fameux pèlerinage de Kankou Moussa aux Lieux Saints de l’islam. Ce voyage spirituel fut fondateur, quelque part, des relations singulières entre l’Arabie Saoudite et le Mali, a-t-il-expliqué.

« Nous sommes deux pays puissamment unis par la foi musulmane, deux grands pays qui ont, au long des ans, cultivé et renforcé leur estime réciproque. Nous nous souvenons au Mali encore de la visite du roi Faycal et nous venons seulement, il y a deux semaines, de donner son nom à la plus grande mosquée du Mali. Ce n’est pas rien et je crois que c’est tout cela qui explique aujourd’hui que nous soyons l’invité du roi

Salman à visiter ce grand pays auquel des liens historiques, des liens cultuels nous lient », a développé le président de la

République. Ibrahim Boubacar Keita s’est ensuite beaucoup réjoui des entretiens qu’il aura, au cours de cette visite officielle de

6 jours, avec les autorités saoudiennes en cette période où l’Arabie Saoudite et notre pays sont très préoccupés par des questions de lutte contre le terrorisme. Pour le président de la République, l’Arabie Saoudite, à ce niveau, joue un rôle leader. Fondé le 22 septembre

1932, le Royaume d’Arabie Saoudite est le plus vaste pays du Moyen- Orient avec une superficie de 2 217 949 km2, pour une populationtotale de 30 770 375 habitants. Le pays abrite les deux plus importants

Lieux Saints de l’islam à La Mecque et à Médine.

Envoyé spécial

Massa Sidibé