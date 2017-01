Suite à la publication du rapport du Secrétaire général de l’ONU sur le Mali, le ministre des Affaires étrangères de la Coopération et de l’Intégration africaine, Abdoulaye Diop est annoncé du 16 au 18 janvier à New York. A l’ordre du jour, l’examen périodique du rapport du SG de l’ONU sur la situation au Mali.

Terrorisme

Le Mali, le Burkina et le Niger, même cause

Le terrorisme est devenu sans nul doute ce fléau en partage pour les pays du Sahel et notamment ceux du Mali, du Burkina et du Niger, qui ont décidé de conjuguer leurs efforts pour juguler le mal. A cet effet, une rencontre sur la sécurité et le terrorisme aura lieu le 24 janvier à Niamey entre le Mali, le Burkina et le Niger.

Insécurité

Les FAMa et les casques bleus victimes

Au cours du trimestre de juillet à septembre, 52 FAMa avaient été tués et 72 blessés, contre 13 casques bleus tués et 32 blessés. Au cours du dernier trimestre, d’octobre à décembre 2016, les FAMa ont subi 25 attaques contre 29 pour la MINUSMA, faisant respectivement 15 soldats et 3 casques bleus tués, selon le dernier rapport du Secrétaire général sur le Mali.

40eme jour du décès de Bakari Kamian

Lecture du Saint Coran ce vendredi dans la grande famille à Korofina Sud

Ce Vendredi 20 Janvier 2017 marquera le 40ème jour du rappel à Dieu du Doyen Bakari Kamian, qui sera commémoré avec la lecture du Saint Coran dans la grande famille du défunt à Korofina Sud, à partir de 9h. Qu’Allah agrée les prières et vœux qui seront renouvelés en ce jour béni de vendredi prochain. Amen. (Chirfi Moulaye Haïdara).