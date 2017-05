Le nouvel accord de sortie de crise porte le nom du ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement, Abdel Karim Konate dit EmpĂ©. Parce que c’est lui qui, en qualitĂ© de chef des mĂ©diateurs, dĂ©signĂ© par le Premier ministre, a obtenu cet accord. Une mission qui Ă©tait confiĂ©e Ă EmpĂ©, Amadou Koita, Sidy Diallo du Conor, Dr. Yaya TraorĂ© et le directeur national des sports. Grâce aux mĂ©diateurs et pour la première fois depuis des annĂ©es, les deux camps opposĂ©s de la Femafoot se sont rencontrĂ©s, parlĂ©. Mamadou Dipa FanĂ© des clubs majoritaires et Baba Diarra ont discutĂ© face Ă face. Les deux camps Ă©taient reprĂ©sentĂ©s par 8 personnes. Après avoir Ă©coutĂ© chacun camp Ă part, des heures durant, il leur a Ă©tĂ© proposĂ© le lendemain de se rencontrer en face-Ă -face. Ils s’y sont refusĂ©s. EmpĂ© a alors insistĂ© jusqu’Ă les ramener Ă cet exercice. C’est après que chaque camp a fait ses propositions aux mĂ©diateurs. Une synthèse des propositions diamĂ©tralement opposĂ©es des deux camps a Ă©tĂ© soumise, dans un premier temps, Ă la mĂ©diation. Puis, EmpĂ© et les autres mĂ©diateurs se sont rĂ©unis. Ils ont Ă©changĂ© sur la synthèse. Baba Diarra avait Ă©mis des rĂ©serves ; le groupe des FanĂ© aussi, surtout au sujet de la fin du mandat et l’organisation du renouvellement du bureau, le cas des ligues de SĂ©gou et Bamako. Par finir, une nouvelle proposition du Dr. Yaya TraorĂ© a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e aux ministres EmpĂ© et Koita. C’est ce qui a ouvert la porte de sortie.

Baye Ba en Mauritanie

Baye Ba, nouveau sĂ©lectionneur des U20 de la Mauritanie. La FĂ©dĂ©ration mauritanienne de football a officialisĂ© la signature du technicien malien Ă la tĂŞte des jeunes Mourabitounes. L’ancien entraĂ®neur des Aiglons du Mali s’est engagĂ© pour deux ans avec la FFRIM (FĂ©dĂ©ration de Football de la RĂ©publique Islamique de Mauritanie). Un choix judicieux selon nos confrères du rimsport.net «Avec Baye Ba, le prĂ©sident de la FFRIM a privilĂ©giĂ© l’expĂ©rience d’un technicien issu de la sous-rĂ©gion douĂ© de qualité», estime le mĂ©dia local. Champion d’Afrique U17 et vice-champion du monde de la catĂ©gorie Ă la tĂŞte des Aiglonnets du Mali en 2015, Baye Ba est fortement attendu du cĂ´tĂ© de Nouakchott, pour apporter son expĂ©rience et sa passion Ă une Ă©quipe qu’il avait alors Ă©liminĂ©e Ă la tĂŞte des juniors maliens lors du deuxième tour des Ă©liminatoires de la dernière Coupe d’Afrique des moins de 20 ans. En tout cas, la dernière sortie de Baye Ba avec les U20 du Mali a Ă©tĂ© catastrophique. Le Mali, vice-champion, n’a pas dĂ©passĂ© les matches de poules. Une Ă©limination prĂ©maturĂ©e qui est Ă la base de son dĂ©part du Mali.

Keniéba des hors-la-loi

Dans le cercle de KeniĂ©ba, rĂ©gion de Kayes, il y a du boulot pour les forces de l’ordre. Non seulement ils mènent des patrouilles Ă moto, parce que la gendarmerie n’a qu’un seul vĂ©hicule, les agents de la gendarmerie travaillent aussi sous une forte pression. Car, chaque fois qu’ils arrĂŞtent un malfrat, un coupeur de route ou un trafiquant, ce sont les ressortissants qui exigent leur libĂ©ration. Le maire intervient quand il s’agit des jeunes qui travaillent dans l’orpaillage. Il y a un trio infernal Ă KeniĂ©ba : le maire, le prĂ©fet et le dĂ©putĂ© de la localitĂ©. Ces trois hommes maintiennent sous pression le commandant de la gendarmerie de la zone, afin que des voleurs, des bandits et autres trafiquants puissent ĂŞtre libĂ©rĂ©s. Les jeunes militaires, disons gendarmes, qui sont Ă KeniĂ©ba, ont mis de l’ordre en un temps record au niveau des frontières communes Mali-SĂ©nĂ©gal-GuinĂ©e. Mais chaque fois qu’ils mettent la main sur un malfaiteur, originaire de KeniĂ©ba, le maire, le dĂ©putĂ© et le prĂ©fet insistent pour que celui-ci soit libĂ©rĂ©. Le hic dans tout cela, c’est le fait qu’il n’y aucune justice. Certains jugements sont faits par le prĂ©fet dans son bureau.

De faux jihadistes

Le calme actuel dans le cercle de KeniĂ©ba est dĂ» en grande partie Ă la prĂ©sence de certains Ă©lĂ©ments de la gendarmerie. Ils patrouillent Ă moto tout le long des frontières Mali-SĂ©nĂ©gal-GuinĂ©e. La tranquillitĂ© règne petit Ă petit dans la zone. Ils ont mĂŞme contrecarrĂ© un cambriolage de bandits Ă KeniĂ©ba. Ces bandits, n’ayant pu mener leur opĂ©ration pendant des semaines, se sont repliĂ©s vers le SĂ©nĂ©gal, oĂą ils ont Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©s et prĂ©sentĂ©s comme des jihadistes. Plusieurs habitants de KeniĂ©ba ont Ă©tĂ© surpris d’entendre qu’ils ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s comme des jihadistes. Ce sont des jeunes de diffĂ©rents pays qui ont, selon plusieurs sources, causĂ© des dĂ©gâts par le passĂ© dans le cercle. Mais avec la prĂ©sence des gendarmes, beaucoup de bandits ont quittĂ© la zone. La prĂ©sence des soldats est aussi saluĂ©e par les responsables des mines, parce que toutes les activitĂ©s du cercle tournent autour des sociĂ©tĂ©s minières.

Où est la réalité ?

Pendant des mois, le ministre de l’Agriculture a fait des tournĂ©es Ă l’intĂ©rieur du pays, entre les champs des paysans. On nous a racontĂ© que la saison agricole 2016-2017 a Ă©tĂ© bonne et mĂŞme très bonne. Les champs des paysans pilotes Ă©taient montrĂ©s Ă la tĂ©lĂ©vision dans des reportages mensongers. Des champs qui auraient produit des tonnes et des tonnes de cĂ©rĂ©ales, toutes spĂ©culations confondues. Au mĂŞme moment, des sociĂ©tĂ©s-fournisseurs d’engrais bĂ©nĂ©ficiaient aussi des mĂŞmes plages publicitaires mensongères. Ă€ entendre ces reportages sur l’Ortm, on penserait que les greniers de tous les Maliens Ă©taient remplis de cĂ©rĂ©ales. Mensonges. On l’aura compris après la publication du rapport sur la situation de la sĂ©curitĂ© alimentaire au Mali du Programme alimentaire mondial (PAM). Il en ressort que 3,8 millions de Maliens seront frappĂ©s par l’insĂ©curitĂ© alimentaire soit 800 000 personnes de plus. C’est le rĂ©sultat des 15% du budget investi dans l’agriculture. Un montant parti en fumĂ©e parce que les vrais paysans n’ont rien vu.

Notre new civilisation

Nous assistons, très impuissants, Ă la chute des valeurs humaines. Certains diront qu’il y a exceptions. Certes, mais ces cas sont très insignifiants par rapport Ă la majoritĂ© de cas de perte des valeurs morales, des vertus de nos sociĂ©tĂ©s. D’autres diront que c’est l’Occident. Je m’oppose Ă cet argument, car personne ne doit suivre Ă l’aveuglette. Nous consommons tout ce qui nous tombe dans les mains : nourriture, habits, comportements et mode de vie. Chacun s’affiche pour plaire, pour impressionner et peu de gens cherchent Ă Ă©duquer autour de lui. Les agitations sont faites par intĂ©rĂŞt ou par animositĂ©. VoilĂ que nos sociĂ©tĂ©s se cassent lentement et vont vers des dĂ©chirures profondes. C’est très pessimiste de s’exprimer ainsi, mais en mĂŞme temps, très rĂ©aliste de voir l’Ă©volution de la sociĂ©tĂ© dans sa dimension rĂ©elle, et mĂŞme indĂ©niable. C’est un peu trop tard de redresser la sociĂ©tĂ©. La dĂ©cadence est visible ; nombreux sont ceux qui ne savent plus raisonner, qui ne veulent pas raisonner. C’est la chute de toute une civilisation, d’un mode de vie.

Porté disparu

Gao le vendredi 28/04/2017 en plein jour, des inconnus armĂ©s non identifiĂ©s tirent sur un vĂ©hicule 4X4 Toyota de couleur blanche immatriculĂ© K 2798 au 7ème quartier. Le vĂ©hicule attaquĂ© appartient Ă la direction du dĂ©veloppement social de Gao. Le chauffeur Mahamoudou Tandina dit Vieux a Ă©tĂ© touchĂ© et admis d’urgence Ă l’hĂ´pital. Par ailleurs, Ă Youwarou, dans la rĂ©gion de Mopti, depuis le mercredi 26 avril 2017, un homme du nom d’Amadou NDjoum, agent de l’INPS, a Ă©tĂ© enlevĂ© par des bandits armĂ©s non identifiĂ©s Ă Walado, près de Youwarou. Il se rendait dans la zone pour remettre leur salaire aux agents de l’INPS dans la rĂ©gion Mopti. Depuis ce jour, sa famille n’a aucune nouvelle de lui et aucune rĂ©action de son employeur (INPS) ou des autoritĂ©s locales.

À ma Mère à la Assadek

Femme de Kati, femme de militaire,

Ô toi ma mère, mère de militaire, je pense à toi

Ô Dôman, ô ma mère, toi qui nous mis dans cette merde,

Toi qui a provoqué le départ d’ATT, toi qui gouvernas ce Mali actuel,

… Toi qui, la première, m’ouvris les yeux Ă la faiblesse de notre armĂ©e,

Je pense Ă toi…

Femme des problèmes, femme de la déstabilisation du pays,

Ă” toi, ma mère, je pense Ă toi…

Ă” toi Dâman, Ă´ ma mère, toi qui provoques l’écoulement de mes larmes, Toi qui permis qu’un prĂ©sident soit agressĂ©,

Toi qui me détruisais le cœur, toi qui, patiemment, supportais mes infanteries au sein de l’armée,

Comme j’aimerais encore ĂŞtre loin de toi, ĂŞtre enfant loin de toi !

La jungle

Le cauchemar continue pour la population de Doumazana-Nafadji. Dans la nuit de mercredi 26 Ă jeudi 27 avril 2017 Ă 3h30 du matin, un groupe de bandits s’est rendu dans une famille près du nouveau marchĂ© de Nafadji. Ils ont pris deux motos et deux tĂ©lĂ©phones. Quand les habitants sont sortis, ils ont tirĂ© en l’air pour les disperser avant d’aller dĂ©trousser un monsieur qui dormait dans la cour de sa maison. Ils lui ont demandĂ© sa clĂ© et ont pris tout son argent dans sa chambre. Ă€ Doumazana-Nafadji, la population souffre de ces bandits armĂ©s. Ses habitants veulent dĂ©sormais assurer leur propre sĂ©curitĂ©. «Parce que nous sommes laissĂ©s dans cette jungle Ă notre sort, nous ne pouvons plus laisser les gens nous faire ce qu’ils veulent», nous a confiĂ© un jeune homme en colère dont des motos ont Ă©tĂ© volĂ©es Ă plusieurs reprises par des gens qu’il voit circuler librement. La jungle ne peut pas continuer.

 Il n’ya que 37 notaires au Mali

RĂ©partis comme suit : 29 notaires Ă Bamako, 2 notaires Ă SĂ©gou, 2 Ă Kayes, 1 Ă Sikasso, 1 Ă Mopti, 1 Ă Koutiala, et 1 Ă Gao. Avec plus de trois millions d’habitants Bamako compte très peu de notaires par rapport Ă Abidjan et Dakar. Le saviez-vous, le dernier concours des notaires date de 2010 soit 7 ans sans concours. Le Mali ne compte que 37 notaires pour 16 millions d’habitants et c’est très peu par rapport Ă la CĂ´te d’Ivoire, au SĂ©nĂ©gal et au Niger. La chambre des notaires fait tout pour garder le nombre de notaires Ă 37 au dĂ©triment de l’intĂ©rĂŞt du pays. Sont-ils des supers Maliens ? Ils veulent rĂ©server l’accès Ă la profession de notaire Ă leurs seuls enfants. Le gouvernement complice de cette situation ne fait rien pour mettre fin Ă cette situation d’injustice. Il est vraiment temps d’organiser le concours des notaires avec ou sans la chambre des notaires, et c’est de la responsabilitĂ© de l’Etat du Mali.

Toujours en colère

«Le CJA informe les populations de l’Azawad en particulier, et le peuple malien en gĂ©nĂ©ral, qu’il mène un combat pour la dignitĂ©, la justice et l’Ă©quitĂ©. Il n’a point comme objectif de faire subir Ă quiconque, ni Ă aucune communautĂ© ce qu’il rejette de toutes ses forces. Il sied de reconnaĂ®tre aujourd’hui, que l’Azawad est devenu une jungle oĂą la raison du plus fort prime sur le droit et la justice. Notre volontĂ© n’Ă©mane que d’un sincère attachement Ă la stabilitĂ© de notre terroir et Ă la survie de notre peuple durement Ă©prouvĂ©. Toutefois, nous tenons Ă prĂ©venir que les propos d’un individu quelconque, soit-il militant du CJA contre une personne ou un mouvement, n’engage que son auteur. Le CJA n’est engagĂ© que par ses reprĂ©sentants officiels. Enfin, le CJA rappelle son attachement au respect des principes de fraternitĂ© et de bon voisinage qui rĂ©gissent notre sociĂ©tĂ©. Il appelle toutes les communautĂ©s de l’Azawad Ă dĂ©passer leurs diffĂ©rends au profit de notre intĂ©rĂŞt commun, gage de notre existence». Ehameye Ag Mohamedoun, chargĂ© des affaires extĂ©rieures et porte-parole du CJA.