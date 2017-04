Oumar Mariko a révélé jeudi dernier au cours d’une conférence de presse au siège du parti Sadi, un malaise entre le commandement et les soldats dans les garnisons. Il a cité en exemple la situation des élèves sous-officiers de Banankoro qui « ont été injustement lésés, selon lui, par la hiérarchie. Laquelle les a déployés sur le théâtre d’opération bien qu’étant encore en formation ».

L’ancien leader estudiantin a requis que ces jeunes soldats devraient retourner à leur école à Banankoro afin de peaufiner leur formation. Mais le commandement aurait choisi de faire retourner les jeunes soldats qui bénéficient du soutien de bras longs, laissant certains d’entre eux sur le front. Cette situation risque de dégénérer un jour, selon Dr. Mariko, qui déplore par ailleurs l’instrumentalisation des chefs militaires.

KAYES : Un accident de la circulation fait 7 morts et des dégâts matériels importants

Sept morts et des dégâts matériels importants : c’est le bilan d’un accident de la circulation survenu le 18 avril 2017 sur la route de Kéniéba à Kayes. Selon des sources locales, c’est un camion remorque venant de Kéniéba qui est entré en collision avec un autre camion de 10 tonnes venant de Kita. Les deux véhicules ont aussitôt pris feu.

KOULIKORO : Baisse de la vente du filet de pêche

La vente du filet de pêche a baissé durant les cinq dernières années à Koulikoro. Selon les pécheurs, cette baisse est due à la destruction de l’habitat du poisson par les exploitants de sable et gravier. Les leaders de l’Association des vendeurs de filet indiquent que la vente est passée en moyenne de 50 000 à 7500 F CFA par jour. Ils recommandent l’implication des autorités communales et régionales dans la réglementation de l’exploitation du lit fleuve.

KAYES : Découverte du corps d’un homme sans vie

Le corps d’un homme sans vie a été découvert hier mardi 18 avril 2017 à 10 km de Kayes Selon des sources locales une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de la mort de l’octogénaire.

Koulikoro : session sur l’élaboration du Programme de Développement Social et Culturel

Une session sur l’élaboration du Programme de Développement Social et Culturel (PEDSEC) a pris fin mardi 18 avril à Koulikoro. L’objectif de cette rencontre était de renforcer les capacités des élus dans la méthodologie d’élaboration des projets. La formation de deux jours a été dispensée par l’Agence de Développement Régional de Koulikoro (ADR).

SEGOU : le lycée Michel Allaire de Ségou remporte la finale du concours « Génie en Herbe »

Le lycée Michel Allaire de Ségou a remporté mardi la finale du concours « Génie en Herbe ». Cette compétition regroupant une quinzaine d’établissements secondaires permet aux élèves une bonne assimilation de la langue française et la concurrence entre les écoles. Le concours s’est déroulé dans plusieurs rubriques notamment la culture littéraire et scientifique et la locution entre autres. La compétition a été organisée par la radio SANIYA.

GAO : mission nationale de démobilisation, désarmement et réinsertion

Une mission nationale de démobilisation, désarmement et réinsertion (DDR) était hier matin à Gao. La délégation a rencontré le gouverneur, la société civile, les jeunes et les femmes de la région pour échanger sur les préparatifs de démarrage du processus DDR.

GAO : lancement d’un projet d’assainissement de plus d’1milliard de FCFA

Un nouveau projet d’assainissement de plus d’1milliard 475 millions de FCFA a été lancé hier à Gao. Ce programme consiste à ériger des points d’eaux et construire des toilettes publiques dans les régions de Gao, Kidal et Ménaka affectées par la crise. Il est financé par l’UNICEF, le Japon et la Suède.