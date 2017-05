Parmi les 16 soldats disparus lors de l’attaque d’Almoustarat survenue le dimanche dernier, 14 ont Ă©tĂ© retrouvĂ©s. Neuf sont arrivĂ©s Ă Gao lundi aux environs de 17h30 et 5 autres dans la nuit. Après avoir Ă©tĂ© secourus Ă 30 km de la ville, ils ont Ă©tĂ© pris en charge par le service de santĂ© des armĂ©es. De source hospitalière, l’attaque aurait fait 7 morts et 4 blessĂ©s. Le prĂ©cĂ©dent bilan fourni Ă l’AFP dimanche par des sources militaires maliennes faisait Ă©tat de deux morts et huit blessĂ©s Ă Almoustarat, Ă environ 160 km par la route au nord de Gao, la plus grande ville de la rĂ©gion. Dimanche, “aux environs de 05H00 du matin (heure locale et GMT) le poste des forces armĂ©es nationales d’Almoustarat (…) a fait l’objet d’une attaque terroriste Ă la voiture piĂ©gĂ©e et aux tirs de roquettes.

IMMIGRATION: Le Mali huitième parmi les 10 pays les plus migrants en Italie par voie maritime

Le Mali occupe la huitième place parmi les 10 pays les plus migrants en Italie par voie maritime avec un taux de croissance de 5%. C’est ce qui ressort du rapport Ă©tabli par l’Agence des Nations Unies pour les RĂ©fugiĂ©s pour le premier trimestre 2017. Environ 24 mille 2 cent 96 migrants sont arrivĂ©s en Italie entre le 1er janvier et le 31 Mars 2017, soit un taux de croissance de 29% par rapport Ă la mĂŞme pĂ©riode en 2016.

 SIKASSO : Un incendie fait une dizaine de blessés et des dégâts matériels

Une dizaine de personnes blessées, des maisons incendiées et 4 greniers contenant plus de 10 tonnes de céréales décimés, c’est le bilan d’un incendie survenu lundi après-midi dans le village de Koukoliko, situé à 80 km de Sikasso. Selon les habitants, tout serait parti d’un feu de cuisine non maîtrisé. Les autorités administratives et politiques de la localité ont rendu visite aux victimes.

 KOUTIALA: Préparation de la campagne agricole 2017 – 2018.

Préparation de la campagne agricole 2017–2018. Une centaine de paysans, d’élus et des services techniques ont échangé lundi à Koutiala sur la question. Cette campagne prévoit une production céréalière de plus de quatre millions de tonnes.

YOROSSO : Â Une Session sur la protection de l’environnement et les effets du changement climatique

ProtĂ©ger l’environnement et faire face aux effets du changement climatique, c’Ă©tait l’objectif d’une session tĂ©nue lundi Ă Yorosso. Au cours de la session, une convention locale de gestion du massif forestier a Ă©tĂ© signĂ©e par les communes de Boura, de Menamba et de Yorosso. La gestion de ce massif a Ă©tĂ© financĂ©e par Helvetas Mali.