Les forces armées maliennes appuyées par la force Barkhane ont conduit une opération entre le 27 mars et le 10 avril dernier baptisée « Panga ». Cette opération s’est déroulée dans la zone frontalière entre le Mali et le Burkina Faso au sud de Hombori. C’est au cours de cette opération qu’un soldat français a récemment trouvé la mort dans un accrochage avec des terroristes.

L’opération visait à lutter contre les groupes armés terroristes, notamment près de la forêt de Foulsaré, une des zones réputées pour servir de refuge aux terroristes. Le général de division de WOILLEMONT, commandant de la force Barkhane, a assuré qu’ « il ne doit pas y avoir un endroit dans la région où les groupes armés terroristes puissent être tranquilles ».

Commandée depuis un poste déployé à Sévaré, l’opération a mobilisé près de 1.300 soldats, 200 véhicules et une dizaine d’hélicoptères des trois pays. Pendant plus de douze jours d’opérations continues, les soldats ont mené des phases de reconnaissance et de contrôle dans une région de près de 2.500 km². Les moyens aériens de la force Barkhane ont fourni un soutien logistique et un appui opérationnel au déploiement des troupes sur le terrain.

L’opération « Panga » a permis d’approfondir, de collecter du renseignement, et de réaliser des saisies de matériels, de neutraliser deux terroristes, d’en capturer 8 autres ainsi que plusieurs dizaines de suspects remis aux autorités burkinabés.

KAYES : huit jeunes violent une fille de 13 ans

Huit jeunes âgés de 16 à 20 ans ont violé samedi une fille de 13 ans à Ségala, à 60 kilomètres de Kayes. La victime inconsciente a été transportée à l’hôpital de la région.

Les responsables de cet acte ont été arrêtés par la brigade territoriale de la localité.

KAYES : un accident fait 2 morts et 16 blessés

Deux morts et 16 blessés, c’est le bilan d’un accident survenu samedi dernier aux environs de 9 heures à Kabou, localité située à 15 kilomètres de Kayes. Les victimes étaient dans un véhicule qui transportait l’équipe de football de Sobokou et ses supporteurs pour un match amical à Kabou. Des enquêtes sont en cours pour déterminer la cause de l’accident.

BOUREM : fin des compétitions inter-scolaires sur la Culture de la Paix

Les compétitions inter-scolaires sur la Culture de la Paix ont pris fin samedi à BOUREM. Ce concours vise à développer la créativité et l’esprit critique des élèves. Le groupe scolaire Bourem I et Bourem- Plateau représentera le cercle à la phase régionale de Gao.

YOROSSO : célébration de la fête de pâques

La communauté chrétienne a célébré samedi la fête de pâques marquant la résurrection de Jésus christ. Des prières et bénédictions ont été faites pour la paix et la stabilité dans le pays. Les églises catholiques ont également fait des prières pour la libération de la sœur GLORIA Cécilia NAVAREZ enlevé le 7 février dernier à Karangasso.

BOUREM : don d’aliments bétails aux éleveurs

Les villages et fractions de la commune de BOUREM ont bénéficié samedi d’un don de 20 tonnes d’aliments bétails. Selon les autorités locales, cet appui du CICR va permettre d’aider près de 200 éleveurs suite au manque de pâturage dans la commune.