Selon nos sources, Baba Moulaye, l’actuel directeur général de l’Autorité Routière aurait fait ses valises pour la Cité d’Administrative. Sûr d’être membre du Gouvernement Abdoulaye Idrissa Maïga, il aurait demandé à un de ses proches parents, qui devait quitter Bamako pour une autre ville du pays, de rester dans la capitale. Et cela avec la promesse de prendre ce dernier comme son Attaché de Cabinet. Notre source indique aussi que Baba Moulaye avait le soutien du Président IBK. Alors, qui aurait gâté la fête de Baba ? Peut-être, le fiston national, Karim Keita, qu’on dit avoir distribué les postes ministériels lors de ce remaniement. En tout cas, grande aurait été sa déception quand il a appris que son nom ne figurait pas sur la composition du Gouvernement AIM. Comme quoi, Baba Moulaye doit attendre encore.

****

Bientôt un Centre d’incubation agroalimentaire à Sikasso

Le Conseil des ministres du mercredi 19 avril 2017 a pris acte d’une communication écrite relative aux conclusions et recommandations de l’étude de faisabilité des Centres d’Incubation dans le domaine agroalimentaire : cas de Sikasso et la relecture des textes du Centre pour le Développement du Secteur agro-alimentaire. Le choix de cette région se justifie, entre autres, par son statut de zone d’Agriculture par excellence et la présence d’un nombre important de petites unités de transformation des produits agro-alimentaires. L’étude de faisabilité formule également des recommandations pour la réussite de la stratégie d’intervention du Centre en ce qui concerne la qualité des porteurs de projet hébergés, la participation des organisations professionnelles et de la communauté locale, les compétences professionnelles du personnel, le mode de partenariat public-privé, le plan de communication et le système de suivi, de supervision et de contrôle.

La création du Centre d’Incubation agro-alimentaire de Sikasso, sous la forme d’un établissement public à caractère administratif, nécessite une relecture des textes du Centre pour le Développement du Secteur agro-alimentaire afin d’éviter toute duplication de services pour la même mission.

Le Centre d’Incubation agro-alimentaire de Sikasso aura pour mission de contribuer à la promotion et au développement de l’entreprenariat dans le secteur de la transformation, notamment, des céréales, des légumineuses, de la viande ainsi que des produits laitiers et de cueillette. Il faut retenir qu’un Centre d’incubation ou incubateur d’entreprises est une structure d’accompagnement de projets de création d’entreprises, généralement à but non lucratif, liée à des organismes publics ou parapublics.