Cette information a été donnée par Thierno Amadou Oumar Hass Diallo, ministre des Affaires religieuses et du Culte lors du 15ème numéro du point de presse hebdomadaire du porte-parole du gouvernement. C’était le mercredi 9 août 2017 au ministère du Commerce. Pour le ministre Diallo, le sujet a fait l’objet d’une communication verbale lors du dernier Conseil des ministres, qui a parlé des derniers préparatifs du pèlerinage 2017, surtout la phase aller. A ce propos, le ministre Thierno Amadou Oumar Hass Diallo dira que des dispositions nécessaires ont été prises pour que les 2000 pèlerins de la filière gouvernementale effectuent le voyage dans de bonnes conditions. Parlant de la filière privée, le ministre Diallo dira que les 11 323 pèlerins sont gérés par 216 agences privées, rassemblées en 40 groupements. Pour lui, ces agences sont aussi à pied d’œuvre pour offrir aux pèlerins un séjour agréable sur les lieus saints de l’islam. Il a enfin annoncé la taxation de 2000 Riyals saoudiens, soit près de 375000 F CFA hors conditions du Hadj, imposée par le gouvernement saoudien aux pèlerins détenteurs de visas 2015 et 2016 ; c’est-à-dire, ceux qui ont été à la Mecque ces deux dernières années pour le pèlerinage et qui veulent aller cette année. Le ministre Diallo dit avoir informé son collègue malien en charge des Affaires étrangères de cette situation pour qu’il s’investisse avec son homologue saoudien afin d’arranger les choses.

**************

Les responsables de la Fédération Nationale des Associations pour la Décentralisation et le Développement des Collectivités face à la presse

En prélude à la Journée panafricaine de la décentralisation, célébrée chaque 10 août, la Fédération Nationale des Associations pour la Décentralisation et le Développement des Collectivités Territoriales (FENAD-CT) a tenu mardi dernier, une conférence de presse. Animée par M. Hamane Touré, président de ladite fédération, la conférence s’est déroulée à la Maison de la presse, en présence de plusieurs responsables de cette fédération. Pour M. Hamane Touré, président de la FENAD-CT, l’objectif de leur fédération est d’aider le Gouvernement à réussir sa lutte perpétuelle pour le développement du Mali, principalement celui de la décentralisation. La fédération accompagne aussi l’Etat dans la mise en œuvre de la stratégie spéciale pour le développement intégré des régions du nord du Mali. Il dira aussi que la FENAD-CT est un outil créé par des acteurs de la société civile qui veulent s’investir dans l’accompagnement de la décentralisation et la régionalisation à travers le suivi global de cette reforme. Selon lui, la fédération doit pouvoir jouer sa partition par les fonctions qui lui sont consacrées et les propositions des mesures concrètes. Et cela à travers l’anticipation sur la participation à la mise en œuvre et le suivi global de la décentralisation et des reformes associées, l’allégement des charges de l’Etat, le contrôle démocratique, la gestion des conflits, la veille citoyenne et la dénonciation.

M. Inahamoud Idi Yattara, membre de la fédération, s’est réjoui de la validation significative de la Stratégie spéciale de développement intégré des régions du nord. Il a exhorté le Gouvernement à ce que la vulgarisation de cette Stratégie soit faite dans les plus brefs délais. Il dira en outre que «c’est une vision sur trente ans qui a, en son sein, 67% des femmes et surtout le cas des zones les plus reculées. C’est une opportunité pour les Maliens de réfléchir sur la décentralisation approfondie, qu’est la régionalisation. Ce qui signifie qu’on doit apporter plus de concret, car, il devrait apporter à l’Etat 294 milliards de F CFA».

*************

Le Mali fin prêt pour accueillir la 25ème édition du championnat d’Afrobasket seniors féminin

Le Mali, accueillera du 17 au 27 août 2017 la 25ème édition du championnat d’Afrique des Nations de l’Afrobasket seniors féminin. Pour parler de l’état des préparatifs de ce rendez-vous, le président de la Fédération malienne de Basketball, Me Jean Claude Sidibé, entourés de M. Amadou Diarra Yalcouyé, président de la commission d’organisation et de Sylvain Lautié, sélectionneur des basketteuses maliennes étaient face à la presse. C’était le samedi 12 août 2017 au Palais des Sports. Pour le président de la fédération malienne de Basket, cela fait dix ans que notre pays n’a pas remporté ce trophée. Il dira que cette année, tout a été mis en œuvre pour arriver à cet objectif. M. Amadou Diarra Yalcouyé, dira que le Mali est fin prêt pour accueillir toutes les délégations. Et cela qu’il s’agisse des infrastructures sportives, hôtelières et sur le plan sécuritaire. «Le dispositif sécuritaire mis en place sera renforcé » dit-il. Pour l’hébergement des équipes et des officiels, il a cité les hôtels retenus comme Colombus, Olympe, le Grand hôtel, hôtel les Colonnes, l’hôtel de l’Amitié et l’hôtel Radisson. En outre, il a signalé que tous les matches officiels de la compétition se dérouleront au Palais des Sports de l’ACI 2000 et que les entrainements des équipes auront lieu sur d’autres sites comme la salle de basketball du stade du 26 Mars et autres. Quant au sélectionneur des basketteuses maliennes, il indiquera que l’équipe est prête physiquement et mentalement, après les séances de matches amicaux et les entrainements qui sont en cours.

***************

SIT-IN DU MOUVEMENT « ON A TOUT COMPRIS-WAATI SERA » DEVANT L’AMBASSADE DE FRANCE POUR LE 18 AOUT 2017

En vue de dénoncer la partialité des forces françaises et de la Minusma, le mouvement « ON A TOUT COMPRIS –Waati Sera » a animé, le mercredi 9 août dernier à la Bourse du Travail, une conférence de presse pour décrier les comportements des forces françaises et de la MINUSMA au nord du Mali. Pour ce faire, il tiendra un sit-in à l’ambassade de la France, le vendredi 18 août prochain à 14 heures précise jusqu’à 18h. Il faut rappeler que la même organisation avait tenu son premier sit-in devant l’ambassade de la France, le 3 août dernier. Ladite conférence était présidée par Moussa Coulibaly, membre de la commission communication et information. Il avait à ses côtés, Kibili Demba Dembélé, Ibrahim Touré, Sidy Ag Albackar, tous membres du mouvement ainsi que plusieurs autres personnalités. Dans leur exposé préliminaire, les responsables ont fait savoir que leur groupement est en pleine construction. Ils ont donc demandé à toutes personnes soucieuses du bien-être du pays de les rejoindre pour qu’ils fassent une lutte commune : « La cause de notre lutte est de défendre l’intérêt du Mali » ont déclaré les responsables du mouvement. Dans ses reproches contre la France, le mouvement dira que Kidal est devenu une zone interdite pour l’administration malienne. Un autre groupe, signataire de l’accord, y flotte son drapeau différent de celui du Mali sous les yeux complices des forces étrangères, a-t-il signalé. Le mouvement a ouvertement révélé ses attentes à la France de façon impérative et déterminante en lui disant de rester dans le cadre de sa mission, qui est d’aider l’Etat Malien à recouvrir sa souveraineté nationale. A cela, il recommande d’exiger de la France d’arrêter son favoritisme sur le terrain et de clarifier son mandat aux Maliens. Le mouvement « ON A TOUT COMPRIS-Waati Sera » veut également de la France l’arrêt immédiat du cantonnement de l’armée malienne à Kidal. En parlant du communiqué de l’Ambassade de France, le jeune mouvement a manifesté son indignation, face à l’expression « NORD MALI ». Il a trouvé que ce communiqué ne répond pas aux questions maliennes. Selon l’organisation, « l’attitude de la France est ambigüe sur ce point depuis son intervention au Mali ». Bref, le mouvement « ON A TOUT COMPRIS-Waati sera», a réaffirmé son engagement pour la paix et la réconciliation au Mali.