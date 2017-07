Le dernier Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant modification de la Loi n°2016-056 du 21 décembre 2016 portant Loi de Finances pour l’exercice 2017. Pour le Gouvernement, l’élaboration de la présente loi de Finances rectificative est justifiée par une modification de l’équilibre du budget initial, induite notamment par l’inscription du reliquat des ressources provenant du renouvellement et de l’acquisition des licences 3G et 4G. Il y a aussi l’augmentation du niveau des appuis budgétaires au titre de 2017 et le report en 2017 du décaissement des appuis budgétaires initialement attendu en 2016. Cette révision de la loi de finances permettra de prendre en compte également la nouvelle loi d’Orientation et de Programmation relative à la Sécurité Intérieure pour la période 2017-2021 et l’organisation des élections régionales et du referendum dans le cadre de la révision constitutionnelle. Enfin, on note la prise en compte de la satisfaction par le Gouvernement des revendications des partenaires sociaux liées à l’amélioration du bien-être des travailleurs. Cette révision de la loi de Finances initiale vise à prendre en charge de nouvelles ressources d’un montant total de 116,643 milliards de F CFA et des dépenses additionnelles s’élevant à 53,030 milliards de FCFA.

Qui est Monseigneur Jean Zerbo, le tout nouveau premier Cardinal du Mali ?

L’archevêque de Bamako, Jean Zerbo, a été élevé Cardinal le mercredi 28 juin 2017 par le Pape François au Saint Siège, au Vatican. Né le 27 décembre 1943 à Ségou, Jean Zerbo est un prélat catholique malien, archevêque de Bamako depuis 1998. Le 10 juillet 1971, il fut ordonné prêtre pour le diocèse de Ségou par Mgr Pierre Louis Leclerc, son évêque. En décembre 1975, il était étudiant à Lyon. C’est en 1982 qu’il retourna au Mali où il fut affecté à la paroisse de Markala. En juin 1988, il fut nommé évêque auxiliaire de Bamako, avec le titre d’évêque titulaire d’Accia. Il fut consacré par le cardinal Jozef Tomko, préfet de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples le 20 novembre 1988. Entre décembre 1994 et juin 1998, il fut transféré au diocèse de Mopti. Le 27 juin 1998, Jean Zerbo devint archevêque métropolitain de Bamako. Le 21 mai 2017, à la fin du Regina Cœli, le pape François annonce son élévation comme cardinal lors du consistoire du 28 juin 2017. Ainsi, depuis le mercredi 28 juin 2017, Jean Zerbo est Cardinal. Il devient le 25ème Cardinal africain. Cette qualification permet à ceux qui en sont honorés de participer au conclave, la réunion au cours de laquelle un nouveau pape est désigné. Selon nos sources, les récentes nominations répondent à la volonté du Pape François nommé en avril 2013, de tendre vers une Eglise moins centrée sur l’Europe et l’Italie.

REMISE DE FINANCEMENT AUX 46 LAUREATS BENEFICIAIRES DU FONDS COMPETITIF POUR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE

Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé, le jeudi 28 juin 2017 au Centre de Formation de Collectivités Territoriales (CFCT) sis à Koulouba, route de Kati, à la remise de financement aux 46 lauréats bénéficiaires du Fonds Compétitif pour la Recherche et l’Innovation Technologique (FCRIT). La cérémonie a été présidée par le Premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maïga. Il avait à ses côtés Pr. Assétou Founè Samake Migan, ministre en charge de la Recherche scientifique. Ont également pris part à cette importante cérémonie les membres du gouvernement ainsi que plusieurs autres personnalités. Aux dires du PM Abdoulaye Idrissa Maïga, le fonds est destiné à financer les activités de recherche répondant aux besoins prioritaires de développement du pays. Il s’agit entre autres de : développer des projets innovants appuyés par le partenariat entre les universités, les grandes écoles, les institutions de recherche et le secteur privé ; permettre aux assistants et attachés de recherche inscrits en thèses de développer des projets afin de mener des travaux de recherche devant correspondre à leur formation et valoriser et diffuser les résultats des recherches. Le Pr. Assétou Founè Samake Migan a fait savoir que le FCRIT a été créé en 2011 et que son lancement officiel a eu le 8 avril 2017. Elle a poursuivi en ajoutant qu’à la date du 8 mai 2017, trois cent cinq (305) projets ont été soumis par les chercheurs. Les domaines couverts les projets de recherche sont les suivants : Agronomie, y compris l’Environnement et l’Elevage (174 projets), Santé humaine (69 projets), Science et Technique de l’Ingénieur (11), Lettres et Sciences Humaines (30), Science Juridique et Politique (7 projets), Sciences Economiques et Gestion (16) , Maths, Physique, Chimie (14) projets. Les différents projets ont fait l’objet d’une évaluation par la commission scientifique du 15 au 23 juin 2017. Sur les 305 propositions soumises, cent quatre-vingt-seize (196) ont eu une note supérieure ou égale à la moyenne, soit 64%. Le budget total demandé par ces 196 projets est de 20 milliards 296 millions 151 milles 598 F CFA. Cependant, l’enveloppe budgétaire disponible qui est de 2 milliards 330 millions F CFA ne pourra pas financer l’ensemble des projets jugés pertinents et de qualité. Les 46 meilleures propositions ont donc été sélectionnées et vont recevoir le financement.

POSE DE LA PREMIERE PIERRE DE LA NOUVELLE DIRECTION DE LA POLICE DES FRONTIERES : le coût total s’élève à plus d’un milliard de F CFA

Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, général Salif Traoré, a procédé, le jeudi 28 juin 2017 dans la cour de la direction générale de la police, à la pose de la première pierre de la nouvelle Direction de la Police des Frontières (DPF). C’était en présence de Moussa Ag Infahi, Directeur général de la police nationale ainsi que de plusieurs autres personnalités. Il s’agit d’un bâtiment de type R+3 dont la surface au sol est de 700 mètre carré. Deux niveaux seront destinés aux services de la DPF, dont le rez-de-chaussée qui permettra l’accueil des demandeurs. Deux niveaux seront affectés à Mali Solution Numérique (MSN) pour l’activité de gestion des données et de personnalisation des passeports biométriques. Le bâtiment devrait être construit dans un délai de 12 à 14 mois par Mali Bâtiments Services. Pour réaliser ce projet, le gouvernement a décidé de recourir au système partenariat public privé. Cet immeuble fait partie du contrat de concession. Cet investissement d’OBERTHUR TECHNOLOGIES, d’un montant supérieur à 1 milliard 700 millions de F CFA, deviendra propriété de l’Etat à la fin de la concession en 2025. Ce bâtiment doit permettre un accueil confortable et un service modernisé au profit des citoyens, un cadre de travail plus adapté aux agents de la DPF et une communication simplifiée par l’utilisation des outils informatiques.