Selon les premiers Ă©lĂ©ments d’informations recueillis sur place, c’est un camp retranchĂ© du Congrès pour la Justice dans l’Azawad (CJA de la localitĂ© qui fut la cible d’une attaque armĂ©e. C’Ă©tait dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 avril. Gargando, une commune rurale, est situĂ©e Ă près de 75 km de la ville de Goundam. Cette nuit – lĂ , ce sont des hommes lourdement armĂ©s, Ă bord de plusieurs vĂ©hicules et non identifiĂ©s, qui ont menĂ© l’attaque. Pendant plus de 2 heures, les armes crĂ©pitèrent. Apparemment, les forces Ă©taient inĂ©gales. Car, le CJA laissa sur le terrain 4 Ă 5 Ă©lĂ©ments. Un paisible notable, chef de village, perdit Ă©galement la vie. Ce qui porte le bilan des victimes Ă 5 ou 6. Les assaillants ont aussi dĂ©truit les matĂ©riels dont des vĂ©hicules du CJA avant de mettre le feu au camp. Rappelons que le CJA a rĂ©cemment cantonnĂ© de nombreux combattants tout autour de la ville de Tombouctou. Histoire de protester contre l’installation des autoritĂ©s intĂ©rimaires. Des renforts s’apprĂŞtaient, semble t – il, Ă quitter Gargando pour ce front. Ce qui devrait arriver arriva donc. Dans la commune, l’on parle d’attaque djhadiste. Mais, rien n’est sĂ»r. Les assaillants n’ont rien laissĂ© sur place qui puisse les identifier. Les poursuites engagĂ©es par le CJA n’ont Ă©galement rien donnĂ©.

Cercle de SAN

Attaque armée à Bénitiéni

DĂ©cidĂ©ment, l’insĂ©curitĂ© règne partout dans notre pays. De l’Est au Nord, les hommes armĂ©s n’ont plus de frontières. Rien ne semble les stopper. Face Ă l’incapacitĂ© des pouvoirs publics de s’assumer, en se donnant les moyens appropries de dĂ©fendre, protĂ©ger les personnes et leurs biens, les hommes armĂ©s avancent leurs pions. C’est ainsi que dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 avril, ils ont attaquĂ© la localitĂ© de BĂ©nitiĂ©ni, dans le Cercle de San. C’est le poste de Gendarmerie qui, parait-il, a Ă©tĂ© la cible. Il y a eu deux blessĂ©s graves dont un Gendarme. Y avait-il assez de gendarmes sur place ? Si oui, disposaient-ils d’armements adĂ©quats ?

Coup dur pour le GATIA à Anéfis

C’est un check point tenu par les hommes du GĂ©nĂ©ral Gamou qui a Ă©tĂ© attaquĂ© dans la matinĂ©e du vendredi 7 avril. Le bilan fait Ă©tat de 2 morts dans les rangs du Gatia et quelques blessĂ©s. Les regards ont aussitĂ´t Ă©tĂ© dirigĂ©s vers les gens de Kidal, fief des Ă©lĂ©ments de la CMA (Coordination des Mouvements de l’Azawad). Les forces internationales, onusiennes et françaises, prĂ©sentes dans la zone, ont brillĂ© par leur absence. Le mois dernier, faut – il le rappeler, c’est un responsable du Gatia qui fut assassinĂ©, Ă domicile, dans la ville de MĂ©naka. Le cycle ne semble pas s’arrĂŞter.

Rassemblés par B.Koné