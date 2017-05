Les administrateurs de l’Agence pour la Promotion des Exportations du Mali (APEX-Mali) étaient réunis le jeudi 11 mai 2017 dans la salle de conférences du ministère du Commerce à la faveur de la cinquième session ordinaire du Conseil d’Administration. Présidée par Mme Alwata Ichata Sahi, président dudit Conseil, la cérémonie s’est ouverte en présence de M. Abdoulaye Sanogo, directeur général d’APEX-Mali et des autres administrateurs de la structure. Ainsi au cours de cette rencontre, les administrateurs ont passé aux peignes fins les dossiers soumis à leur examen. Il s’agit des procès-verbaux et l’état d’exécution des recommandations des dernières sessions, des rapports d’activités et l’état d’exécution du budget au 31 décembre 2016, ainsi que les projets de programme d’activités et de budget 2017 de l’Agence. Mais auparavant, à l’ouverture des travaux de cette cinquième session, Mme Alwata Ichata Sahi a indiqué que cette rencontre marque la sixième année de lancement de l’APEX-Mali, depuis son opérationnalisation en 2012. Après avoir fait siennes les dures conditions de démarrage de la structure, elle a appelé les uns et les autres de garder l’attention sur la question des ressources humaines qui encore loin d’être réglée du fait, notamment, de la modicité des moyens financiers de la structure qui ne peut pas encore prendre des initiatives souhaitables en la matière. Toutefois, souligne-t-elle, il est permis d’être confiant en ce que l’APEX-Mali peut, aujourd’hui, se targuer de disposer de la taille critique d’une équipe de cadres jeunes, capables de relever les défis auxquels l’agence doit faire face. La présidente du conseil d’administration a aussi expliqué que l’Agence envisage très prochainement d’organiser un atelier de lancement d’une feuille de route pour l’amélioration de ses performances en collaboration avec le Centre du commerce international (ITC). En outre, Mme Ichata Alwata a rappelé que la dernière session extraordinaire, tenue en novembre dernier, a préconisé des solutions pour le financement du développement de certaines des filières nationales à l’exportation comme la noix de cajou et le sésame.

L’équation de financement des entreprises au cœur de la septième édition des Journées des banques et établissements financiers du Mali

Le ministre de l’Economie et des Finances, le Dr Boubou Cissé, a procédé le vendredi 12 mai 2017 au Palais des Sports à l’ouverture de la septième édition des journées des Banques et Etablissements financiers du Mali. On notait aussi la présence d’autres membres du Gouvernement. Il s’agit de Tiénan Coulibaly, ministre de la Défense et des Anciens Combattants et Konimba Sidibé en charge de la Promotion des Investissements. Le thème, «le financement des entreprises : défis et opportunités » était au cœur de cette présente édition de ces deux jours de travaux. Pour les organisateurs, ces journées constituent à la fois une opportunité de poursuivre le combat pour la bancarisation continue de notre économie et une occasion pour l’APBEF de contribuer à la formation de la jeune génération dans le souci de s’assurer d’une meilleure transmission de témoin. Comme lors des précédentes éditions, cette année également, les participants ont eu droit à une exposition des produits bancaires à travers les stands qui étaient ouverts au public. En outre, au programme de ces journées on avait des conférences débat sur divers sous-thèmes. Aussi, au cours d’une soirée de Gala, des prix ont été attribués à des personnalités qui se sont illustrées par leur action dans le développement de l’économie malienne.

FORMATION DE 23 OFFICIERS DE LIAISON DU G5 SAHEL : Vers une chaîne de capacité des forces d’opérationnalisation des officiers

En vue de renforcer la capacité des officiers de liaison du G5 Sahel, le Mali en partenariat avec la mission de formation de l’Union Européenne au Mali (EUTM-Mali) a organisé du 1er au 12 mai 2017 au grand hôtel de Bamako, une formation des officiers de liaison du G5 Sahel. Etaient présents à la cérémonie, M. Abdoulaye Coulibaly du Ministère en charge de la Défense, M. Lopez POLO de l’EUTM-Mali ainsi que plusieurs autres personnalités. La formation avait pour but de renforcer l’interopérabilité des forces armées des pays du G5 Sahel. Selon Abdoulaye Coulibaly, cette formation, lancée à l’initiative du Mali, est réalisée en étroite coopération avec les forces armées maliennes (FAMa) mais aussi avec les partenaires internationaux, plus particulièrement EUCAP Sahel-Mali, l’opération Barkhane et la MINUSMA. Il a poursuivi en disant que la première semaine de formation se voulait théorique avec des cours portant notamment sur les aspects politiques et légaux des opérations, le contexte sécuritaire dans la région et sur la connaissance approfondie des différents acteurs impliqués sur le terrain. La deuxième semaine a été consacrée à la préparation et à l’exécution d’un exercice pratique proche de la situation réelle. A la fin de la formation, explique M. Coulibaly, les participants ont maîtrisé l’environnement particulier des pays du G5 Sahel, les techniques et les tactiques appliquées dans l’environnement international. Ils ont pu assurer également la liaison avec les opérations multinationales. Les officiers des pays qui ont pris part à cette formation sont notamment 12 officiers maliens, 3 burkinabè, 3 mauritaniens, 2 nigériens et 3 tchadiens. Aux dires de Lopez Polo, cette formation fait partie du troisième mandat d’EUTM-Mali qui court jusqu’au 18 mai 2018 et permet d’aider les pays du G5 Sahel dans la coordination et l’interopération de leurs forces armées. Il est également conforme à la politique de l’UE visant à renforcer le partenariat en matière de sécurité avec les pays du G5 Sahel, tout en favorisant une coopération renforcée avec les partenaires internationaux dans la région.

« La CODEM respectera son contrat de mandature jusqu’à la fin du mandat du Président de la République» dixit Housseyni Amion Guindo

Le Pavillon des Sports du Stade Modibo Keita a servi de cadre les 13 et 14 mai 2017 à la tenue du deuxième Congrès ordinaire de la Convergence pour le Développement du Mali (CODEM). Pour la circonstance, les militants du parti de la quenouille étaient sortis nombreux. A l’ouverture des travaux, en plus des membres du Comité exécutif, on notait la présence des délégués venus de l’intérieur et de l’extérieur du pays. Etaient également présents plusieurs représentants de partis amis comme le MPR, le RPM, l’ADEMA, l’ADP-Maliba, l’UDD, le PUR et le MPLUS RAMATA. Dans son discours d’ouverture des travaux de ce deuxième Congrès ordinaire de la CODEM, son président, M. Housseyni Amion Guindo, a parlé de la vie du parti qui a occupé la cinquième place aux élections présidentielles de 2013.

« Quatrième force politique nationale au sortir des élections communales du 20 Novembre 2016 et troisième de la majorité présidentielle. Grâce à vous et au poids politique du Parti, notre présence dans le gouvernement est devenue ordinaire, logique depuis 2011. La CODEM est aujourd’hui un parti, un nom, une adresse, une force. Notre Parti compte et nous comptons » a martelé le président du parti. Ainsi, s’agissant de la participation du parti à la Majorité, M. Guindo dira que «la CODEM assume son appartenance à la majorité présidentielle. Notre Parti joue loyalement sa partition dans la majorité présidentielle. Il respectera son contrat de mandature jusqu’à la fin du mandat du Président de la République. Toutefois, dit-il, «il vous revient librement et démocratiquement d’évaluer la participation de la CODEM à la majorité, d’en tirer tous objectivement tous les enseignements et de définir l’orientation du Parti en direction des élections présidentielles de 2018». Notons que la CODEM, créé en 2008 avait présenté en 2009 pour les communales 327 listes sur 703 et obtenu 444 élus. A l’issue des élections législatives de 2013, la CODEM a pu faire élire, cinq députés à l’Assemblée Nationale, constituant ainsi la première force politique du Groupe parlementaire Alliance pour le Mali (APM). En 2016, le parti a présenté 463 listes sur 688 soit 67,38% et obtenu 682 conseillers dont 166 femmes élues et 38 maires.

En termes de couverture territoriale lors des élections communales du 20 novembre 2016, la CODEM a présenté des listes dans toutes les régions sauf à Kidal, Ménaka et Taoudénit.