Le Directeur adjoint de la Police nationale du Mali, le Commissaire Divisionnaire, Mamadou Z. Sidibé était face aux hommes de médias le samedi 28 janvier 2017 pour s’expliquer sur les affaires de favoritisme dont il a fait l’objet récemment dans la presse. En effet, selon un organe de la place, des agents de la Compagnie de la circulation routière (CCR), se plaignent du fait que le DGA de la Police nationale, Mamadou Z. Sidibé, n’a aucun respect pour les lois de la République. Car, selon eux, «l’homme contraint la Compagnie de la circulation routière à relâcher tous les récalcitrants de la circulation routière détenteur de sa carte de visite». Toute chose que le Directeur national adjoint a démentie ce samedi 28 janvier 2017 devant une cinquantaine d’hommes de médias. En plus, le commissaire Sidibé expliquera entre autres qu’ «avec des imitations de signature et d’écriture » et la photo de sa carte de visite, le journaliste en question, avec la complicité d’autres agents de police tentent de salir son image. Plus d’une heure d’horloge, le DGA de la Police a entretenu la presse sur cette affaire qu’il qualifie de cabale de certains policiers contre sa personne. Car, il dit avoir mis «le pied dans le plats de certains agents de la Compagnie de Circulation routière». Il a enfin invité les journalistes de remonter à la source avant de publier ceux qu’ils apprennent.

16ième session ordinaire du Conseil d’Administration de la Caisse malienne de Sécurité Sociale (CMSS)

La Caisse malienne de Sécurité Sociale (CMSS) a tenu le vendredi 27 janvier 2017 la 16ième session ordinaire de son Conseil d’Administration (CA). C’était sous la haute présidence de M. Hamadou Konaté, ministre en charge de la Solidarité et de l’Action Humanitaire. Les points inscrits à l’ordre du jour portaient sur l’examen et l’adoption du procès verbal et le point d’exécution des recommandations de la précédente session du CA de la Caisse. Au cours de cette 16ième session, les administrateurs ont examiné le rapport d’exécution du budget 2016 ainsi que le projet de budget et du plan d’action 2017 de la CMSS.

Il ressort des travaux de cette session qu’au cours de l’année 2016, la Caisse a réalisé toutes les activités prévues dans son plan d’actions. Il s’agit du paiement régulier des pensions et des prestations de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO). En outre, durant 2016, le projet de loi instituant la branche des accidents de Travail et maladies professionnelle au profit des fonctionnaires civils, militaires et parlementaires a été adopté par le Conseil des ministres. L’année 2016 a été aussi marquée par l’adhésion de la CMSS à la Conférence interafricaine de Prévoyance Sociale (CIPRES). Il importe de retenir que, le budget 2017 de la Caisse a été arrêté par les administrateurs en recettes et en dépenses à la somme de 107 milliards 795 millions de FCFA contre 95 milliards 905 millions 839 milles 655 FCFA en 2016, soit un taux d’accroissement de 12, 40%. Cet accroissement s’explique entre autres par l’admission à la retraite de 2116 fonctionnaires civils et du personnel militaire et par l’augmentation de la valeur du point indiciaire au 1ier janvier 2017 qui est passé de 375 à 400 FCFA. Les administrateurs ont indiqué que l’adoption du nouveau Code des pensions reste une urgence, eut égard au déficit structurel croissant des ressources de la Caisse malienne de Sécurité Sociale.

Le thème «analyse des données» au cœur de la célébration de la Journée internationale des Douanes

A l’instar des autres pays membres de l’organisation mondiale de la Douane (OMD), le Mali a célébré le 26 janvier 2017, la Journée internationale des Douanes sous le thème « l’Analyse des Données» et dont le slogan portait sur «l’analyse des données au service d’une gestion efficace des frontières». Car, la Douane dispose d’un volume important de données comme celles collectées dans des procédures de dédouanement. Elle a également accès aux données disponibles auprès d’autres services gouvernementaux ou dans les bases de données sur le marché et les plateformes. Ainsi, au siège de la Direction Générale des Douanes du Mali, la journée du jeudi 26 janvier 2017 a été mise à profit par les gabelous maliens à travers des conférences, de projection de film documentaire sur les performances des douanes et une cérémonie dédiée à la cinquantaine de partants à la retraite. A noter que des certificats de mérite ont été décernés à des représentants du secteur privé et à certains agents des douanes pour leur engagement dans la collecte des Données. Indiquons au passage que ces douaniers partants à la retraite ont bénéficié d’un chèque de 110 millions de FCFA. Notons que cette journée est devenue une occasion pour les Douaniers d’engager les réflexions et des échanges en vue de mutualiser les efforts en matière de gestion des contrôles et de la facilitation. Cette année, l’objectif de recettes assigné est de 585 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 10% par rapport à 2016. Les soldats de l’économie regroupés autour de l’Inspecteur général Aly Coulibaly entendent relever ce défi. A retenir enfin que la journée internationale de la Douane commémore la session inaugurale du Conseil de Coopération Douanière, tenue à Bruxelles, le 26 janvier 1953, devenue Organisation Mondiale des Douanes (OMD) en 1995. Cette date historique est célébrée chaque année au Mali et dans le reste du monde.