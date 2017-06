Le Conseil National du Patronat du Mali a abrité, le mercredi 21 juin 2017, l’atelier de restitution du rapport de l’étude de relecture du code des investissements au Mali financé par le Fonds Africain de Développement( FAD) à travers la Banque Africaine de Développement sous forme de don au Mali, dans un esprit de Partenariat Public-Privé. Les travaux étaient présidés par Abdoulaye Seydou Sissoko, le représentant du ministère de la promotion des investissements et du secteur privé, en présence de Modibo Maïga, conseiller technique au ministère de l’économie et des finances, de Moussa Ismaïla Touré, directeur de l’Agence pour la Promotion des Investissements (API-Mali). L’atelier, selon les organisateurs, est le point de départ d’une série d’activités visant à contribuer à l’amélioration du climat des affaires d’une part, et booster l’investissement tant national que direct étranger au Mali d’autre part, dans un esprit de partenariat Public-Privé. « c’est dire combien le département accorde une importance capitale à la relecture du code qui dotera notre pays d’un code des investissements des plus attractifs, se nourrissant des meilleures pratiques internationales, mais qui préserve les intérêts nationaux en même temps( assiette fiscale, transfert de technologie et de compétences…) et enfin qui est complémentaire avec les autres mécanismes d’incitation à l’investissement( code minier, code douanier…), avec comme finalité, contribuer au développement socio-économique du Mali », a déclaré Abdoulaye Seydou Sissoko, le représentant du ministère de la promotion des investissements et du secteur privé.

Sida foot

Le Stade malien de Bamako rencontrera finalement une équipe des stars maliennes

Pour la 7e édition du match de gala de Sida foot, le champion du Mali le Stade malien de Bamako croisera le fer avec une équipe composée des stars maliennes au Stade Modibo Keita le samedi 24 Juin 2017. Bouba Fané le promoteur de sidafoot et le représentant du Haut Conseil Exécutif de lutte contre le Sida étaient devant la presse le Vendredi 16 Juin 2017 dans les locaux du Haut conseil afin de communiquer le nom des stars qui fouleront la pelouse du Stade Modibo Keita tout en montrant l’impact de sida foot sur l’essor du football malien et dans la lutte contre le sida. « Cette 7e édition de sida foot est la preuve parfaite du rôle prépondérant que joue ce match de gala dans le calendrier sportif malien, malgré la retrait de certains sponsors phares nous avons jugé nécessaire de tenir en haleine le public malien en faisant appel à des stars maliennes mais aussi africaines pour qu’ils se produisent devant eux », c’est par ces mots que Bouba Fané, l’initiateur de sida foot,  a entamé ses propos. Les internationaux maliens comme Kalifa Coulibaly, Hamari Traoré, Cheick Fantamady Diarra, Diadié Samassekou en plus de certains anciens internationaux comme l’ancien capitaine des aigles Soumaila Coulibaly, Sadio Baba Cissé ainsi que les champions d’Afrique des U-17 affronteront le champion sortant du Mali le Stade malien de Bamako qui recevra le chèque d’un million de FCFA de la part des organisateurs de Sida foot. Si la tribune découverte est gratuite, ceux qui voudront se rendre à la tribune couverte doivent payer 1500FCFA pour être un des témoins oculaire de cette rencontre entre le stade malien et les stars maliennes ce samedi 24 Juin au stade Modibo Keita.

Concert

Gaspi Wara donne rendez vous à ses fans le surlendemain de la fête de ramadan au Stade Modibo Kéita

Mamadou Gassama alias Wara Gaspi et son waragang (membres de son groupe) ainsi que les membres de SPRESCOM-Event étaient devant la presse le vendredi 16 juin 2017 afin d’éclairer la lanterne de ses fans sur son Show au stade Modibo Keita le surlendemain de la fête de ramadan. L’artiste a appelé ses fans et les mélomanes à sortir massivement pour venir vibrer sous les rythmes de son nouvel album intitulé ‘’Caméléon’’ qui est une mosaïque de mélodie envoutante. « Les concerts de Wara Gaspi ne passent plus inaperçus et la grande artillerie doit être mis en œuvre dans le but de satisfaire l’attente des fans qui prendront d’assaut les gradins et les pelouses du stade Modibo Keita. A chacun de ses concerts, les fans font le plein du stade et pour son 16e concert, rien n’a été laissé au hasard, des appareils de sonorisation en passant par le dispositif sécuritaire ainsi que la vente des billets. Tout a été minutieusement préparé afin de combler l’attente des fans qui effectueront le déplacement » a signalé Fatoumata Lansiry Manger à la Société de Prestation de Services Commerciale et Marketing (SPRESCOM-Event). Mamadou Gassama Gaspi lui-même s’est contenté de convier ses fans au Stade pour déguster son nouvel album qui est une mosaïque de mélodie envoutante. Pour ce concert de Gaspi prévu pour le surlendemain de la fête de ramadan 2017 au Stade Modibo Keita, le gradin fait 1000 FCFA et la place VIP 3000FCFA. Bavaria sans alcool est le sponsor officiel du concert.

Rupture  du jeûne de l’Association malienne des jeunes pour le changement

L’AMC prie pour la fin de la crise au Mali

L’Espace «Papito» de Bacondjicoroni Golf a abrité, le samedi 10 juin 2017, la rupture du jeûne organisée par l’Association Malienne des Jeunes pour le Changement (AMC), à l’intention de ses militants, sympathisants et représentants d’associations sœurs. Pour la cause, plusieurs personnalités ont répondu présents à l’invitation du président de l’AMC, Aboubacar Sidiki Kanta et ses camarades.

«Nous avons tenu à organiser cette rupture du jeûne en ce mois béni de carême, pour prier ensemble pour le Mali, pour que la paix revienne dans notre beau pays, pour qu’on se donne la main, pour le retour de nos réfugiés, pour un meilleur vivre ensemble», a indiqué le président de l’AMC, Aboubacar S. Kanta à ses invités. Après la rupture de jeûne et la prière, les invités ont prié ensemble pour formuler des vœux afin que notre pays retrouve la paix. L’initiative a été vivement saluée par les participants. «Rien ne vaut la paix, l’entente entre les fils d’un même pays. Nous devons tous nous inspirer de l’exemple de l’AMC pour multiplier les initiatives dans ce sens pour qu’on retrouve rapidement la paix», souligne un participant visiblement ému. L’AMC, selon son président, est un regroupement de plus d’une trentaine d’associations présentes au Mali dont l’objectif est l’éducation, la sensibilisation de la jeunesse sur l’actualité ou les problèmes du pays. L’AMC, créée en 2016, précise t-il, est apolitique et vise à regrouper les jeunes afin qu’ils participent au développement du pays à travers l’entraide, les conseils, les échanges, les formations, etc. De sa création à ce jour, dit Aboubacar S.Kanta, l’AMC a mené plusieurs activités comme des conférences débats sur le rôle de la jeunesse dans la citoyenneté, le rôle de la jeunesse dans les élections, etc. Selon le président Aboubacar S. Kanta, l’AMC est venue pour faire face aux difficultés de la jeunesse et jouera pleinement son rôle pour apporter le changement tant attendue par les milliers de jeunes sans emplois et autres.