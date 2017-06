Le Gouvernement a adopté en Conseil des ministres, hier mercredi le Collectif budgétaire 2017, modifiant ainsi la loi de finances initiale. Ce collectif crée de nouvelles pour un montant de plus de 116 milliards de francs CFA.

En effet, sur le rapport du ministre de l’Economie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant modification de la Loi n°2016-056 du 21 décembre 2016 portant Loi de Finances pour l’exercice 2017. L’élaboration de la présente Loi de Finances rectificative est justifiée par une modification de l’équilibre du budget initial, induite notamment par : « l’inscription du reliquat des ressources provenant du renouvellement et de l’acquisition des licences 3G et 4G, l’augmentation du niveau des appuis budgétaires au titre de 2017, le report en 2017 du décaissement des appuis budgétaires initialement attendu en 2016, l’adoption par le Gouvernement du projet de loi d’Orientation et de Programmation relative à la Sécurité Intérieure pour la période 2017-2021, l’organisation des élections régionales et du referendum dans le cadre de la révision constitutionnelle, la satisfaction par le Gouvernement des revendications des partenaires sociaux liées à l’amélioration du bien-être des travailleurs.

La révision de la Loi de Finances initiale vise à prendre en charge de nouvelles ressources d’un montant total de 116,643 milliards de FCFA et de dépenses additionnelles s’élevant à 53,030 milliards de FCFA.

Vatican

Son Imminence Jean Zerbo intronisé Cardinal hier

Elevé de rang de Cardinal par le Pape François, l’archevêque de Bamako, Jean Zerbo a été intronisé hier au Vatican par Saint père. Jean Zerbo est un homme qui a dédié toute sa vie et au renforcement du dialogue inter-religieux. Il a franchi tous les échelons de l’église. De Prêtre jusqu’au sommet de l’Archevêché de Bamako, Mgr Jean Zerbo, désormais Cardinal a toujours été un homme discret, de paix. Tout cela, est un parcours long qui demande des sacrifices auxquelles il n’a pas dérogé un seul jour. C’est un infatigable militant de la paix mondial. Respecté par tous pour son sens d’écoute et sa discipline, l’homme de Dieu a pleinement sa partition dans le règlement des grands conflits sociaux du pays.

L’élévation de Mgr Jean Zerbo au rang de Cardinal a accueilli avec un immense plaisir par toute la République, à tous les chrétiens, notamment les catholiques. Il a fait honneur à tout le Mali. Il devient ainsi le 25e Cardinal africain. Car, c’est la toute première fois qu’un Malien accède à un tel grade dans la hiérarchie de l’organisation de l’église catholique.

La Rédaction