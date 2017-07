Notre pays dispose en nombre important de spécialistes en science pénitentiaire qui doivent nécessairement prendre les commandes de l’Administration pénitentiaire et de l’Education surveillée.

Cela, non pas pour la forme ou par complaisance, mais pour apporter ce visage nouveau de modernisation et de réadaptation si nécessaire au niveau de nos centres de détention.

La prison n’est pas seulement un centre de détention, mais aussi et surtout, elle est un centre de rééducation et de réinsertion socioéconomique.

Hélas, ce second aspect connaît d’énormes bavures car les spécialistes en sciences pénitentiaires dont nous disposons ne sont jamais responsabilisés, ni même consultés.

Il est temps de redorer le blason du cadre organique de l’administration pénitentiaire et de l’éducation surveillée, le sauver du marasme dans lequel il a pendant longtemps sombré.

Exploitation Minière

A qui profite l’or du Mali ?

Les coûts de production très compétitifs de l’or ont attiré nombre d’expatriés de Johannesburg et de Pretoria, lesquels ont ‘’dynamité’’ le secteur au Mali.

Mais, cette embellie n’a rien changé dans les désastreuses conditions de vie de nos populations locales vivant sur les sites où brillent pourtant notre or.

Crédit aux Femmes

Une richesse pour le pays

Au Mali, comme partout en Afrique, l’accès des femmes au crédit est insuffisant car celles-ci ne bénéficient pas de garantie financière.

Et pour cause. Elles, ne possèdent point de titre de propreté.

Le régime coutumier de notre pays leur accordant la jouissance de la terre, tout en leur interdisant de posséder des champs.

Adolescence et tabagisme au Mali

Mourir à petit feu !

Si les tendances actuelles de la consommation de tabac se maintiennent, d’ici 2020, le nombre de décès lié au tabagisme atteindrait 10 millions par an, et 70 % de ces décès surviendraient dans les pays en développement », selon l’OMS.

Ce qui signifie que le tabac tue beaucoup plus que le sida, la tuberculose, où encore les accidents de circulation d’une manière globale.

Au Mali, lorsque les jeunes constituent la majeure partie de la population, cependant, de plus en plus, l’âge auquel ils consomment leur première cigarette est de plus en plus en baisse.

L’ambiance scolaire, le prix modique de la cigarette, la vente de cigarettes dans tous les lieux encouragent cette habitude de fumer.

A noter que, il y a au moins un point de vente de cigarettes à l’entrée de tous les établissements scolaires dans notre pays.