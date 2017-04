Le 3 avril 2017, la commission nationale de Désarment, Démobilisation et Réinsertion (CNDDR) et la commission d’intégration ont réalisé son tout premier exercice de simulation au Camp militaire du Génie de Bamako, sur instruction du ministre malien de la Défense et des anciens combattants. L’objectif de cet exercice était de permettre aux participants de se familiariser avec le déroulement du processus de Cantonnement – DDR – Intégration, en prélude à la phase pilote. Cette dernière concernera les éléments du Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC) de Gao et se tiendra au site de Cantonnement de Fafa, dans la région de Gao. A notre que le Service de lutte anti-mines des Nations Unies (UNMAS) est aussi impliqué en amont dans le processus, en contribuant à la formation du personnel chargé de la mise en œuvre du DDR.

Région de Mopti

Un soldat français tué

Un soldat français a été tué dans la nuit du mercredi 5 au jeudi 6 avril en 5ème régions dans «un accrochage avec des terroristes, lors d’une opération. Il s’agit d’un caporal-chef du 6e régiment du génie d’Angers dont le président François Hollande a «salué le sacrifice».

Frontière au Mali- Burkina Faso

Opération d’envergure contre les terroristes

Une opération militaire est en cours à la frontière avec le Burkina Faso.

Elle mobilise des soldats burkinabè et maliens appuyés par des soldats français de l’opération Barkhane.

Des hélicoptères français, des blindés et des militaires venus de trois pays ( la France, le Mali et le Burkina Faso -), agissent actuellement de concert, dans une opération de coopération transfrontalière dénommée « Panga ». A noter que, depuis le 26 mars dernier, plusieurs centaines de soldats enchaînent ainsi les opérations dans la zone d’Hombori, entre Gao et Mopti dans le centre du Mali.

L’objectif est de débusquer des terroristes qui s’y cacheraient, notamment dans la forêt de Fhero qui s’étend de part et d’autre de la frontière entre le Mali et Burkina Faso. Cette forêt abriterait de nombreux terroristes selon plusieurs sources sécuritaires. Ce n’est pas la première opération genre, mais c’est la première fois qu’un tel niveau de coopération est atteint, souligne une source militaire. Des soldats français venus d’Ansongo sont même passés temporairement côté burkinabè pour mener des opérations, en appui des armées du Burkina et du Mali. Un poste de commandement tripartite a ainsi été installé il y a quelques jours à Mopti pour coordonner les efforts.