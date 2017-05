Un accord a été trouvé le 2 mai dernier, entre le gouvernement et les syndicats signataires de l’accord du 15 octobre sur les revendications des enseignants du préscolaire, du fondamental et du secondaire.

Cet accord met ainsi fin à la grève sur toute l’étendue du territoire national.

Cet accord cependant aurait provoque la colère des enseignants du nord du pays qui sont en grève illimitée depuis le 15 février dernier. Ceux-ci réclament des primes de risque face au terrorisme islamiste et au banditisme et n’ont pour l’instant rien obtenu.

Lutte contre le terrorisme au Mali

19 jihadistes dont deux femmes arrêtées

A la Suite de l’opération conjointe des forces de Barkhane, du Mali et du Burkina, 19 jihadistes dont deux femmes auraient été arrêtés mardi dernier.

Selon des sources sécuritaires, 13 ont été arrêtés à Monopara et 4 à Douna. Aussi, entre Boni et Douentza, une embuscade a été tendue aux forces armées mercredi au cours de laquelle 8 jihadistes auraient été tués, avant que les autres ne prennent la fuite.

A noter également que cette opération lancée il y a quelque semaines dans le sud-ouest de Gao ‘considérée comme une zone logistique importante pour les terroristes’’ aurait permis de neutraliser une vingtaine de combattants djihadistes.

Gourma-Rharous

6 morts dans des violences entre groupes armés

Dans le cercle de Gourma Rharous, plus précisément dans le village d’Arbichi, de violents conflits ont opposé depuis le lundi 1er mai, le Gatia et le groupe Ganda Izo-CMFPR II respectivement membre de la Plateforme et de la CMA, deux groupes signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali.

Selon nos informations, ces combats auraient fait, au moins 6 morts dont 1 du côté du Gatia et 5 dans les rangs de Ganda Izo-CMFPR II) et plusieurs blessés.

Rappelons que si pour l’instant, le motif de ce regain de violences entre les groupes armés reste encore imprécis, la CMFPR II accuse « des éléments lourdement armés du Gatia d’avoir investi le village d’Arbichi cercle de Rharous et terrorisent les populations sans défense ».

Accidents du travail au Mali

500 nouveaux cas enregistrés en 2017

Selon des sources dignes de foi, 500 personnes ont été victimes d’accidents de travail on de maladies liées à leur travail depuis le début de l’année 2017.

Selon nos informations cette situation s’explique, par la mauvaise prise en compte des mesures de prévention recommandées aux entreprises.

Axe Diabaly-Nampala

9 militaires tués et 5 blessés

Un convoi de ravitaillement des Forces armées et de sécurité malienne est tombé mardi dernier dans une embuscade sur l’axe Diabaly-Nampala. Bilan : 9 morts, 5 blessés et 2 véhicules perdus.

Selon des sources sécuritaires, après qu’un véhicule de tête de l’armée ait sauté sur une mine, les terroristes ont immédiatement ouvert le feu.

Au cours de l’attaque, les terroristes ont réussi à détruire un véhicule de l’armée et emporté un autre. Du côté des assaillants, le bilan reste toujours inconnu.