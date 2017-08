A cette question que le procureur de la République du Tribunal de grande instance de la commune V tente de répondre après la découverte à son domicile des armes et des munitions. En effet, très tôt dans la matinée du dimanche 30 juillet dernier, les éléments de la police en faction à son domicile ont découvert une boite contenant environ une vingtaine de cartouches de divers types d’armes (pistolet mitrailleur et fusil Baïkal). Le procureur de la République, dans son communiqué pour l’occasion, explique d’une faible quantité de ces munitions a explosé sans aucun dégât. Çon sait que le président de la Cour constitutionnelle est aujourd’hui mal-aimé à cause de l’arrêt et de l’avis que la Cour a donné sur le processus de réforme constitutionnelle. En effet, s’il y avait un baromètre pour mesurer la cote de popularité du Président de la Cour constitutionnelle, Manassa Dagnoko, elle aurait atteint son plus bas niveau, voire un taux négatif. Est-ce que c’est à cause de l’avis ou de l’arrêt de la Cour qu’on a tenté de s’attaquer à son domicile ? Est-ce que une manière de prouver que l’insécurité n’est pas « résiduelle » ? L’enquête du procureur nous en édifiera davantage si elle avance.

Commune de Lanfiala, cercle de Tominian :

Un militaire échappe bel à la folie des terroristes

Parti pour présenter ses condoléances après le décès d’un parent dans son village, Bamabara, dans la commune de Lanfiala, cercle de Tominian, un militaire malien a échappé à la folie des terroristes qui règnent en maitre absolue dans cette localité. Dimanche c’est le jour de la foire hebdomadaire de Bambara. Après une longue absence de son village, le militaire en question a cru bon de faire un tour dans le marché. Mal lui a pris. Ce jour là, il y a quelques terroristes qui étaient venus au marché pour s’approvisionner. Quand ils ont le militaire en uniforme, les terroristes ont tiré sur lui. Ce fut la panique générale dans le marché. Il a pris ses jambes à ses coups. C’est ainsi qu’il a pu se sauver miraculeusement en se confondant dans la masse. Selon une source locale, les terroristes sont cachés dans plusieurs forêts dans le cercle, en allant vers la frontière du Burkina. D’après nos informations, ils règnent dans cette partie en maître absolue et n’hésitent pas souvent à descendre dans des villages pour proférer des menaces aux populations.

Transport par bus des athlètes maliens pour les jeux de la francophonie

L’éclairage du ministre des sports

Le transport de nos athlètes pour les jeux de la francophonie a fait le buz sur les réseaux sociaux, surtout après l’accident survenu sur la route au retour. Chacun y est allé avec son interprétation. Face à cette situation, nous avons joint au téléphone le ministre des sports, Housseini Amion Guindo dit Poulo qui fait des précisions par rapport à ce voyage. Selon Poulo, le Mali a décidé de partir aux jeux par bus à cause de la situation économique de notre pays qui doit appeler chacun de nous à faire des sacrifices. Pour la participation du Mali à ces jeux, l’Etat avait déboursé 106 millions dont 78 millions pour les sportifs et 28 millions pour les artistes. Ce qui était insuffisant pour payer des billets d’avion pour l’ensemble de la délégation malienne forte de 130 personnes. Selon le ministre, tous les athlètes sont partis à Abidjan par les bus. «Il ne pouvait pas avoir d’exception pour les footballeurs », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il y va de l’image du pays. Aux dernières, il semble que finalement les cadets viendront ce jeudi par vol d’Air Ivoire, cela après des examens psychologiques.

La Rédaction