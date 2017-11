En quatre ans de mandat, le président IBK n’a pas construit une seule infrastructure routière. Pis, beaucoup de routes du pays, faute d’entretien, sont aujourd’hui dans un état de dégradation avancée. Il s’agit notamment de la route Bamako-Nioro, Bamako-Diéma- Kayes et Bamako-Mopti-Gao. Au sujet de l’axe Bamako-Nioro du sahel, les usagers subissent les pires souffrances sur cette route qui fut l’une des grandes réalisations du mandat d’ATT.

Aujourd’hui, de nombreux Niorois sont en colère à cause de la négligence d’un pouvoir qui ne fait rien dans l’entretien, encore moins dans la réalisation d’infrastructures. En réalité, sous ce mandat calamiteux, tous les secteurs, notamment les routes, sont en lambeaux. A l’image même du Mali.

Attaque contre Niang ;

Les mensonges du pouvoir dévoilés

A chaque discours du président de la République ou d’autres responsables du pays, l’on tente de faire croire aux Maliens et à l’opinion internationale que la situation sécuritaire s’améliore. S’y ajoutant les tapages sur la dotation des militaires en « tenues neuves ». Mais la réalité est toute autre. En effet, depuis l’arrivée d’IBK au pouvoir, l’Etat a quasiment abandonné une grande partie de la région de Mopti aux mains de groupuscules armés qui agissent impunément. L’attaque du convoi du président de la Haute cour de justice est un cinglant désaveu pour le régime en place. Aussi, cette attaque met à nu les gros mensonges distillés à propos de la situation sécuritaire qui ne cesse de se dégrader sur l’ensemble du territoire. IBK a échoué. Et ce ne sont guère ses discours qui changeront cette réalité.

Attaque terroriste :

Embuscade contre le président de la Haute cour de justice

Le convoi du député Abdrahamane Niang, président de la Haute cour de justice, a été la cible d’une embuscade dans la zone de Kèra, non loin de Diafarabé (région de Mopti). Abdrahamane Niang est sain et sauf, ainsi que son épouse et ses deux gardes du corps. Mais son chauffeur a été tué. Cinq militaires, qui allaient porter assistance au député, ont été tués lorsque leur véhicule a sauté sur une mine.

Abdrahamane Niang, député de la région de Mopti, est également le président de la Haute cour de justice, une instance créée en mars 2014 dont la mission est de juger les chefs d’État et ministres soupçonnés de haute trahison ou de crimes au cours de leurs mandats.

KERA (Djafarabé)

Une zone dangereuse !

L’embuscade tendue au président de la Haute cour de justice, Abdrahamane Niang, a eu lieu plus précisément à Kèra, situé à quelques kilomètres de Djafarabé. Selon des sources locales, cette zone n’est pas à sa première attaque. En effet, beaucoup de militaires maliens ont perdu la vie dans cette localité très dangereuse. Et Kèra a été signalé aux autorités, comme étant un endroit à hauts risques et qui devrait être sécurisé à tout prix. Mais jusqu’ici, aucune disposition n’avait été prise pour sécuriser cette localité.

Journée sans viande à Nioro du Sahel

Le mardi 31 octobre dernier, la population de Nioro du sahel ont mangé du riz sans viande. Et pour cause, les bouchers de la localité ont décrété une grève générale afin de protester contre la vétusté des locaux de l’abattoir de la ville. Selon une source locale, depuis plusieurs années, les bouchers de Nioro du sahel expriment leur colère face à la dégradation de leur lieu de travail. En vain. Au terme d’une « journée sans viande », les bouchers ont repris leurs activités hier, indique une source locale.

