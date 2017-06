«ConsidĂ©rant la trahison des idĂ©aux du Mnla par Bilal Ag AchĂ©rif et son clan… ConsidĂ©rant la lutte contre le terrorisme dans laquelle la communautĂ© Idnane a perdu plus de 200 hommes sans que cela ne soit productif sur le plan Ă©conomique et politique par les diffĂ©rents acteurs engagĂ©s dans la lutte. ConsidĂ©rant que depuis un certain temps, la communautĂ© Idnane sous l’emprise d’hommes irresponsables et dont les actes politiques ne se font qu’à des fins personnels, se retrouve embarquĂ©e dans des conflits communautaires qui ne reprĂ©sentent pas l’image de solidaritĂ©, de bon voisinage, et du respect de l’autre dont les Idnanes ont toujours fait preuve. ConsidĂ©rant l’incapacitĂ© de la CMA d’assurer la sĂ©curitĂ© des personnes et de leurs biens dans l’Azawad. ConsidĂ©rant l’enlèvement d’un chef de fraction Idnane dans la rĂ©gion de Gao. Ă€ mon nom, j’appelle la communautĂ© Idnane Ă assumer ses responsabilitĂ©s afin de prĂ©server l’honneur et la sĂ©curitĂ© des Idnanes. Ă€ sortir de ce brouillard politique que reprĂ©sente la CMA. Je propose que les 80% des combattants Idnane quittent la ville de Kidal et se regroupent dans un endroit bien choisi d’oĂą ils mèneront des opĂ©rations de sĂ©curisation de leur communautĂ©. J’appelle les autres acteurs sur le terrain tels que le Gatia et alliĂ©s Ă collaborer avec les Idnanes pour la lutte contre le terrorisme et la sĂ©curisation de toutes les communautĂ©s. Un appel qui n’engage que moi… je ne suis ni du Mnla, ni de la Cma. J’espère que les Idnanes comprendront». Eglass Ag Ouffene, cadre de la communautĂ© Idnane.

Où est le «Mali d’abord» ?

D’après Yachim MaĂŻga, le pouvoir d’IBK doit prendre la mesure de la situation gravissime du point de vue sĂ©curitaire. Le Mali s’enfonce chaque jour dans l’insĂ©curitĂ© et aucune rĂ©gion n’est dĂ©sormais Ă©pargnĂ©e. Comme une rĂ©volution ne se dĂ©crète pas, il faut que nous nous mettions ensemble pour sauver notre patrie, car nous n’avons que le Mali comme terre. IBK doit dĂ©crĂ©ter la fin de la gouvernance normale pour accepter une transition exceptionnelle d’union sacrĂ©e autour de la RĂ©publique : tous pour la RĂ©publique. Aucune Ă©lection n’apportera la solution Ă notre problème, car aucune Ă©lection dans les conditions exceptionnelles -que nous vivons- n’aura une lĂ©gitimitĂ© populaire. Mettons de cĂ´tĂ© nos Ă©gos et nos calculs politiciens (je comprends que la rĂ©volution du mouvement dĂ©mocratique de 1991 ait crĂ©Ă© une nouvelle race de professionnels de la politique), pour mutualiser nos forces et nos intelligences, pour sauver le Mali. Je l’écrivais dĂ©jĂ en 2013, IBK aurait dĂ» se considĂ©rer comme un prĂ©sident de transition, de refondation de la RĂ©publique. Mais pour ce faire, il aurait fallu utiliser toutes les compĂ©tences nationales de toutes les tendances politiques. Un gouvernement de combat patriotique de quinze membres aurait suffi Ă la place des gouvernements plĂ©thoriques budgĂ©tivores successifs que nous avons connus depuis l’avènement d’IBK Ă Koulouba. Il n’est pas encore trop tard, ressaisissons-nous, pour arrĂŞter l’humiliation des millions de Maliens qui pleurent et meurent dans le silence, en nous mettant tous ensemble.

Calme précaire

L’actuel Premier ministre, le HĂ©ron de Temera, dès son arrivĂ©e, a Ă©teint plusieurs feux, trouvĂ© des solutions Ă des grèves. Comme par hasard, plusieurs mouvements de grève ont eu satisfaction. Cette manière de trouver des solutions aux revendications sociales est un couteau Ă double tranchant. Les Ă©chĂ©ances fixĂ©es avec les syndicats arrivent ; l’Etat doit respecter ses engagements. C’est pour cela que la situation actuelle du pays ressemble au calme qui prĂ©cède la tempĂŞte. BientĂ´t des mouvements Ă Bamako et le ton risque d’ĂŞtre donnĂ© par les sportifs avec la date fatidique du 12 juin 2017. Le gouvernement sera face Ă la concrĂ©tisation de l’accord EmpĂ©. Les magistrats aussi peuvent se rĂ©veiller avec la première Ă©chĂ©ance de leurs dolĂ©ances, sans oublier le nouveau syndicat de la police qui est dans un bras de fer dans une affaire avec un magistrat. N’oublions pas que des organisations comme «Trop C’est Trop» ou le Mouvement TabalĂ© joueront leur rĂ´le. Ces deux structures ont de nouvelles mĂ©thodes de lutte plus participatives.

Des Français blessés

Le jeudi 1er juin, au matin, aux environs de 09heures, le super camp de la Minusma Ă Tombouctou a Ă©tĂ© encore attaquĂ© Ă la roquette. C’est le cĂ´tĂ© de la force française Barkhane qui a essuyĂ© des tirs de roquettes selon des sources locales. Les mĂŞmes sources parlent de plusieurs blessĂ©s parmi les soldats français dont un grièvement. C’est l’unitĂ© mĂ©dicale suĂ©doise qui a opĂ©rĂ© ce dernier. Suite Ă cette attaque, de nouvelles dispositions ont Ă©tĂ© prises pour la sĂ©curitĂ© dans les alentours du Super Camp, mais aussi les entrĂ©es et sorties des vĂ©hicules. Le rythme des attaques Ă la roquette devient rĂ©gulier contre ce camp. Ă€ signaler que le super camp de la Minusma Ă Tombouctou est situĂ© dans la zone aĂ©roportuaire ; il est le plus grand camp de la ville et abrite des unitĂ©s de tous les casques bleus dĂ©ployĂ©s dans la zone plus la force Barkhane.

9 nouveaux morts

Un convoi de l’armĂ©e malienne est tombĂ© dans une nouvelle embuscade entre Diabaly et Nampala dans la rĂ©gion de SĂ©gou. Bilan : 9 morts, plusieurs blessĂ©s et des soldats portĂ©s disparus. C’est tout serein et confiant que ce convoi de ravitaillement des Forces armĂ©s maliennes a quittĂ© Diabaly, afin de mettre le cap sur Nampala et le camp le plus avancĂ© de l’armĂ©e malienne dans la rĂ©gion de SĂ©gou. C’est en quittant la zone de Diabaly, plus prĂ©cieusement le village de Tikerefinadji, que des hommes armĂ©s non identifiĂ©s ont ouvert le feu. Les vĂ©hicules d’escorte qui se trouvaient derrière le convoi ont Ă©tĂ© touchĂ©s. C’est dans leur mouvement d’apporter du soutien Ă ceux-ci qu’un autre groupe cachĂ© a coupĂ© le convoi en deux. C’Ă©tait aux environs de 17heures et le convoi de ravitaillement de l’armĂ©e malienne tomba dans cette Ă©nième embuscade entre Nampala et Diabaly. Le bilan provisoire Ă©tait de 2 deux morts, des blessĂ©s et plusieurs soldats portĂ©s disparus. Dans le feu de l’action, deux blessĂ©s graves sont arrivĂ©s Ă Diabaly avant d’ĂŞtre Ă©vacuĂ©s vers l’hĂ´pital rĂ©gional de SĂ©gou. Par ailleurs, les Ă©coles et mairies de Gouro et SarĂ© dans le cercle de Youwarou (rĂ©gion de Mopti) ont Ă©tĂ© incendiĂ©es le mĂŞme mercredi 31 mai par des individus armĂ©s non identifiĂ©s.

De nouvelles dates

Dans le cadre des rencontres de concertation entre le ministère de l’Administration territoriale et les partis politiques, le ministre de l’Administration a proposĂ© de nouvelles dates pour certaines Ă©lections Ă venir. Les partis politiques de la majoritĂ© Ă©taient prĂ©sents, tout comme ceux du centre alors que l’opposition Ă©tait abonnĂ©e aux absents. Un nouveau calendrier des Ă©lections a Ă©tĂ© proposĂ©. C’est ainsi que le rĂ©fĂ©rendum est prĂ©vu pour le 9 juillet 2017 ; les Ă©lections des cercles et les communales partielles le 29 octobre 2017, et les rĂ©gionales et du district le 26 novembre 2017. C’est dans cette mĂŞme foulĂ©e que le parlement malien a votĂ©, par 111 voix pour, 35 contre et 0 abstention, le projet de constitution Ă lui soumis. Ce vote a eu lieu après 3 jours de dĂ©bats, d’écoutes et de rencontres Ă l’intĂ©rieur du pays. Avec cette nouvelle constitution, il y aura le SĂ©nat, la Cour des comptes. Le mandat du prĂ©sident de la RĂ©publique reste inchangĂ© Ă 5 ans. En tout cas, le dernier mot revient aux Maliens, d’accepter ou de rejeter la nouvelle constitution.

Rendez-vous le 14 juinÂ

Le fils du prĂ©sident de la RĂ©publique, l’honorable Karim Keita, Ă travers le cabinet de Me Mamadou Gaoussou Diarra, a portĂ© plainte contre Le Sphinx pour diffamation et trafic d’influence. Karim Keita demande une amende de 4 milliards de FCFA Ă Adama DramĂ©. Le mardi 30 mai, au Tribunal de la Commune III en soutien Ă Adama DramĂ©, directeur de publication du journal d’investigations Le Sphinx, beaucoup de confrères Ă©taient prĂ©sents, dont Dramane Aliou KonĂ©, prĂ©sident de la Maison de la presse. Un autre message pour le fils du prĂ©sident de la RĂ©publique Karim Keita qui a portĂ© plainte pour diffamation. La consignation a Ă©tĂ© fixĂ©e Ă 250 000 Fcfa et l’audience pour les dĂ©bats au fond est prĂ©vue le mercredi 14 juin. Certains confrères pensent que le Tribunal de la commune III est spĂ©cial pour juger un dĂ©lit de presse. Le Sphinx a dĂ©jĂ gagnĂ© des procès en diffamation dont un contre SBM sous ATT. Adama DramĂ© se dit serein. Plusieurs avocats se sont constituĂ©s pour sa dĂ©fense, dont le premier est Me Alassane Diop.

Hassenal n’est plu

Le Cherif de Nioro est en deuil : Alhassane HaĂŻdara dit Hassenal, l’un ses fils, est dĂ©cĂ©dĂ© lundi 29 mai Ă Abidjan en CĂ´te d’Ivoire. Son corps a Ă©tĂ© rapatriĂ© Ă Nioro Ă bord d’un avion militaire de l’armĂ©e malienne. Son inhumation a lieu le mardi 17 mai aux environs de 09 heures Ă Nioro du Sahel. Le chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Keita, le prĂ©sident du Haut conseil islamique, Mohamoud Dicko, le dĂ©putĂ© Banja Ag Hamatou, se sont rendus dans la localitĂ© pour les funĂ©railles de Hassenal, qui Ă©tait aussi le digne reprĂ©sentant du Cherif en CĂ´te d’Ivoire. En plus du prĂ©sident de la RĂ©publique, plusieurs personnalitĂ©s ont fait le dĂ©placement Ă Nioro pour se joindre Ă la douleur de la famille HaĂŻdara en ces moments difficiles. Nous prĂ©sentons toutes nos condolĂ©ances Ă la famille HaĂŻdara singulièrement Ă notre père Bouye Cheickna. Que l’âme de l’illustre disparu repose en paix.

DĂ©menti formel

Nustra Al Muslimin Al Islam, la nouvelle alliance djihadiste, rĂ©fute la lapidation d’un couple dans la zone d’Aguelhok. Le couple en question a Ă©tĂ© libĂ©rĂ© selon un communiquĂ© du groupe djihadiste publiĂ© en arabe en fin de semaine. Et certains habitants d’Aguehok ont confirmĂ© l’information des djihadistes parce qu’ils ont vu les deux personnes en bonne santĂ©. Le dimanche 14 mai, des informations indiquaient que les djihadistes installĂ©s dans la zone d’Aguelhok ont procĂ©dĂ© Ă la lapidation d’un couple. Selon nos sources, ils vivaient ensemble depuis 4 ans sans ĂŞtre mariĂ©s. C’est la jeune dame qui Ă©tait accusĂ©e d’avoir eu un enfant hors mariage. Deux semaines après, les djihadistes dĂ©mentaient la lapidation du couple composĂ© de Baka Walet Ahmed et Hatte Ag Ahmed, Ă Taghlit, dans la rĂ©gion de Kidal. Le couple, selon un habitant de la zone, a Ă©tĂ© arrĂŞtĂ© et prĂ©sentĂ© publiquement avant d’ĂŞtre accusĂ© d’adultère. L’information concernant leur libĂ©ration a Ă©tĂ© confirmĂ©e par des habitants qui affirment les avoir vu saints et saufs. Mais ils seraient toujours surveillĂ©s de près par des hommes armĂ©s. Par la mĂŞme occasion, Nustra Al Muslimin Al Islam rĂ©fute les nouvelles sur l’enlèvement de l’Ă©quipe du CICR Ă ToguĂ©rĂ©-CoumbĂ©, rĂ©gion de Mopti. Avant d’affirmer que «l’Ă©quipe du CICR est rentrĂ©e sur le territoire», sans les informer, et ils ont Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©s pour enquĂŞtes, puis libĂ©rĂ©s.