Chassez le naturel, il revient au galop. Les trafics illicites et la criminalitĂ© ont certes connu un net ralentissement avec la prĂ©sence de forces internationale dans certaines zones, mais les phĂ©nomènes rebondissent avec plus de vigueur dans certaines zones. Il s’agit notamment de la localitĂ© de Ber (rĂ©gion de Tombouctou) transformĂ©e en centre nĂ©vralgique de la drogue. La nouvelle citĂ© cocaĂŻne dĂ©trĂ´ne du coup le cercle de Bourem oĂą le premier cargo Air- CocaĂŻne avait atterri sous le rĂ©gime d’ATT. La localitĂ© d’Almoustrat n’a peut-ĂŞtre pas forcĂ©ment rompu avec sa rĂ©putation car on y trouve des animateurs du narcotrafic diffĂ©rents Ă Ber. On cite par exemple, pour le nouveau carrefour de la drogue, le nom d’une figure bien connue mais visiblement naissante dans le domaine. Il s’agit de Jimmy Le Rebelle. C’est lui, selon des tĂ©moignages concordants, qui tente de rĂ©gner en maĂ®tre absolu dans la zone avec la prĂ©tention d’y contrĂ´ler tous les mouvements, y compris ceux de l’armĂ©e rĂ©gulière. Cette personnalitĂ© controversĂ©e s’Ă©tait pourtant reconverti il n’y a pas si longtemps en promettant d’intĂ©grer la RĂ©publique, après sa longue dĂ©sertion. Il est visiblement rattrapĂ© par retour de nature au galop.

Les petits pas vers un conflit Arabo-Imghad

Ces deux entitĂ©s se sont jusqu’ici entendues comme larrons en foire. Mais depuis la semaine dernière, leurs relations – ou du moins ce qui en reste après le rĂ©cent Ă©pisode de Kidal – pourraient avoir Ă©tĂ© fortement affectĂ©es par un autre un sanglant assaut qui s’est dĂ©roulĂ© dans le cercle de Gao. C’est prĂ©cisĂ©ment dans la commune N’chawach, en effet, qu’une demi-dizaine de jeunes combattants touarègues ont trouvĂ© la mort oĂą se sont grièvement blessĂ©s sur les terres dites salĂ©es Ă vocation pastorale. Leurs bourreaux ne sont autres que des Ă©lĂ©ments armĂ©s appartenant Ă la communautĂ© arabe, auteurs d’une expĂ©dition meurtrière dans leur campement. La situation est Ă l’origine d’un grand malaise dans la communautĂ© Imghad Ă travers le Mali et les rĂ©unions et concertations se succèdent en vue de dĂ©cider de la rĂ©ponse Ă donner Ă leur acte. Notons que les rapports entre communautĂ©s arabes et imghads n’ont pas toujours Ă©tĂ© aussi complexes. Ils se sont probablement dĂ©tĂ©riorĂ©s Ă l’issue du rĂ©cent Ă©pisode des affrontements perdus par le GĂ©nĂ©ral Gamou face aux adversaires Ifoghas, faute des coups de main attendus du cĂ´tĂ© des alliĂ©s arabes.

La RĂ©daction