Les forains de Tin-Hamma à bord de six camions ont été braqués dimanche par six bandits armés à 68 km d’Ansongo. Les assaillants ont dépouillé les commerçants de tous leurs biens. Certains passagers ont été tabassés. Le dimanche dernier, un autre braquage de forains avait eu lieu sur le même axe.

KOUTIALA : la population sensibilisée sur l’installation d’une station de traitement des eaux usées et d’un dépôt final des ordures

La population de Koutiala a été sensibilisée ce week-end sur l’installation d’une station de traitement des eaux usées et d’un dépôt final des ordures. La réalisation de ces infrastructures devrait permettre de créer un environnement saint et des ‘emplois, à travers la production de fumure organique. Le projet sera financé par la Banque mondiale. La session a été organisée par la mairie de Koutiala et le bureau d’étude Cira.

TOMBOUCTOU-MACINA : les acteurs de la société civile se familiarisent avec les outils de la chaîne pénale

Les acteurs de la société civile des localités de Macina et de Tombouctou se familiarisent depuis hier matin avec les outils de la chaîne pénale, l’accès à la justice et la hiérarchie de la justice au Mali. La rencontre vise à mieux outiller les participants afin d’établir l’identité des acteurs et des personnes associées à un acte criminel. À Tombouctou, 25 magistrats et agents des services d’enquêtes ont pris part à la rencontre.

SEGOU : sensibilisation sur la commission nationale des droits de l’homme

Une mission de la commission nationale des droits de l’homme (CNDH) est en visite depuis hier matin à Ségou. L’objectif est d’échanger et informer la population sur la nouvelle loi de ladite commission. La mission a également rencontré les leaders religieux, les chefs de quartiers, la jeunesse et la Cafo avant de faire le point sur les conditions de détention des prisonniers de la ville.

SEGOU : plus de 6000 hectares de terre non cultivables

A Ségou, dans les communes de Tamani et Konodimini, sur 9000 hectares plus de 6000 ne sont pas cultivables à cause de la sécheresse. Les paysans de ces localités demandent un accompagnement auprès du ministre de l’agriculture pour une meilleure récolte l’année prochaine.

