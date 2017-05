Selon des sources concordantes, des djihadistes ont pris pour cible, le mercredi dernier, une école à Youwarou, région de Mopti. L’école a, ainsi, été saccagée et incendiée par les djihadistes qui s’opposent à l’éducation occidentale. L’URD, le principal parti de l’opposition au Mali, a condamné avec « la dernière énergie ces actes inacceptables et intolérables. » Le parti a invité le Gouvernement de la République du Mali à prendre toutes les dispositions utiles et urgentes pour circonscrire ce nouveau mode opératoire des forces du mal. S’attaquer à l’éducation des enfants, par l’incendie des écoles, constitue un acte aux conséquences très lourdes sur l’avenir de notre pays, selon le parti de Soumaïla Cissé. « Ces actes doivent obliger le Gouvernement à sortir de l’inertie qui le caractérise et surtout à passer des tergiversations aux décisions urgentes et concrètes qui vont dans le sens de la sécurisation des personnes, de leurs biens et de tous les symboles de l’Etat. »

——————————————————-

Nomination de Monseigneur Jean Zerbo comme membre du Sacré Collège

L’Association des Fonctionnaires et Diplomates à la Retraite du Ministère des Affaires Etrangères félicite le nouveau Cardinal

Jean Zerbo, l’archevêque de Bamako, a été nommé, le dimanche 21ma, Cardinal par le Pape François. A l’âge de 74 ans, le premier Cardinal de l’histoire de l’Eglise chrétienne au Mali, reçoit des félicitations du monde entier. L’Association des Fonctionnaires et Diplomates à la Retraite du Ministère des Affaires Etrangères aussi a tenu à adresser ses chaleureuses félicitations au tout nouveau cardinal. « L’Association des Fonctionnaires et Diplomates à la Retraite du Ministère des Affaires Etrangères se réjouit de la nomination de Monseigneur Jean Zerbo comme membre du Sacré Collège lors de l’Assemblée Sollennelle des Cardinaux présents à Rome le dimanche 21 mai 2017 », indique, dans un communiqué, El Hadji Amadou Tidiani Dia, le président de l’Association et Conseiller des Affaires Etrangères à la retraite, El Hadji Amadou Tidiani Dia. L’Association des Fonctionnaires et Diplomates à la Retraite du Ministère des Affaires Etrangères (AFDR/MAECI) adresse ses chaleureuses félicitations à son excellence le Cardinal Jean Zerbo d’une part et à toutes les chrétiennes et à tous les chrétiens du Mali d’autre part.

——————————————–

Hôpital Gabriel Touré

129600 Consultations et 17 879 hospitalisations en 2016

Le directeur Général de Gabriel Pr Kassoum Mamourou Sanogo s’est réjouit, le vendredi passé, lors de la 39e session ordinaire du Conseil d’administration de l’hôpital, des résultats engrangés par la structure sanitaire qu’il dirige. « En 2016, nous avions réalisé 129600 Consultations el 17 879 hospitalisations. Les recettes générales pour les consultations, les hospitalisations et les examens complémentaires qui en sont leurs ont permis d’atteindre de niveau de ristourne jamais atteint depuis 1993. Ces résultats auxquels nous sommes parvenus sont le fruit des efforts conjugués de l’ensemble des travailleurs du CHU Gabriel Touré », a-t-il indiqué. Il a remercié les administrateurs, pour « leur constante disponibilité », et l’ensemble du personnel, pour leur engagement constant, dans l’accomplissement quotidien de leurs tâches respectives. Pour les perspectives, ajoutera le Pr Kassoum Mamourou Sanogo, nous envisageons : l’ouverture du Centre national de régulation des urgences médico-chirurgicales, la construction d’un bâtiment de quatre étages avec un sous-sol destiné à l’hospitalisation dans des conditions plus confortables, la construction d’un bâtiment de quatre étages avec un sous-sol pour un laboratoire et une pharmacie moderne.