Selon de sources concordantes, le président de la République va procéder à la nomination du nouveau chef du gouvernement. Cette nomination sera au cours de ce weekend, précisément le dimanche dans l’après-midi. Tout porte à croire l’heureux élu serait l’actuel secrétaire général de la présidence de la République et ancien ministre de la Défense, Soumeylou Boubeye Maiga. On annonce aussi avec certitude le retour d’un autre ancien ministre en la personne du président du parti présidentiel, Bocari Tréta. Un retour qui s’inscrit dans le cadre de la préparation de la présidentielle de juillet 2018 pour laquelle le président IBK a des appréhensions. Aussi, il est annoncé peu de changements dans le futur gouvernement, une précaution pour ne pas grossir le rang des mécontents.

RENTREE UNIVERSITAIRE ET DES GRANDES ECOLES: IBK met le SG de l’AEEM dans ses petits souliers

L’un des temps forts de cette rentrée solennelle a été l’intrusion du secrétaire général de l’AEEM, Abdoul Salam Togola dans le programme. Le SG de l’AEEM tenait coûte que coûte intervenir après être savonné par les différents intervenants. Il a été finalement mis dans ses petits souliers par le maître malgré les insistances des étudiants et le chef de l’Etat : « il n’a rien à dire le vœu des maliennes et Maliens sur la question sera appliqué ». S’agit-il de la dissolution de l’AEEM ? Want and see.

