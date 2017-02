Welcome! Log into your account

Une grande corruption a été mise en place par les usagers pour avoir une carte NINA ou faire le RAVEC. Or c’était l’occasion de la combattre. L’accès à la candidature au recrutement passe nécessairement par l’obtention de la carte NINA. Et cette carte n’est accessible qu’auprès de certains porteurs d’uniforme chargés de la confectionner. Une porte ouverte à la corruption à l’ex-Mission de Décentralisation sise à Korofina transformée en Mission RAVEC.

C’est dérisoire comme chiffre pour toutes les unités confondues de l’Armée : gendarmerie, Armée de l’Air, de Terre, de la Garde nationale, du Génie militaire. Quand on sait que la sauvegarde de la sécurité et le manque d’emploi des jeunes demeurent des équations difficiles à résoudre par le régime en place. L’occasion était toute trouvée d’enrôler les jeunes qui désirent faire carrière dans l’armée.

Pour être admis à l’hôpital du Mali, il vous faut être évacué d’un hôpital régional, de « Gabriel Touré » ou d’une clinique de la place sinon on vous met à la porte quel que soit le degré de votre maladie. C’est à cause de la grande réputation de l’Hôpital du Mali que beaucoup de Maliens alités s’y rendent. Mais c’était sans prendre en compte l’humeur acerbe de certains médecins étrangers.

