Impatientes d’attendre la tenue du procès de leurs maris, les femmes des ex- membres du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l’Etat (CNRDRE) incarcérés montent au créneau pour se faire entendre. Trois (03) braves épouses des militaires emprisonnés dans l’affaire dite de bérets rouges (Amadou Haya Sanogo) sont montées au créneau pour dénoncer la détention arbitraire de leurs époux. Elles se sont confiées à une radio libre de Bamako. Leurs témoignages sont pathétiques: «Soyons reconnaissants envers nos bienfaiteurs» (Sababou ko i kana dji di a ma, n’ga i kana gnina alé ko).

Fermeture de la Radio Kayira II de Koutiala: la HAC dit ne pas être au courant

La radio privée Kayira II de Koutiala est fermée depuis plus d’un mois. Jusqu’ici la Haute Autorité de la communication (HAAC) n’a pas encore levé le petit doigt pour condamner les actes de menace qui pèsent sur la liberté d’expression. Au lieu d’avoir plusieurs oreilles pour entendre, la Haute Autorité de la communication n’a qu’une seule oreille pour entendre: celle du pouvoir en place. Ce n’est pas étonnant, lorsque le président de la HAC est nommé par IBK.

Disparition de Birama Touré: Une semaine sans presse pour mettre fin aux agissements des plus hautes autorités

Afin de connaitre toute la vérité sur le sort de notre confrère Birama Touré disparu du journal «Le Sphinx», l’Association des Editeurs de Presse Privée écrite (ASSEP) doit décréter une semaine sans presse pour contrer les Autorités de la place à dire la vérité.

Moussa Mara: un homme politique fini

Un adage bien connu de chez nous dit que la chance sourit une fois à tout homme. Et c’est à vous de la saisir. Malheureusement pour le jeune Moussa Mara, il s’est fait avoir par le régime «corrompu» d’IBK, en acceptant le poste de Premier ministre. Comme dirait l’autre plus pressé que la musique on danse mal. Mara a mal dansé lors de son interpellation sur l’achat de l’avion présidentiel à l’Assemblée Nationale du Mali.

Au lieu de dire toute la vérité au peuple, il a menti. Et depuis ce jour-là la voix et les écrits de Mara ne portent plus. IBK et son Rassemblement Pour le Mali (RPM) l’ont handicapé politiquement. Sa visite officielle à Kidal a été condamnée par le Rassemblement Pour le Mal (RPM). Le rapport de cette visite sanguinaire est déposé dans les tiroirs du Parlement. Il ferait de mieux de se taire.

