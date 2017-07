Info RFI. Dans la nuit du samedi au dimanche, des hommes armés ont simultanément attaqué les postes de police, gendarmerie et de la garde de cette localité du pays bwa. Mais, c’était sans compter avec la hargne des vaillants éléments des forces de défense et de sécurité de notre pays. L’attaque fut rapidement repoussée, mise en echec. Les assaillants, de présumés jihadistes, laissèrent sur le terrain un important lot de matériels : armes, munitions, etc. Toujours selon RFI, il n’y aurait pas eu de victimes. En tout cas, pas dans les rangs des défenseurs de la patrie. C’est dire donc que la vigilance demeure de rigueur en tout lieu et en toute circonstance. Pour cette fin, autorités et forces de défense doivent jouer leur partition.

Comme de Douekire

Colère des Cultivateurs

Ils n’ont pas été contents du traitement qui leur a été réservé par les autorités en cette période de campagne. Hier, dimanche 9 juillet, les braves paysans de Douékiré, Commune rurale du Cercle de Goundam, ont tout simplement boudé la cérémonie de distribution des intrants agricoles. En réponse aux autorités qui leur proposaient trois sacs de 50 kg d’engrais par hectare, ils ont dit niet. Parait – il que les années précédentes, pour chaque hectare, il y avait six (6) sacs de 50 kg.

L’assemblée générale a pris fin en queue de poisson. Les cultivateurs se sont enfin retirés des lieux en laissant sur place les donateurs des engrais. Voir qu’avec tout cela, les autorités cassent les tympans des Maliens.

Rassemblés par B. Koné