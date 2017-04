De nouvelles mesures ont été prises lundi pour renforcer la mission du Mécanisme opérationnel de coordination (Moc) à Gao. Il s’agit de la création d’une police de surveillance des agents, l’identification expresse des véhicules du Moc par un logo, la mise en service d’un numéro vert et la radiation de tout élément du Moc qui ne respectera pas les règles.

KOULIKORO : Incendie au marché de Koulikoro-Gare

Le marché de Koulikoro-Gare a pris feu hier après-midi. Selon une source policière, c’est un mégot de cigarette qui serait à l’origine du sinistre. Il n’y a pas eu de perte en vies humaines, mais d’importants dégâts matériels ont été enregistrés.

KAYES : Atelier sur les procédures de passation de marchés publics

Quatre-vingt acteurs des sociétés publiques et privées participent depuis hier à un atelier sur les procédures de passation de marchés publics. La rencontre vise à renforcer les capacités des participants en matière d’exécution et de règlement de ce secteur. La rencontre va durer cinq jours.

ANSONGO : Réunion des notables

Réunion des notables hier  matin à Ansongo. L’objectif est d’établir des méthodes et stratégies de prévention et de gestion de conflit. Ils étaient plus d’une centaine de participants venus des sept communes du cercle. Les participants ont échangé sur les rôles et attributions des chefs de village, ainsi que les contraintes liées à l’exercice de leurs fonctions. La rencontre a été financée par l’ONG HD.

YOROSSO : Les enseignants du fondamental et du secondaire en grève de 10 jours

Enseignants du cycle fondamental secondaire de Yorosso ont débuté hier matin une grève de 10 jours. Plusieurs syndicats sont concernés par ce mouvement. Ils demandent à l’Etat de respecter ses engagements : en améliorant les conditions de vie des enseignants. Les parents d’élèves craignent que cette grève impacte les programmes de l’année en cours.

