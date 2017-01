Après la formidable mobilisation populaire réussie sur la Place de la paix, samedi dernier, la majorité présidentielle et l’opposition politique ont fait un geste du cœur à l’endroit des blessés de l’attentat terroriste survenu dans le camp du MOC à Gao. La délégation était conduite par BocaryTréta, pour la majorité présidentielle, et Soumaïla Cissé, pour l’opposition.

C’est main dans la main que les leaders des deux camps ont fait un don en vivres aux blessés dans les hôpitaux du Mali, Gabriel Touré, du Point G et du Centre d’odontostomatologie, pour un montant estimé à près de 30 millions de FCFA. Au cours de cette visite, les responsables ont eu une bonne impression des blessés, qui se remettent petit à petit de leurs blessures.

C’est donc rassurés que SoumaïlaCissé, BocaryTréta et leurs compagnons ont quitté les malades, non sans faire des suggestions. Preuve, si besoin en était encore, que, malgré les divergences de vues politiques, quand la Nation est en jeu on sait se retrouver.

Issa Togo, après la victoire de son parti lors la législative partielle de Mopti:

«Je suis satisfait de la convergence des partis politiques autour de notre candidat et déçu que l’argent reste roi dans nos élections»

C’est tout heureux que le Président du groupe parlementaire ADEMA, l’Honorable Issa Togo, nous a reçu dans son bureau, juste après l’élection de son 14ème député lors de la législative de Mopti dimanche dernier. Il a salué la convergence des partis politiques de la majorité comme de l’opposition autour du candidat de son parti.

«Je suis satisfait de la convergence des partis politiques autour de notre candidat, Sidi Ahmed Diarra. Je suis également déçu que l’argent reste roi lors de nos élections», a-t-il déclaré, invitant la classe politique à une convergence pour mettre en place un minimum de plateforme politique avant 2018.

Le Président du groupe ADEMA a signalé que le candidat de l’’ASMA, challenger de celui de son parti, avait bénéficié des largesses d’un banquier de notre pays. Il a également indiqué qu’un ténor de l’URD de la section de Mopti avait ouvertement dit qu’il avait reçu une forte somme d’argent pour soutenir le candidat de l’ASMA. Selon Issa Togo, les gens de l’URD lui ont fait savoir qu’ils restaient derrière le candidat de l’ADEMA. C’est dire qu’il y a encore de la morale en politique. C’est pourquoi il a salué ce comportement des responsables de l’URD. Selon lui, la victoire de son parti est à l’honneur des partis qui ont soutenu son candidat. Il s’agit, entre autres, de l’URD, du RPM, de l’UDD et de Yèlèma. A en croire le Président du groupe parlementaire ADEMA, la situation actuelle de notre pays exige de la classe politique un minimum de plateforme. «Si on ne s’entend pas, il n’y aura pas 2018 », a-t-il déclaré.

Conférence d’entente nationale :

Les précisions de Baba AkhibHaïdara

Dans un entretien qu’il a accordé à la chaine nationale, le Président de la Commission préparatoire de la Conférence d’entente nationale, Baba AkhibHaïdara, a donné des précisions concernant l’organisation de cette rencontre. Il a notamment insisté sur son inclusivité de la rencontre et annoncé un vaste programme de consultation de personnalités individuelles et institutionnelles.

Il a indiqué qu’au terme de la Conférence, une Charte sera élaborée, sur une base très consensuelle. Laquelle va permettre de sceller l’unité nationale et l’intégrité territoriale. Incontestablement, selon lui, les enjeux de cette rencontre sont extrêmement importants, parce qu’elle va être l’occasion pour les Maliens et les Maliennes de discuter sans tabous sur les causes qui ont affecté et touché l’âme de notre pays depuis 2012.

«En nous référant à l’actualité que nous vivons, cette Conférence d’entente nationale va d’endiguer le scepticisme quasi général qui entoure la mise en œuvre de l’œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation. Ce faisant, si on arrive à endiguer ce scepticisme, on relancera alors la dynamique de la stabilité et de l’apaisement.

C’est ce que nous recherchons. La Commission est déjà opérationnelle. Les groupes de travail technique sont installés et travaillent. Bientôt, nous aurons les résultats de cela. Je dispose d’un calendrier de consultation et une bonne cadence de travail a été adoptée pour aller de l’avant», a affirmé le Président Haidara.

Rassemblés par la Rédaction

