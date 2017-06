Les partis de la CMP attendaient beaucoup de la rencontre avec le président de la République. Hélas !

C’était certainement la première fois que la plupart des présidents des partis de la Convention de la majorité présidentielle (CMP) allaient serrer la main au président IBK. Hélas. La rencontre qu’ils devaient avoir avec le chef de l’Etat le samedi 17 juin dernier n’a pas eu lieu. Toute la journée, ils étaient une soixantaine de présidents de partis politiques membres de la CMP à attendre le coup de fil de Dr Bokary Treta, président du RPM et président en exercice de la CMP, leur annonçant l’heure de la rencontre avec IBK. Peine perdue. La rencontre n’a pas eu lieu et cela sans aucune explication. La marche de protestation organisée par l’opposition notamment contre le projet de révision constitutionnelle en est certainement pour quelque chose.

Pavillon présidentiel à 8 milliards FCFA et tarmac de l’aéroport Modibo Kéïta Sénou

L’Etat doit encore 6,4 milliards FCFA d’impayés à l’entreprise chinoise COVEC

L’Agetipe est maître d’ouvrages délégué sur le pavillon et sur le tarmac qui ont été visités par le chef de l’Etat à la veille du Sommet Afrique – France dénommé également Bamako 2017. Plusieurs mois après ledit sommet, l’entreprise chinoise COVEC court toujours derrière ses sous évalués à plus de 6 milliards FCFA pour les travaux effectués sur le tarmac et 400 millions FCFA pour le pavillon présidentiel. Il y a aussi la mission de contrôle qui n’a pas été payée sur les travaux sur le tarmac.

Un Secrétaire Général anciennement radié de la Fonction publique

Récemment un ex-radié de la Fonction publique pour des motifs que nous évoquerons plus tard revient en force comme Secrétaire Général d’un département ministériel dont le chef n’est autre qu’un cadre du parti présidentiel. Y a-t-il eu enquête de moralité où cela n’est plus important dans ce Mali ? Le ministre qui l’a proposé savait-il qu’il avait auparavant été exclu de la Fonction publique avant d’y revenir en catimini? Nous y reviendrons plus amplement quand le département concerné nous reviendra avec des arguments.