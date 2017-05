C’est la voie sans issue. Un nouveau type de leader et de citoyen, le Mali ira mieux. Si l’injustice se gĂ©nĂ©ralise d’une telle ampleur, il faut mettre en question la compĂ©tence de ceux qui gèrent le système et la passivitĂ© de ceux qui y concourent : le peuple. La rhĂ©torique doit cesser. Le Mali n’a besoin que des travailleurs au sens propre du terme et d’une sociĂ©tĂ© civile qui veille sur l’exĂ©cutif. Nous subissons la nĂ©gation de la raison. Le dĂ©sarroi du peuple malien devient historique. Tout persiste, seulement dans la mauvaise direction. Les raisons sont connues. C’est la mauvaise gestion des affaires ; gestion sans forme ni contenu et dĂ©plumĂ©e de toute vision, de conviction et de justice. Le Mali n’a souffert que de manque de leadership, une lacune purement endogène due Ă la promotion de l’ego, des clans, en occultant toute vraie dimension des notions de compĂ©tences ou d’intĂ©rĂŞt d’Etat. La survie de la nation est Ă l’Ă©preuve.

Des matériels saisis

Ă€ Gao le 30 avril dernier, lors de l’opĂ©ration Bayard, non loin de la forĂŞt de FoulsarĂ© frontière burkinabè, les fouilles menĂ©es dans la zone oĂą une vingtaine de terroristes ont Ă©tĂ© tuĂ©s par Barkhane, ont permis de saisir 20 motos, deux pick-up, de l’armement, des munitions, du matĂ©riel informatique, ainsi que des composants rentrant dans la fabrication d’engins explosifs. Les Ă©quipes de dĂ©minage ont procĂ©dĂ© Ă la destruction sur place du matĂ©riel et l’ensemble des soldats a Ă©tĂ© dĂ©sengagĂ© par hĂ©licoptère en fin de journĂ©e le 30 avril. Cette opĂ©ration reprĂ©sente l’ultime Ă©tape d’un travail en amont rĂ©alisĂ© avec les forces armĂ©es maliennes et burkinabè au cours de l’opĂ©ration Panga. Son succès vient souligner la cohĂ©rence de la logique du partenariat militaire opĂ©rationnel et l’efficacitĂ© de la logique de combinaison des moyens pour optimiser les effets. L’état-major français a par la mĂŞme occasion montrer certaines images de l’opĂ©ration et des effets saisis.

Des explosifs Ă Gao

Le contingent néerlandais de la Minusma dépollue une carrière de sable d’engins explosifs au quartier Château de Gao. L’unité de patrouille de longue reconnaissance néerlandaise (LRRPTG) de la Minusma à Gao était mercredi 3 mai sur la carrière d’exploitation de sable du quartier Château, pour localiser des engins explosifs découverts par les populations. Contactés par les autorités locales, les hommes du Capitaine Werver ont répondu à l’appel pour retirer 75 lance-grenades et obus sur cette carrière d’exploitation de sable. «Nous ne savions pas que cette carrière renfermait des engins explosifs. C’est par coup de chance que nous avons découvert ces grenades et nous avons rapidement informé les autorités comme indiqué dans les radios locales. Nous remercions les militaires de la Minusma pour être venus si vite ici pour nous mettre à l’abri de ce danger», a témoigné M. Ibrahima Touré, exploitant de la carrière.

Témoignage de Boubacar Sidibé, Réalisateur

Mamadou SamakĂ©, IngĂ©nieur de son Ă l’ORTM, a travaillĂ© sur presque tous mes films : Sanoudiè en 2000 ; les 5 Ă©pisodes de Seko ; les 45 Ă©pisodes de Dou ; les 41 Ă©pisodes des Rois de SĂ©gou ; les 26 Ă©pisodes de Dougouba Sigui ; les 84 Ă©pisodes de Yèrèdonbougou ; les 28 Ă©pisodes de L’enfant bĂ©ni. Très professionnel, il veillait sur la qualitĂ© des prises de son avec une perche ou une mixette son. Mamadou SamakĂ© Ă©tait aussi prĂ©sent sur presque toutes les productions de l’ORTM comme technicien de son (Maxi-Vacances, Sambè-Sambè, Top Etoiles, dĂ©bats Ă l’AssemblĂ©e, enregistrements discours des chefs d’Etat, Sports, etc.). Il a travaillĂ© Ă l’ORTM, hier soir, 3 mai, jusque tard. S’il n’avait pas Ă©tĂ© frappĂ© par la mort ce 4 mai, il serait certainement avec l’Ă©quipe de l’ORTM pour l’enregistrement de la nouvelle Ă©mission «Autour du feu» sur le conte. Car il avait dĂ©posĂ© sous bonne garde le matĂ©riel de production son qu’il devrait rĂ©cupĂ©rer ce 4 mai. Dieu en a dĂ©cidĂ© autrement. La levĂ©e du corps a eu lieu le vendredi 5 mai 2017 Ă 13h, après la prière du vendredi près de chez lui. Dors en paix Mamadou SamakĂ©, Grand professionnel de l’ORTM et mon grand compagnon de lutte pour le rayonnement de notre bien le plus prĂ©cieux : notre culture.

Buhari revient

Le prĂ©sident nigĂ©rian Muhammadu Buhari a effectuĂ© vendredi sa première apparition publique depuis des semaines, une absence qui a alimentĂ© les inquiĂ©tudes sur son Ă©tat de santĂ©, selon une vidĂ©o postĂ©e sur Twitter par la prĂ©sidence. Le chef de l’Etat, âgĂ© de 74 ans et qui s’Ă©tait absentĂ© du pays en dĂ©but d’annĂ©e pendant près de deux mois pour un congĂ© mĂ©dical Ă Londres, a participĂ© Ă la prière du vendredi dans une mosquĂ©e Ă la rĂ©sidence prĂ©sidentielle d’Abuja. Ses proches maintiennent que M. Buhari travaille “depuis la maison” et qu’il se repose après “une longue pĂ©riode de traitement mĂ©dical” Ă Londres. Ils ont niĂ© les informations de presse selon lesquelles le prĂ©sident ne peut plus boire ni manger et qu’il est alimentĂ© par voie intraveineuse. Si le prĂ©sident Buhari devait ne plus exercer le pouvoir, il serait normalement remplacĂ© par le vice-prĂ©sident Yemi Osinbajo jusqu’Ă la prochaine Ă©lection prĂ©vue en fĂ©vrier 2019.

Querelle locale

4 morts dont 3 du cĂ´tĂ© CMFPR2 et 1 pour CMFPR 1 et 1 Gatia, tel est le bilan d’une querelle locale entre ces groupes de la CMA et Plateforme pour le contrĂ´le de la localitĂ© d’Arbichi. L’affrontement a eu lieu Ă Gourma Rharous le mardi 02/05/2017. Arbichi est Ă environ 35 kilomètres Ă l’ouest de Gourma Rharous. Une autre source parle de 9 morts. «Aux environs de 06 h du matin les Ă©lĂ©ments de CMPFR 2, sous commandement de Aboubacrine Youssouf, ont subi une perte Ă©norme de leurs combattants suite Ă une attaque perpĂ©trĂ©e par la Plate-forme Ă Arbichi. Arbichi, c’est dans le cercle de Gourma-Rharous. Le chef Aboubacrine et ses 2 gardes sont morts suite aux tirs de roquettes sur une maison dans laquelle ils se trouvaient. Les Ă©changes de tirs vont durer jusqu’aux environs de 11 h avec ce triste bilan. Du matĂ©riel de guerre emportĂ© et des blessĂ©s, selon un haut responsable de ce mouvement». Ce qu’un responsable de CMFPR2 nous a confiĂ©. Ce n’est pas la première fois que de tels actes se produisent sans que l’on sache les causes de la part d’un groupe signataire de l’accord pour la paix. Le mouvement CMFPR2 dont une base est installĂ©e dans ce village considère cette action comme une agression et une violation de l’Accord. Il met en garde les auteurs contre les consĂ©quences de leurs actes et se rĂ©serve le droit de porter plainte contre les responsables qui attisent la haine entre les populations. CMFPR2 invite la Minusma Ă prendre ses responsabilitĂ©s.

Racisme ou chasse Ă l’homme

Burkina Faso, dĂ©but mars, le racisme a pris des proportions inquiĂ©tantes. Ă€ Djibo, Ă©picentre de la menace terroriste qui endeuille la province du Soum depuis des mois, un appel Ă la chasse Ă l’homme a circulĂ© sur les rĂ©seaux sociaux et les tĂ©lĂ©phones portables : «A toute la population de Djibo, province du Soum, levez-vous comme un seul homme pour chasser les rĂ©fugiĂ©s touaregs qui sont dans les environs de Djibo. Qu’ils retournent d’oĂą ils viennent. C’est la guerre au Mali qui a fait que les autoritĂ©s les ont accueillis et pourtant, ce sont les mĂŞmes qui sont en train de faire du mal dans la rĂ©gion.» Ă€ noter que 32 000 rĂ©fugiĂ©s maliens au Burkina Faso attendent toujours de pouvoir rentrer chez eux. Avec la peur de voir leurs frères burkinabè cĂ©der de plus en plus Ă la facilitĂ© de la stigmatisation et de l’amalgame. «Je dis ceci aux Burkinabè qu’ils ne cèdent pas aux amalgames. Depuis qu’ils sont rĂ©fugiĂ©s au Burkina, aucun rĂ©fugiĂ© n’a pour le moment participĂ© Ă un quelconque terrorisme sur le territoire du Burkina Faso». Ce sont des jeunes qui ont vĂ©hiculĂ© des messages du genre partout au Burkina.

Encore Balanzan

Un convoi du Groupement tactique inter arme (GTIA) Balanzan est tombĂ© dans une embuscade, le mardi 02 mai dans la zone de Nampala, au centre du pays. Le bilan provisoire est de 9 soldats maliens tuĂ©s, 5 grièvement blessĂ©s, 2 vĂ©hicules dĂ©truits, 1 autre emportĂ© et une dizaine de soldats portĂ©s disparus. Il Ă©tait 13h10 minutes lorsque le GTIA Balanzan Ă©tait de retour de Nara. Il mettait le cap sur Nampala. Après  avoir dĂ©passĂ© Diabaly de 35 kilomètres, soudain une mine explose dĂ©truisant deux vĂ©hicules et les auteurs de ce forfait Ă©taient cachĂ©s dans la forĂŞt. Juste le temps de l’explosion de la mine, s’en sont suivis des tirs nourris d’armes lourdes et automatiques. Les assaillants tiraient sur tout ce qui bougeait. Les soldats qui Ă©taient derrière ont rĂ©pliquĂ©, mais face Ă la puissance de feu des terroristes, ils ont Ă©tĂ© contraints de se replier et pendant ce temps les terroristes ont disparu dans la nature. Ă€ noter qu’il y a juste une semaine, plusieurs dizaines de pick-up de terroristes lourdement armĂ©s ont Ă©tĂ© aperçus dans les environs de Nara, Banamba et Djoura. Les populations avaient alertĂ© les autoritĂ©s. Le deuxième enseignement Ă tirer est qu’il faut doter les Forces armĂ©es maliennes de vĂ©hicules anti-mine qui puissent prendre la tĂŞte des patrouilles dans les zones Ă risque.

IBK joue sa partition

IBK a reçu en audience en prĂ©sence de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, la dĂ©lĂ©gation des protagonistes de la crise actuelle au niveau de notre football. La dĂ©lĂ©gation des protagonistes Ă©tait conduite par le prĂ©sident de la FĂ©dĂ©ration malienne de football Boubacar Baba Diarra. La dĂ©lĂ©gation comprenait Ă©galement Mamadou Dipa FanĂ©, prĂ©sident du Collectif des clubs et ligues majoritaires, et Sidi Diallo, prĂ©sident du ComitĂ© provisoire du CONOR. Ă€ leur sortie d’audience, le chef de la dĂ©lĂ©gation, non moins prĂ©sident de la Femafoot, a dĂ©clarĂ© Ă la presse : «Effectivement nous venons d’ĂŞtre reçus par le prĂ©sident de la RĂ©publique et quelques membres du gouvernement. Le  prĂ©sident de la RĂ©publique nous a manifestĂ© sa satisfaction par rapport Ă la paix retrouvĂ©e dans l’environnement du football malien. Il nous a prodiguĂ© des conseils pour qu’Ă l’avenir nous ne puisions plus vivre une pareille crise et cela a Ă©tĂ© un bel exercice. Nous, de notre cĂ´tĂ©, nous ferons tout pour que le rĂ©sultat atteint Ă travers le protocole d’accord puisse ĂŞtre exĂ©cutĂ© Ă la lettre». Quant aux prĂ©sidents du Collectif des clubs et ligues majoritaires, et du ComitĂ© provisoire de normalisation, ils ont tous deux saluĂ© l’initiative du Premier ministre et sa dĂ©marche ; ils ont tous fĂ©licitĂ© les ministres facilitateurs. Ils n’ont surtout pas manquĂ© d’apprĂ©cier Ă sa juste valeur cette audience que venait de leur accorder le prĂ©sident de la RĂ©publique en personne, pour mettre dĂ©finitivement fin Ă cette crise qui a Ă©normĂ©ment secouĂ© le monde sportif malien. Et prĂ©cisant bien dans sa dĂ©claration, le prĂ©sident du ComitĂ© provisoire de normalisation a dĂ©clarĂ© que c’Ă©tait la fin de leur mission.

Le mal sismique

L’Ă©chec, c’est quand la forme a pris la place de l’essence Ă partir de 1992. Quand Alpha Oumar KonarĂ© a pris le pouvoir en 1992, l’essentiel du redressement Ă©tait beaucoup plus dans les consciences, les façons de travailler dans les administrations, dans les universitĂ©s et dans les Ă©coles. Une rĂ©volution de conscience aurait permis Ă chaque Malien de respecter le bien public, de protĂ©ger l’environnement pour enfin maintenir les acquis dans la durĂ©e, c’est-Ă -dire, renforcer les institutions qui sont les richesses communes Ă tous les citoyens. Tout le monde est restĂ© dans l’euphorie superficielle du changement de rĂ©gime. En un moment, quatre annĂ©es plus tard, le constat Ă©tait qu’un groupe a Ă©tĂ© renversĂ© et remplacĂ© par un autre. Ce dernier a nourri des habitudes qui continuent de faire le malheur du peuple malien. Ces habitudes s’appellent : vol, corruption, dĂ©tournement, enfumages. Des questions purement endogènes dont seul un État de droit peut relever le dĂ©fi. Le mauvais virage de 1992 n’a plus jamais Ă©tĂ© corrigĂ©. Les germes de la mauvaise gestion se sont ainsi multipliĂ©s. Une fois au pouvoir, la gabegie, le vol et la corruption sont devenus systĂ©matiques. VoilĂ un mal sismique.