ATT avait toujours dit et redit la nĂ©cessitĂ© d’instaurer une coopĂ©ration sous-rĂ©gionale, voire internationale pour contrer la menace terroriste dans le Nord du Mali et au Sahel. Dans un entretien accordĂ© au journal français LibĂ©ration, au mois d’octobre 2010, le prĂ©sident ATT dĂ©clarait ceci : «Les forces terroristes actuelles ne sont pas au-dessus de nos capacitĂ©s. Il faut un plan sous-rĂ©gional
 Je le rĂ©pĂšte, mon pays est otage et victime. Ces gens ne sont pas Maliens, ils sont venus du Maghreb avec des idĂ©es que nous ne connaissons pas
 Le problĂšme, c’est le dĂ©ficit de coopĂ©ration rĂ©gionale. Chacun se plaint du voisin, et les actions isolĂ©es sont vouĂ©es Ă rester ponctuelles
 J’ai appelĂ© en septembre 2006 Ă une confĂ©rence sahĂ©lo-saharienne pour la paix et le dĂ©veloppement en prĂ©sence des Chefs d’Etat. Personne ne m’a Ă©coutĂ© depuis quatre ans. Quatre annĂ©es perdues ». On se rappelle aussi que le prĂ©sident TourĂ© n’a jamais souhaitĂ© la prĂ©sence militaire française au Mali, car il avait foi en la capacitĂ© de l’armĂ©e malienne Ă lutter contre les groupes extrĂ©mistes. Le rĂŽle de la France doit rester dans l’accompagnement.

Journée pluvieuse

On dit qu’il est difficile d’Ă©chapper Ă une pluie matinale. Tel a Ă©tĂ© le cas pour les participants au sommet extraordinaire du G5 Sahel, le dimanche 2 juillet 2017. Rares Ă©taient les invitĂ©s et autres personnalitĂ©s et mĂȘme chefs d’Etat qui ont pu Ă©chapper Ă la pluie. La cĂ©rĂ©monie se tenait au Palais de Koulouba, plus prĂ©cisĂ©ment dans la salle des banquets, pour des raisons de sĂ©curitĂ©. Selon un responsable de la sĂ©curitĂ©, les organisateurs avaient tablĂ© sur un plan A et un autre B et c’est le plan B qui a marchĂ© parce que la pluie s’est invitĂ©e Ă la cĂ©rĂ©monie. Ce qui poussa certaines personnalitĂ©s Ă dire, sans rĂ©flĂ©chir, que c’est un bon signe pour le sommet. On se demande comment en saison des pluies, ces personnalitĂ©s peuvent dire des inepties du genre.

Tous ont passé une nuit à Bamako

Avec la situation sĂ©curitaire dans notre pays, certains pensaient que les chefs d’Etat n’allaient pas venir passer la nuit Ă Bamako. Ils ont tous passĂ© une nuit Ă Bamako. Le prĂ©sident Macron Ă©tait Ă l’ambassade de France au Mali ; Idriss Deby Itno et Mahamadou Issoufi dans la villa des hĂŽtes Ă Koulouba. Alors que Roch Christian et Mohamed Ould Abdel Aziz Ă©taient au Sofitel hĂŽtel de l’AmitiĂ©. Chacun d’entre eux Ă©tait dans un vĂ©hicule blindĂ© pendant tout leur sĂ©jour. Si Macron est Ă sa premiĂšre visite au Mali, les quatre autres chefs d’Etat sont des habituĂ©s de la capitale malienne. Ils viennent rĂ©guliĂšrement Ă Bamako soit dans le cadre du G5 ou de la mise en Ɠuvre de l’accord d’Alger


Aucun soutien

Contrairement Ă ce que certains veulent faire croire sur la question de rĂ©vision constitutionnelle, Macron n’a jamais dit qu’il soutenait IBK. Il estime que c’est une question de souverainetĂ© malienne. Il faut que cela soit clair pour tout le monde. Le prĂ©sident Macron n’a pas dit qu’il soutenait le projet d’IBK contre la volontĂ© du peuple malien. Il a juste dit que “c’est une question de souverainetĂ© nationale”. Dans le cas d’espĂšce, la France Ă©tant une vieille dĂ©mocratie, un Etat de droit ne saurait dĂ©fendre IBK contre la volontĂ© du peuple malien. Donc, dĂ©trompez-vous, ceux-lĂ qui crient dĂ©jĂ victoire. La France sera toujours du cĂŽtĂ© du peuple et non d’un individu. Mieux, Emmanuel Macron veut Ă©valuer IBK en fin juillet et aoĂ»t dans le cadre de la mise en place rapide de la force conjointe du G5 Sahel, afin qu’elle soit opĂ©rationnelle le plus rapidement que possible. Il attend qu’IBK rende concrĂštes les annonces faites par le G5 Sahel, car il est le prĂ©sident en exercice de cette organisation.

Le dialogue nous rapprochera toujours !Â

Pour ce faire, il faut taire les petits orgueils. IBK doit se mettre au-dessus et ouvrir une relecture par la mise en place d’une commission composĂ©e de toutes les forces vives de la nation et de toutes les rĂ©gions du pays. Une constitution doit rassembler tout le Mali et doit ĂȘtre acceptĂ©e et conçue par tout le monde. Il nous faut nous souder pour sortir de l’impasse ! Il faut enterrer toutes les haches de guerre. ArrĂȘtons les insultes, les dĂ©nigrements contraires Ă notre culture. C’est dans le respect, l’unitĂ© et la concorde que notre pays s’est rĂ©alisĂ© ! La rĂ©vision constitutionnelle est une nĂ©cessitĂ© qui s’impose aprĂšs 25 ans de dĂ©mocratie, de rĂ©bellion, de terrorisme et d’insĂ©curitĂ© ! Il nous faut avancer dans la paix des braves en fĂ©dĂ©rant les Ă©nergies et les intelligences ! Il ne faut rien forcer car personne ne doit prendre la responsabilitĂ© d’en ajouter aux malheurs de la nation ! Opposition et majoritĂ©, partisans du rĂ©fĂ©rendum ou non, tout le monde est malien !

Des brouilles

En rĂ©union au siĂšge du parti Ă Bamako-Coura, la semaine passĂ©e, le ComitĂ© exĂ©cutif de l’Adema-PASJ a pris acte de la sage dĂ©cision du prĂ©sident de la RĂ©publique de reporter le rĂ©fĂ©rendum sur la rĂ©vision de la constitution du 25 fĂ©vrier 1992, prĂ©vu pour le 09 juillet 2017. Aussi, a-t-il dĂ©cidĂ© de soutenir la loi de rĂ©vision constitutionnelle votĂ©e par l’AssemblĂ©e nationale en sa plĂ©niĂšre du 02 juin 2017. Toutefois, il se fera le devoir d’apporter ses propositions d’amĂ©lioration au texte en vue d’une seconde lecture par l’AssemblĂ©e nationale. Les membres du ComitĂ© exĂ©cutif invitent le gouvernement Ă rĂ©unir les conditions optimales pour que le vote du rĂ©fĂ©rendum se tienne sur l’ensemble du territoire national. Cette rĂ©union fait suite Ă la mise en place du SOS Adema, qui soutient le NON contre la volontĂ© du CE. Mieux, plusieurs jeunes abeilles ont participĂ© Ă plusieurs manifestations contre la rĂ©vision constitutionnelle.

Des manipulateurs nés

Manipuler la jeunesse malienne en faveur du oui au profit de la rĂ©vision constitutionnelle, tel est le rĂŽle de ces politiques : “Amady SangarĂ© dit ZĂ© et Aboubacar Camara dit Apo”! Ces deux loups de la politique se servent du jeune Moussa Keita alias Bossy, qui Ă©tait un membre actif du CAV (Collective Action et VĂ©ritĂ©). Le jeune MK est trĂšs proche du prĂ©sident du CAV Hassan SidibĂ© qui est un partisan du Non. Nos deux loups sont en train de financer un mouvement gĂ©rĂ© par MK “Jeunesse et Alternance”. VoilĂ qu’Ă cause de l’argent, le jeune M.K trahit la confiance d’Hassan SidibĂ©. Son travail en commune IV du District de Bamako n’est autre que de manipuler la jeunesse innocente afin que ces jeunes disent oui Ă la nouvelle rĂ©vision constitutionnelle.

Macron Ă Bamako

AprĂšs le 19 mai 2017 Ă Gao, voilĂ Emmanuel Macron Ă Bamako Ă la faveur du Sommet extraordinaire du G5 Sahel. Le Mali souhaite la bienvenue Ă Bamako au prĂ©sident français Emmanuel Macron, qui vient rĂ©pondre ainsi et par la plus belle maniĂšre Ă ceux qui avaient critiquĂ© la prĂ©sence d’IBK Ă son accueil Ă Gao. Comme pour dire qu’il y a des polĂ©miques qui ne servent Ă rien. Plusieurs autres chefs d’Etat africains ont Ă©tĂ© vus du cĂŽtĂ© de Paris. Lui, il viendra chez nous deux fois en moins de deux mois. En plus, le prĂ©sident français est venu passer une nuit Ă Bamako. Au lieu du dimanche, c’est le samedi 1er juillet 2017 qu’il Ă©tait arrivĂ© aprĂšs les prĂ©sidents du Burkina Faso, du Niger, du Tchad et de la Mauritanie. Alors que l’Ă©quipage d’Air France, depuis l’attaque de l’hĂŽtel Radisson, ne passe plus une nuit Ă Bamako.

Incompréhension

À DirĂ© les jeunes et le commissariat ne sont plus en odeur de saintetĂ©. On apprend au berger que suite Ă un enterrement tardif dans la nuit d’hier, des policiers ont interpellĂ© et envoyĂ© au violon trois messieurs. ConsĂ©quence : ire de la jeunesse de la capitale du BlĂ© qui ne comprend pas pourquoi on interpelle des personnes dont le seul tort est l’enterrement d’un des leurs (NDB (note du berger) : de façon gĂ©nĂ©rale, les morts ne passent pas la nuit dans cette partie du pays). La jeunesse a manifestĂ© et les policiers auraient tirĂ© Ă balles rĂ©elles sur elle blessant trois manifestants. Le commissaire aussi aurait Ă©tĂ© blessĂ©. Une bonne communication aurait permis d’Ă©viter tous ces malentendus.

Une premiĂšre

Cette annĂ©e, le ministĂšre de l’Education a fait une innovation dans la proclamation des rĂ©sultats, une maniĂšre aussi de combattre la triche. Les Ă©lĂšves connaissent les dates de proclamation des rĂ©sultats des diffĂ©rents examens de fin d’annĂ©e. C’est une premiĂšre dans le monde scolaire malien depuis l’avĂšnement de la dĂ©mocratie. Voici le contenu d’un communiquĂ© dĂ©posĂ© Ă notre rĂ©daction, le 03 juillet 2017 : «Le Ministre de l’Éducation Nationale a l’honneur d’informer la communautĂ© Ă©ducative et le public des dates de proclamation des rĂ©sultats des examens de fin d’annĂ©e scolaire 2016-2017 : DiplĂŽme d’Études Fondamentales : jeudi 6 juillet 2017. BaccalaurĂ©at : mercredi 19 juillet 2017. Examens des Instituts de Formation des MaĂźtres (IFM) : samedi 22 juillet 2017 Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) et Brevet de Technicien (BT) : mercredi 26 juillet 2017».

Les toilettes climatisées de Pr. Niang

«Ne croyez pas aux politiques qui dĂ©noncent cette rĂ©vision constitutionnelle. Ils nous amĂšnent au chaos et donnent l’occasion Ă leurs enfants de maintenir le peuple dans l’esclavage. Etant ressortissant de KĂ©niĂ©ba, KĂ©niĂ©ba est le principal producteur d’or au Mali. Mais Ă cause de la fraude, du blanchiment d’argent, KĂ©niĂ©ba n’a rien. Avec la rĂ©vision constitutionnelle, KĂ©niĂ©ba pourra mettre des climatiseurs dans les toilettes. Dire qu’avec la rĂ©vision constitutionnelle IBK deviendra monarque, est un faux dĂ©bat. SoumaĂŻla CissĂ©, TiĂ©blĂ© DramĂ©, Mme Sy sont des monarques. Car ils n’accepteront jamais de cĂ©der leur fauteuil de prĂ©sident de parti Ă un autre militant. Donc, qu’ils arrĂȘtent de continuer Ă tromper le peuple malien. Il faut qu’ils arrĂȘtent d’amuser la galerie. Les leaders de l’opposition sont vides. La nouvelle Constitution est une bonne Constitution avec laquelle, les Maliens vont retrouver leur dignité», disait le professeur Abdoulaye Niang. Mais l’on a vu un autre professeur Abdoulaye Niang lors d’une interview publiĂ©e par le quotidien L’IndĂ©pendant, dans son Ă©dition du jeudi (encore un jeudi) 8 juin 2017. En effet, la couleur Ă©tait annoncĂ©e dĂšs le titre de cet entretien accordĂ© Ă notre confrĂšre : “Le Pr. Abdoulaye Niang par rapport Ă la rĂ©vision constitutionnelle du Mali : “Les citoyens doivent massivement voter “Non” pour marquer leur rejet de la rĂ©vision constitutionnelle”.