Le jeĂ»ne, quatrième pilier de la religion musulmane, est une excellente Ă©cole qui nous apprend la patience, la compassion, la gĂ©nĂ©rositĂ©, l’altruisme, l’amour du prochain, la rĂ©conciliation. Le jeĂ»ne ne s’effectue pas par le corps seulement. Il concerne la langue, l’esprit et les sens. Le jeĂ»ne nous dĂ©barrasse des toxines dans le corps, rĂ©gĂ©nère et purifie notre sang et notre corps. Le jeĂ»ne suscite la fraternitĂ© et l’amour du prochain, loin de l’Ă©goĂŻsme et du matĂ©rialisme. Alors profitons de ce mois pour prier et faire des bĂ©nĂ©dictions pour nous-mĂŞmes, nos prochains et notre pays. N’oublions pas nos parents qui vivent dans les zones rurales, les nĂ©cessiteux, les veuves, les orphelins. N’oublions pas non plus nos voisins qui sont dans le besoin. Que le Tout-puissant nous guide vers le droit chemin et qu’il nous facilite les pratiques de ce mois bĂ©ni. «Amiin yarabi».

Galère des imams

Le mois de ramadan est censĂ© ĂŞtre un mois prolifique pour les imams, parce que les gens leur font des gestes, leur offrent des cadeaux. D’annĂ©e en annĂ©e, on assiste Ă la prolifĂ©ration des mosquĂ©es dans nos quartiers, sans aucune rĂ©glementation. Dans un rayon de 100 mètres, on peut avoir 5 mosquĂ©es, et les fidèles musulmans, très gĂ©nĂ©ralement, prĂ©fèrent aller prier dans les mosquĂ©es les plus proches. MĂŞme si pour d’autres considĂ©rations d’autres peuvent aller Ă mille kilomètres de chez eux. Trois jours après le dĂ©but du Ramadan, certains imams nous ont saisis,  pour nous expliquer cette situation qui joue sur leurs revenus du mois de Ramadan. Selon eux, ce sont des mosquĂ©es anarchiques ouvertes sans l’aval souvent des populations. Et avec le Ramadan, les gens qui prient derrière ces imams sont obligĂ©s de leur faire des gestes, ce qui diminue le nombre de leurs donateurs, eux, anciens imams. «C’est la galère», nous a confiĂ© un vĂ©tĂ©ran dans la pratique.

Première délocalisation

Mercredi 29 dĂ©cembre 2010, la session ordinaire du Conseil des ministres s’est donc tenue Ă Sikasso. Elle s’est dĂ©roulĂ©e au pied-Ă -terre du gouvernorat sous la prĂ©sidence du prĂ©sident de la RĂ©publique, Amadou Toumani TourĂ©. Le gouvernement Ă©tait presqu’au complet avec Ă sa tĂŞte le Premier ministre, Modibo SidibĂ©. Cette dĂ©localisation du Conseil des ministres revĂŞt une symbolique forte en cette annĂ©e du Cinquantenaire qui s’achève. La veille, Ă l’occasion de la cĂ©rĂ©monie de remise des nouveaux logements sociaux de Sikasso, le prĂ©sident de la RĂ©publique avait rappelĂ© que la dĂ©cision de dĂ©localiser le Conseil des ministres Ă Sikasso avait Ă©tĂ© prise en 2008 Ă Kayes oĂą se dĂ©roulait la Biennale. «Il reste que Biennale ou pas, le gouvernement allait effectuer le dĂ©placement Ă Sikasso», a cependant prĂ©cisĂ© le chef de l’Etat. Ă€ l’Ă©poque le quotidien national L’Essor titrait «Test rĂ©ussi». Le Conseil des ministres du vendredi 26 mai 2017, tenu Ă SĂ©gou, est la deuxième dĂ©localisation ; elle est la plus onĂ©reuse avec de nouvelles chaises, des micros. Si les 24 ministres d’ATT Ă©taient tous dans un bus Ă Sikasso, tel n’a pas Ă©tĂ© le cas Ă SĂ©gou.

La ville de Ségou paralysée

Du lundi 22 au samedi 27 mai, tout SĂ©gou a Ă©tĂ© paralysĂ©. Les enfants n’ont pas Ă©tĂ© Ă l’Ă©cole, l’administration publique et privĂ©e n’a pas travaillĂ© parce que les routes Ă©taient interdites Ă la circulation pour des raisons de sĂ©curitĂ© prĂ©sidentielle. Deux hĂ©licos ont passĂ© la semaine Ă survoler le ciel sĂ©govien. Très déçus, la foule des SĂ©goviens n’a pas fait nombre lors de l’accueil d’IBK. Alors que la Mairie avait Ă©tĂ© vidĂ©e de ses chaises pour une mobilisation des grands jours. MĂŞme les dĂ©putĂ©s avaient mis la main Ă la poche. Les consĂ©quences de cette visite sont nombreuses parce que le payement des salaires des fonctionnaires a accusĂ© du retard Ă SĂ©gou. Beaucoup de jeunes fonctionnaires ont souffert ; ils ne sont pas parvenus Ă faire des retraits au niveau d’aucun guichet (GAB) BNDA de SĂ©gou, faute de liquiditĂ©. Certains pensent qu’une visite, qui a rĂ©cemment lieu dans la citĂ© des Balazans, en serait la cause. Parce que les gens ne pouvaient se rendre Ă leurs services Ă cause des jalonnements de militaires et du dispositif sĂ©curitaire.

3000 repiqueuses de riz pour les femmes

Le prĂ©sident de la RĂ©publique vient de tenir sa promesse Ă l’endroit des femmes rurales, pour les rĂ©conforter dans les opĂ©rations de production et de post-production. En marge de la cĂ©lĂ©bration de la 13ème Ă©dition de la journĂ©e paysanne Ă SĂ©gou, Ibrahim Boubacar KeĂŻta, prĂ©sident de la RĂ©publique, a profitĂ© de l’occasion pour procĂ©der Ă la remise symbolique de kits agricoles aux productrices (machine Ă dĂ©cortiquer les Ă©pis de maĂŻs, machine pour le repiquage des plants de riz). Cette remise de kits va conforter et rĂ©conforter les femmes rurales dans leur autonomisation, qui Ă©mane d’une haute volontĂ© politique affichĂ©e et impulsĂ©e, par Ibrahim Boubacar KeĂŻta, prĂ©sident de la RĂ©publique. Ces kits agricoles sont des dons au prĂ©sident de la RĂ©publique du gouvernement de la RĂ©publique populaire de Chine. Et voilĂ donc seulement, qu’après la tenue du Conseil supĂ©rieur de l’Agriculture et en moins de deux semaines de la rĂ©ception officielle de dons en Ă©quipements agricoles par la RĂ©publique populaire de Chine Ă la PrĂ©sidence de la RĂ©publique du Mali, au Palais prĂ©sidentiel de Koulouba, Ibrahim Boubacar KeĂŻta, prĂ©sident de la RĂ©publique du Mali, chef de l’Etat, prĂ©sident dudit Conseil, est venu Ă SĂ©gou pour concrĂ©tiser sa promesse.

Moussa Ag Assarid réclame sa carte NINA

Selon notre confrère Elijah de Bla basé à Paris, Moussa Ag Assarid est comme tous ces Maliens du Mali et hors du Mali victimes du système administratif malien. Demander sa carte NINA pour faire son passeport est le cauchemar que vivra chaque Malien. Depuis 2007, Moussa Ag Assarid est dans l’attente de sa carte NINA.  Baladé d’Angers où il réside à Paris au consulat général du Mali, Moussa Ag Assarid n’a d’autre choix que de prendre son mal en patience. Pour se faire enrôler au RAVEC, c’est au-delà du médiocre pour une administration malienne qui se dit soucieuse de la vie des Maliens. Dans le sujet audio que nous vous proposons, le citoyen Moussa Ag Assarid appelle un service de distribution de cartes NINA produites, délocalisé en province pour savoir si la sienne est disponible. Il raconte son parcours difficile depuis son enregistrement en 2009 jusqu’à ce jour. Après avoir fait le déplacement au consulat du Mali à Paris, puis appelé les services consulaires, il demeure sans le précieux sésame. Plus de six ans après son enrôlement, l’administration malienne est incapable de dire à Moussa Ag Assarid où en est sa demande de carte NINA. Les autorités ont réussi à faire l’unanimité contre elles et à fédérer les Maliens de toutes sensibilités autour de leur incapacité à offrir le minimum qu’on puisse demander à une administration.

Responsabilité

Certains parents vivent du butin des casses et des larcins de leurs enfants. Ceux qui sont nantis distribuent de l’argent pour payer des notes, ou encouragent leurs filles Ă contracter des MST (Moyennes Sexuellement Transmissibles ou Maladies Sexuellement Transmissibles); certains hauts cadres utilisent leur position dominante pour influencer les Ă©valuations de leurs enfants et en complicitĂ© avec des enseignants ou gens saignants qui ne respectent pas leur dĂ©ontologie. Feu Pr. Dialla KonatĂ© avait menĂ© une Ă©tude qui prouve qu’en moyenne, plus de trois milliards d’argent de corruption circulaient en 2007 Ă l’universitĂ© de Bamako et dans les grandes Ă©coles. En plus de l’État, les parents d’Ă©lèves sont responsables du martyre qui sĂ©vit dans l’Ă©cole malienne. Pendant deux dĂ©cennies, tous ont tranquillement assistĂ© Ă la dĂ©tĂ©rioration de l’Ă©ducation nationale et Ă aucun moment, personne n’est descendu dans les rues pour dĂ©crier cette situation. Nous allons payer cher cette passivitĂ© “sĂ©lective”, et les consĂ©quences seront gravissimes sur l’avenir de notre pays.

 Le sommet arabo-musulman de Riyad

Le sommet arabo-musulman s’est tenu dimanche 21 mai 2017 Ă Ryad, en Arabie Saoudite. Il a Ă©tĂ© l’occasion pour l’Arabie Saoudite d’inaugurer le centre international dĂ©diĂ© Ă la lutte contre le terrorisme dotĂ© des moyens colossaux dont les technologies de pointe. Les assises se sont focalisĂ©es sur les voies et moyens pour Ă©difier une stratĂ©gie commune, impliquant les Etats-Unis, pour combattre le terrorisme et l’extrĂ©misme et dĂ©finir les contours d’une vision commune sur la sĂ©curitĂ© mondiale, la coopĂ©ration sĂ©curitaire et Ă©conomique. Ce sommet, premier du genre, a permis au prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump de s’engager Ă approfondir la rĂ©flexion sur les mesures supplĂ©mentaires Ă prendre pour mettre fin au financement des organisations terroristes. Trump en a profitĂ© aussi pour appeler les pays du Golfe Ă une implication plus forte dans la lutte contre le terrorisme et l’extrĂ©misme. En somme, le sommet aura Ă©tĂ© l’occasion de dessiner l’avenir des relations entre les Etats-Unis et le monde musulman. Il appartient Ă notre diplomatie de prĂ©senter des projets concrets qui allient sĂ©curitĂ© et dĂ©veloppement, au regard de la situation sĂ©curitaire du pays.

 Jean-Karim Fall n’est plus                                Â

Nous nous devons de rendre un vibrant hommage Ă Jean-Karim Fall, dĂ©cĂ©dĂ© le vendredi 26 mai 2017 en mission commandĂ©e en Sicile oĂą il couvrait pour France24 le sommet du G7. C’est avec un immense chagrin que nous avons appris la disparition brutale de ce journaliste Ă©mĂ©rite Ă l’âge de 59 ans seulement. Journaliste tout terrain, percutant lors de ses interviewes avec les chefs d’Etat, Jean-Karim Fall aimait son continent, l’Afrique. De père sĂ©nĂ©galais et d’une mère française, il partageait son cĹ“ur entre la France et l’Afrique. Avec un commerce facile, il a pu avoir accès Ă beaucoup de grandes figures africaines et au-delĂ . Nous nous souviendrons pendant longtemps encore de sa couverture des grands sommets africains. Éminent journaliste, il avait quittĂ© RFI oĂą il a Ă©tĂ© des annĂ©es durant Chef du Service Afrique pour la chaĂ®ne TV France24, toujours avec le mĂŞme style, la mĂŞme aisance devant le micro dans un studio comme sur le terrain devant une camĂ©ra. Grand reporter, nous l’avons suivi sur les terrains difficiles : pendant la guerre civile du Liberia, les Ă©meutes au Gabon et en CĂ´te d’Ivoire, la guerre du Golfe en 1991. Il a su expliquer au monde et aux autres peuples, avec pĂ©dagogie et professionnalisme, les enjeux de l’Afrique, les angoisses et les espoirs des Africains. Il avait l’amour de ses auditeurs. Exigeant avec lui-mĂŞme, il invitait toujours ses confrères Ă livrer des informations de qualitĂ©, utiles au public, et non des ragots.

Double compétence

Les domaines de l’Etat Ă©taient divisĂ©s entre le ministre Mohamed Aly Bathily et Boubou CissĂ©. Cela a Ă©tĂ© vite corrigĂ© lors d’un conseil des ministres, car le ministre rhinocĂ©ros ne voulait rien comprendre. Il voulait mĂŞme rendre le tablier, si on ne le lui restituait pas ses services vitaux. Amap et Ortm sous les poids de Papou et EmpĂ© Ă la suite de la formation du gouvernement intervenue le 11 avril 2017 dernier. Comme pour diviser la poire en deux, le Premier ministre Abdoulaye Idrissa MaĂŻga a tranchĂ© en faveur … des deux ministres. Ainsi, le dĂ©cret n°2017-0427/PM-RM du 18 mai 2017 portant rĂ©partition des services publics entre la primature et les dĂ©partements ministĂ©riels met Ă la disposition du ministère de l’économie et des finances les services centraux, entre autres : direction gĂ©nĂ©rale de l’administration des biens de l’Etat ; direction nationale des domaines (pour emploi) ; inspection des domaines et des affaires foncières (pour emploi). Le mĂŞme dĂ©cret met Ă la disposition du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et des affaires foncières les services centraux, entre autres : direction nationale des domaines ; inspection des domaines et des affaires foncières. Autre innovation : le Cigma (centre d’information gouvernementale du Mali) ne relève plus de la primature. Il est dĂ©sormais un service rattachĂ© au ministère de l’économie numĂ©rique et de la communication. Ce dĂ©partement dispose d’organismes personnalisĂ©s, comme : l’agence malienne de presse et de publicitĂ© (Amap) et l’Office de radiodiffusion tĂ©lĂ©vision du Mali (Ortm). Ces deux services sont Ă©galement sous la tutelle du ministre du commerce, porte-parole du gouvernement, comme des organismes personnalisĂ©s pour emploi. (Source : journal officiel, spĂ©cial n°10 du 23 mai 2017)

Il s’est «bousillé» le dos

CitĂ© administrative : un escroc, pour Ă©chapper Ă la police, a sautĂ© du 2ème  étage de l’immeuble abritant le ministère de la pĂŞche. Après sa chute, son dos Ă©tait «bousillé». Cet escroc venait très souvent arnaquer les gens en leur faisant croire qu’il avait en sa possession leurs reportages sur CD. Ă€ vendre, bien sĂ»r. Le faux journaliste ayant Ă©tĂ© dĂ©masquĂ©, et voulant fuir, il a sautĂ© d’une fenĂŞtre. Les travailleurs du ministère de la pĂŞche disent avoir vainement alertĂ© les forces de l’ordre au niveau de la CitĂ©. Celles-ci ont toujours refusĂ© de venir arrĂŞter cet escroc. Il se nomme Mamaye Camara, il a fait un stage Ă l’Ortm. En raison de son manque de sĂ©rieux, il a Ă©tĂ© mis Ă la porte. Il s’était depuis trouvĂ© le mĂ©tier très passionnant de suivre le JT de 20H oĂą il choisissait d’enregistrer quelques Ă©lĂ©ments en rapport avec certains dĂ©partements ministĂ©riels.