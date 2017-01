Quarante-deux réfugiés ivoiriens ayant quitté la Côte d’Ivoire suite aux crises politico-militaires de 2002 et 2010, ont regagné jeudi Abidjan en provenance du Mali, a constaté une journaliste d’alerte Info.

21 décembre, 51 réfugiés ivoiriens vivant au Mali sont rentrés en Côte d’ivoire, sur “environ 1.100” recensés dans ce pays.

“De décembre 1999 à avril 2011, les différentes crises socio-politiques qu’a connu la Côte d’Ivoire ont fait plus de 300.000 réfugiés dans plusieurs pays d’Afrique et du monde”, selon le ministère des Affaires étrangères.

KATI : 540 cas d’accidents de la circulation faisant 54 morts et plus de 1000 blessés en 2016

La protection civile de Kati a recensé, en 2016, 540 cas d’accidents de la circulation faisant 54 morts et plus de 1000 blessés. Selon ses responsables, la plupart de ces accidents sont provoqués par des motocyclistes. Les causes seraient liées à l’état de la route, le comportement des usagers et le non-respect du code de la route.

TOMBOUCTOU : braquage de deux véhicules

Deux véhicules ont été braqués hier matin entre Bambara-Maoudé et Tombouctou. L’un des véhicules qui appartenait à la direction régionale du commerce et de la concurrence a été enlevé. Le chauffeur et le directeur de la DRCC qui étaient à bord ont été abandonnés sur la route à 40 km de Bambara-Maoudé. L’autre véhicule a pu s’échapper.

GAO : fusillade dans la ville

Deux hommes armés à moto ont ouvert le feu mercredi soir sur un agent du CICR, âgé de 38 ans. L’incident s’est produit aux environs de 20 heures au quartier 4 de la cité des Askias. La victime était père de 4 enfants. Les services de sécurité privilégient la piste d’un règlement de comptes.

SEGOU : 15 morts et 32 blessés, bilan d’accident

15 morts et 32 blessés, c’est le dernier bilan de l’accident mercredi à Konobougou. Un car de Sonef Transport et un camion sont rentrés en collision sur la route de Ségou. Selon les responsables de la société de transport, le bilan s’est alourdi avec le décès d’un des blessés à l’hôpital Gabriel Touré.

GAO : la MINUSMA a lancé 3 projets de développement local

Dans le cadre de son programme à impact rapide, la Minusma a lancé mercredi 3 projets de développement local à Gao. Financé à hauteur de 25 millions de FCFA, ce programme vise à construire un collecteur de caniveaux dans la ville et la réhabilitation des châteaux d’eau de Gao, Bourem et Ansongo. Selon le chef de la mission onusienne, la mise en œuvre de ces 3 projets va contribuer à créer 1000 emplois au profit des jeunes de la région.

SIKASSO : forte présence des agents de sécurité sur les axes routiers ainsi qu’à l’entrée de la ville

Une forte présence des agents de sécurité est constatée depuis mercredi sur les axes routiers ainsi qu’à l’entrée de la ville. Les véhicules et les personnes qui passent sont fouillés. Selon la police, il s’agit d’une opération de sécurisation des frontières et des populations dans le cadre de l’organisation du sommet France-Afrique. 2 personnes suspectes ont été arrêtées et des véhicules étrangers saisis par la police.