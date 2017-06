Le Médiateur de la République était face aux hommes de médias le mercredi 28 juin 2017 pour la présentation de son rapport annuel de l’année 2016. Il ressort de l’exposé liminaire fait par le médiateur Baba Ahkib Haïdara que du 1er janvier au 31 décembre 2016, ses services ont accueilli et orienté 2976 personnes provenant de toutes les régions et du District de Bamako. Il faut retenir que les citoyens provenant de Bamako sont les plus nombreux avec 47,9% de l’effectif total. S’agissant de la situation des réclamations, pour la période sous revue, le bureau du Médiateur a enregistré et traité 171 dossiers, dont 106 entièrement traités et clôturés et 65 autres en cours de traitement. Par rapport à l’objet des réclamations, les domaines les plus concernés sont les affaires domaniales et foncières avec 56 dossiers, la justice avec 32, la gestion des carrières avec 26, la protection sociale avec 25, les contrats et marchés publics avec 6. L’éducation a enregistré 5 dossiers, les affaires privées avec un seul dossier et 10 dans d’autres domaines. Quant à la répartition des réclamations suivant le genre, notons que, comme les autres années, le taux de saisine des hommes dépasse largement celui des femmes. Ainsi, le nombre de réclamations formulées par les hommes est de 109, soit 90,08%, contre seulement 12 réclamations, soit 9,92% par les femmes. Depuis 2012, un autre champ de compétence du Médiateur de la République est l’organisation de l’Espace d’interpellation démocratique. Sur ce sujet, Baba Ahkib Haïdara dira que du 7 au 15 novembre 2016, la Commission Préparatoire a examiné les dossiers d’interpellations reçus. Ainsi, lors du dernier EID, sur les 234 interpellations, 22 ont été retenus pour la lecture, 121 classés pour suite à donner et 91 rejetés pour non-conformité avec les critères de redévabilité fixés par le règlement intérieur de l’Espace.

Lancement de la Plateforme « Oui An Son na », favorable à la révision constitutionnelle

Le Palais des Sports a servi de cadre le mercredi 28 juin 2017 au lancement de la Plateforme « Oui An Son Na », favorable au projet de révision constitutionnelle. C’était à travers un meeting qui a mobilisé des milliers de personnes, même si la plupart ignorait la cause de leur présence sur le lieu. Ce meeting de lancement a regroupé plusieurs cadres de la Majorité présidentielle. Pour le président de la Plateforme, M. Ismael Diallo, « la révision de la Constitution de 1992 est nécessaire pour permettre l’application de l’accord pour la Paix et la Réconciliation ». Il qu’après ce lancement, la Plateforme va aller à la rencontre de toutes les forces vives de la nation pour engager des actions de communication, de sensibilisation, d’information de proximité pour expliquer davantage la pertinence de ce projet de révision constitutionnelle. Il a conclu en invitant les uns et les autres à s’unir, à être solidaires pour relever les défis du moment.

Promotion de la femme et de l’enfant : l’Association « GAFEPE » joue sa partition

La présidente de l’Association « Groupe d’actions pour l’épanouissement de la femme, de l’enfant et de la protection de l’environnement » (GAFEPE), non moins ancienne ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Sangaré Oumou Ba, a remis vendredi dernier des vivres et des habillements à la Pouponnière de Bamako. La cérémonie de remise était présidée par le chef de cabinet du ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Diallo Kama Sakiliba. C’était en présence de la directrice de la pouponnière, Mme Diarra Aminata Diabaté et de plusieurs invités. L’Association GAFEPE a été appuyée, selon sa présidente Mme Sangaré Oumou Ba, par un donateur qui a voulu garder l’anonymat. La donation concerne la pouponnière de Bamako-coura, celle de Torokorobougou et le Village SOS d’enfants de Sanankoroba. Les dons sont composés de riz, des nattes, de pâtes alimentaires, du lait 1er et 2e âge, des couches et vêtements. La directrice de la pouponnière a remercié le généreux donateur pour ce geste de solidarité envers les pensionnaires de la pouponnière. Elle expliquera que ce geste de l’ancienne ministre de la Promotion de la Femme ne la surprend guère, car étant en fonction au département, elle a toujours eu une attention particulière pour les enfants singulièrement ceux de la pouponnière. Pour la directrice de la pouponnière, Mme Sangaré Oumou Ba a juste trouvé la meilleure façon de venir souhaiter bonne fête de Ramadan à ses petits-enfants. Mme Diarra Aminata a saisi l’occasion pour lancer un cri de cœur aux autorités du pays afin de revoir la loi sur l’adoption. « C’est bon de recevoir des dons, mais il serait bon de trouver une solution urgente pour le bien-être des enfants de la pouponnière », a relevé la directrice de la structure. Prenant la parole, Mme Sangaré Oumou Ba dira qu’elle a toujours été attentive en tant que mère et grand-mère aux préoccupations des pensionnaires de la pouponnière. Elle a assuré que ces actions en faveur des enfants de la pouponnière vont continuer, car elle a suffisamment le temps pour solliciter et mobiliser toutes les bonnes volontés en faveur des enfants notamment ceux en situation difficile. Elle a remercié le généreux donateur pour la confiance placée en son association. Le chef de cabinet du ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Diallo Kama Sakiliba a remercié Mme Sangaré Oumou Ba pour ce geste qui contribuera au bien-être des enfants de la pouponnière.