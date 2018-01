La nouvelle est tombée hier vers 10 heures. Un véhicule du gouvernorat a été enlevé. Joint au téléphone, un habitant de la ville nous donne des précisions ‘’ C’est un véhicule du gouvernorat. Le garde du corps du gouverneur, avec d’autres à bord du véhicule, était allé au marché et c’est sur le chemin du retour vers 10 heures qu’il a été intercepté par des bandits armés. Ils les ont enlevés du véhicule avant de prendre la poudre d’escampette. Le garde du corps, ceux qui étaient dans le véhicule, ils se portent tous bien. Mais nous sommes sans nouvelle du véhicule.

L’acte témoigne de l’urgence à trouver une solution à l’insécurité au nord et au centre. Chaque jour apporte son lot de deuil. Des Civils, administrateurs, FAMAs, MINUSMA, Barkhane etc. sont tués en longueur de journée dans le nord et le centre du Mali.

Il y a deux jours, un agent des douanes, le lieutenant Alboukader Touré a été assassiné à Abaradjou.

La Rédaction

Ras Bath : L’homme le plus célèbre de l’année 2017

Le chroniquer vedette, porte-parole du Collectif pour la Défense de la République est classé premier des hommes et femmes qui ont marqué l’année 2017 par certains journaux de la place. Certains diront même que c’est l’homme le plus populaire au Mali.

La cote de pop0ularité de Ras Bath, 73%

Le chiffre est avancé par l’Ingénieur Staticien, GuindoSidiki dans une de ses études. « La popularité du chroniqueur RAS BATH : selon les résultats, 97% des bamakois ont entendu parler de RAS BATH. On a 73% des bamakois qui ont une opinion positive de RAS BATH, contre 21% qui ont une opinion négative de la personne et 6% n’ont pu donner leur opinion sur la personne. Concernant ses émissions, 43% de la population pensent qu’elles sont à 100% bonnes pour le pays, 41% pensent que ses émissions sont bonnes mais qu’il exagère quelque fois et 11% pensent qu’elles sont mauvaises pour le Mali et qu’il doit arrêter. On a donc au moins 80% des bamakois qui apprécient très positivement ou plutôt positivement les émissions du chroniqueur ».

