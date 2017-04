Le tableau de la formation du gouvernement est incomplet. Jusqu’Ă la dernière minute, c’est Mohamed Salia TourĂ©Â du CNJ qui Ă©tait ministre de la Communication. Il a Ă©tĂ© dĂ©gommĂ© pour proximitĂ© avec l’URD. Dans l’esprit de ceux qui ont montĂ© le gouvernement, il fallait mettre le prĂ©sident des jeunes, Mohamed Salia TourĂ©, la prĂ©sidente des femmes TraorĂ© Oumou TourĂ©, et un syndicaliste Maouloud Ben Kattra. Pour eux, cela suffirait Ă faire face aux problèmes. Il semble que c’est Karim qui a distribuĂ© les postes. TiĂ©man Hubert Coulibaly a Ă©tĂ© ramenĂ© pour gĂ©rer les fonds des Ă©lections. Il aurait fait intervenir Hamed Bagayogo de la CĂ´te d’ivoire. TiĂ©man, Karim et Bagayogo sont de la mĂŞme loge maçonnique. Quant Ă Me Mountaga Tall, il a tout fait pour rester Ă son poste, mĂŞme des leaders religieux ont plaidĂ© sa cause. En vain. On lui reproche de ne rien partager. «Il mange seul» nous a confiĂ© une source, alors qu’il y aura bientĂ´t l’attribution de la 4ème licence de tĂ©lĂ©phonie mobile. Mountaga Tall, avec cette fâcheuse rĂ©putation, ne ferait pas l’affaire de la famille…

Efforts conjugués

Sur les primes de fonctionnement, le gouvernement donnera 100% de l’existant. Les agents socio-sanitaires et leurs ayant-droits seront dĂ©sormais pris en charge Ă 100% par l’AMO ; les contractuels vont intĂ©grer la fonction publique, et toutes les autres dolĂ©ances sont satisfaites totalement. Ce sont entre autres points de satisfaction des syndicats de la santĂ©. Il aura fallu la mĂ©thode, le savoir et la dĂ©marche des ministres Abdel Kader KonatĂ© dit EmpĂ© du Commerce et porte-parole du gouvernement, Hamadoun KonatĂ©, DĂ©veloppement social, Samba Sow de la SantĂ© et l’hygiène publique et Diarra Raky Talla de la Fonction publique, pour obtenir la levĂ©e du mot d’ordre de grève illimitĂ©e. Cela, après 38 jours de grève illimitĂ©e. «Les usagers ont tous soutenu la grève des agents de la santĂ©. Cette grève a Ă©tĂ© menĂ©e en notre nom Ă savoir “donner un service de qualitĂ© aux malades, aux maliens”. Aujourd’hui grâce Ă notre soutien, sans complaisance aucune, la grève a Ă©tĂ© un succès total selon les syndicats de la santĂ©. Toutes les revendications ont Ă©tĂ© satisfaites. La force des organisations de la sociĂ©tĂ© civile est Ă saluer. Cette action menĂ©e en notre nom, soutenue par nous, pour l’unique intĂ©rĂŞt des malades et leur famille, doit forcĂ©ment bĂ©nĂ©ficier aux Maliens usagers des services socio-sanitaires. Les Maliens seront dĂ©sormais vigilants et sans complaisance si jamais les choses ne changent pas positivement dans la prise en charge de nos malades. Il y a eu trop de morts, trop de sacrifices consentis pour qu’enfin les revendications, toutes les revendications aboutissement. Nous avons le droit dĂ©sormais d’ĂŞtre mieux traitĂ©s dans nos hĂ´pitaux et services affiliĂ©s».

Tension Ă Yirimadio

Le samedi 15 avril, il y a des heurts entre des policiers d’une part et apprentis et chauffeurs d’autre part. Ces heurts ont fait des blessĂ©s graves. Il y a eu des tirs de gaz lacrymogène et Ă balles rĂ©elles. La route a Ă©tĂ©Â coupĂ©e depuis le Stade 26 Mars. Selon nos premières informations, tout a commencĂ© quand les policiers du 13ème Arrondissement de Yirimadio ont interdit aux apprentis-chauffeurs tout stationnement devant leur commissariat et ses abords. Il semble que le ton employĂ© par les policiers n’a pas plu aux apprentis-chauffeurs. Alors que ceux-ci payent des frais de stationnement devant le commissariat. Les discussions sont devenues houleuses et les apprentis et chauffeurs auraient demandĂ© aux policiers de rembourser les frais de stationnement qu’ils avaient payĂ©s au commissariat. Les policiers ont refusĂ©. Ils auraient alors malmenĂ© un chauffeur qui a Ă©tĂ© blessĂ©, ce qui a mis le feu aux poudres. Les apprentis-chauffeurs ont refusĂ© de quitter les lieux d’oĂą des tirs de gaz lacrymogène et Ă balles rĂ©elles contre des jets de pierres et bâtons. Le bilan provisoire Ă©tait de 03 blessĂ©s dont 1 grave. Une autre source affirme que l’un des blessĂ©s a succombĂ© Ă ses blessures. C’est dans ce cafouillage que les voies d’accès au 3ème pont ont Ă©tĂ© coupĂ©es. Le gouvernement n’a fait aucun communiquĂ© sur cet incident.

TenĂ© attaquĂ©e                       Â

TenĂ© est une localitĂ© situĂ©e Ă 50 km de San sur la route de Mopti. Les Gendarmes ont dĂ©fendu le poste jusqu’Ă 1h30 mn. Les assaillants Ă©taient nombreux et criaient ‘Allah Akbar” selon les tĂ©moignages des riverains. Ils auraient encerclĂ© le poste et tiraient avec des armes de guerre sophistiquĂ©es. Nos gendarmes ont repoussĂ© les assaillants et Ă©taient finalement obligĂ©s d’utiliser le terrain (terme militaire). Bilan : le motard de la gendarmerie qui a Ă©tĂ© enlevĂ© lors du retrait par les assaillants a Ă©tĂ© retrouvĂ© sur la route de Baramandougou, parce que son rĂ©servoir avait reçu une balle. Les autoritĂ©s doivent mener des enquĂŞtes sĂ©rieuses dans certaines zones dĂ©jĂ victimes d’attaques. Pour mettre Ă nu des complicitĂ©s au sein des populations riveraines.

Pâques

Le dimanche de Pâques (jour de Pâques), fin de la semaine sainte chez les Catholiques, est fixĂ© le premier dimanche après la pleine lune qui suit le premier jour du printemps… Juste avant Pâques, dès le jeudi saint, les cloches des Ă©glises catholiques doivent se taire en signe de deuil. Le Christ est censĂ© avoir Ă©tĂ© crucifiĂ© le vendredi saint. Aux enfants, il a longtemps Ă©tĂ© racontĂ© que les cloches Ă©taient parties Ă Rome pour ĂŞtre bĂ©nies par le pape. Les cloches se remettent en activitĂ© et carillonnent Ă nouveau dans la nuit du samedi au dimanche de Pâques pour cĂ©lĂ©brer et annoncer la rĂ©surrection du Christ. Les cloches “reviennent” donc pour Pâques, et, selon la lĂ©gende racontĂ©e aux enfants de certaines rĂ©gions, elles apportaient les Ĺ“ufs, qu’elles semaient sur leur route. L’Ĺ“uf de Pâques est alors devenu un symbole de la rĂ©surrection. Il marque Ă©galement la fin des privations imposĂ©es par le CarĂŞme (JeĂ»ne).

La Codem en colère

Pour la formation du nouveau gouvernement, il y a eu plusieurs tractations. Les abeilles avaient annoncĂ© vouloir 5 portefeuilles dans le gouvernement et les noms citĂ©s Ă©taient Abdel Karim KonatĂ© dit EmpĂ©, TiĂ©moko SangarĂ©, Waly Diawara, Madame KatilĂ©. Au finish, l’Adema a eu 4 places, les deux anciens plus Adama T. Diarra et Me Tapo. La Codem par contre ne voulait plus de ministre, mais que son prĂ©sident soit dans un autre dĂ©partement. Le parti de la quenouille voulait le ministère de l’Ă©ducation nationale, il ne l’a pas obtenu. Dans un communiquĂ©, la Codem a saluĂ© la nomination du nouveau Premier ministre issu des rangs de la majoritĂ©. Le parti a pris acte de la formation du nouveau gouvernement, mais ses attentes n’ont pas Ă©tĂ© comblĂ©es. La Codem se dit ĂŞtre la 4ème force politique sur la base des communales du 20 novembre 2016 ; elle a plus de maires et conseillers communaux que certains partis politiques qui sont bien lotis dans le gouvernement, d’oĂą sa colère.

De Marie Madeleine Togo

Dès la formation du nouveau gouvernement, la dĂ©sormais ancienne ministre de la santĂ© et de l’hygiène publique a fait ce post sur sa page facebook : «Comme le dit l’adage “La bienfaisance a pour demeure la gratitude et la reconnaissance”. Je remercie Monsieur le PrĂ©sident de la RĂ©publique pour sa confiance et son soutien tout au long de mes 18 mois passĂ©s comme ministre de la santĂ© et de l’hygiène publique de notre cher pays. Je remercie aussi mes plus proches collaborateurs ainsi que l’ensemble du personnel socio-sanitaire qui m’ont accompagnĂ© avec dĂ©vouement et loyautĂ©. Du niveau central jusqu’au niveau pĂ©riphĂ©rique, vous m’avez aidĂ© quotidiennement Ă accomplir ma tâche et je vous en suis reconnaissante. Mon plus grand remerciement s’adresse aux internautes et aux diffĂ©rentes pages qui m’ont encouragĂ© quotidiennement et interpellĂ© souvent. Vos conseils, soutiens, critiques et suggestions ont Ă©tĂ© d’un apport inestimable. Sans amertume ou rancune merci Ă vous tous. Je prĂ©sente mes excuses pour les choses qui n’ont pas marchĂ©. J’adresse Ă©galement mes vives fĂ©licitations au Professeur Samba Sow et lui souhaite plein de succès dans sa nouvelle fonction».

Oumou remplace Oumou

Bonne nouvelle pour les femmes du Mali : la prĂ©sidente de la Coordination des ONG et organisations fĂ©minines du Mali (Cafo), TraorĂ© Oumou TourĂ©, est nommĂ©e ministre de la promotion de la femme de l’enfant et de la famille. C’est le couronnement d’un combat d’une trentaine d’annĂ©es. Le combat pour la femme qu’elle a commencĂ© au niveau du mouvement dĂ©mocratique. Elle a participĂ© Ă la chute de Moussa TraorĂ©, avant de continuer ses activitĂ©s dans les organisations fĂ©minines. Jusqu’Ă la mise en place de sa propre ONG et son Ă©lection Ă la tĂŞte de la Cafo, elle a Ă©tĂ© de tous les combats. Elle dit toujours ce qu’elle pense des diffĂ©rentes crises qui ont secouĂ© le pays. Elle ne se limite pas aux paroles, mais lie l’acte Ă la parole. Au niveau de la Cafo depuis l’Ă©clatement de la crise, Oumou TourĂ© rĂ©unit tous les ans toutes les femmes du Mali Ă Kangaba. C’est Ă travers TraorĂ© Oumou TourĂ© que la Cafo a Ă©crit les plus belles pages de son existence. Contre vents et marĂ©es elle s’est toujours battue pour l’essentiel. Sa nomination n’est point une surprise pour les femmes du Mali. Oumou TourĂ© remplace Oumou Bah qui fut son enseignante par le passĂ©.

De Tombouctou Ă Zanzibar

Avant son dĂ©part pour une visite de 4 jours en Arabie Saoudite, IBK Ă©tait en France, plus prĂ©cisĂ©ment Ă Paris. Le prĂ©sident malien n’Ă©tait pas seul, François Hollande, prĂ©sident de la RĂ©publique française, Mohamed Ould Abdel Aziz, prĂ©sident de la RĂ©publique islamique de la Mauritanie, Roch Marc Christian KaborĂ©, prĂ©sident de la RĂ©publique du Burkina-Faso, Ă©taient Ă l’inauguration des “Expositions TrĂ©sors de l’islam en Afrique” “De Tombouctou Ă Zanzibar ” Ă l’Institut du Monde Arabe Ă Paris. Une exposition inĂ©dite consacrĂ©e aux liens Ă©troits, passĂ©s comme prĂ©sents, tissĂ©s entre le monde arabo-musulman et l’Afrique subsaharienne. «TrĂ©sors de l’islam en Afrique» interroge les processus de transmission et d’appropriation de l’islam par les peuples africains. Du Maroc au SĂ©nĂ©gal, en passant par l’Ethiopie, le Kenya, le Mali et bien d’autres, l’exposition retrace treize siècles d’histoire Ă travers l’art, l’architecture ou les rituels dont tĂ©moignent plus de 300 Ĺ“uvres patrimoniales et contemporaines, issues de collections rarement prĂ©sentĂ©es.